«Если хочется чего-то неприличного, то лучше поискать это в других местах»: хайпкор-группа ПНЕВМОСЛОН рассказала, чего ждать фанатам в Самаре

За свою недолгую историю команда уже собрала большое количество наград.

В среду, 26 апреля 2023 года, группа ПНЕВМОСЛОН посетит КРЦ «Звезда» в Самаре в рамках тура в честь пятилетия группы. Команда обещает фанатам масштабное шоу. За пять лет группа набрала себе большое количество фанатов по всему миру, в том числе официальный фан-клуб «Браконьеры», стала участницей многих фестивалей, получила большое количество наград, в частности «Лучшая группа» по версии «Чартовой дюжины». Тексты команды, также известной по проекту «Нейромонах Феофан», пропитаны взрослым юмором и, вместе с тем, глубокой жизненной философией. Корреспондент «КП-Самара» узнал у группы ПНЕВМОСЛОН, что ожидает самарских фанатов на концерте, чем вдохновляются ребята при написании песен и не боятся ли они участи Инстасамки.

Вы едете по городам с туром «Уже 5 лет как весело» в честь пятилетия группы. Чего ждать фанатам от первого юбилейного тура? Будут только известные всем треки или группа представит какие-то новинки?

- Надо не ждать, а готовиться выплеснуть всю негативную энергию и надолго наполнить свою внутреннюю батарейку. Эти 5 лет мы копили заряд энергии от слушателей со всей России, и сейчас едем раздавать ее обратно, как своеобразный кэшбек. А что касается программы, то будут и все самые популярные и забойные треки, и два последних сингла, вышедших в начале года. Одним словом, будет громко и мощно.

«Пневмослон» образовался как сайд-проект от «Нейромонаха Феофана», то есть песни, которые не укладываются в творчество первого проекта. Притом, песни звучат так же ярко, задорно и стильно, как и у «Феофана». Почему был выбран именно такой стиль? Чем вдохновляетесь в своих песнях?

- Давайте разбереся. Репертуар группы ПНЕВМОСЛОН – это не набор песен, которые не укладываются в творчество «Феофана», это совсем другое. ПНЕВМОСЛОН родился как отдельный проект, который никак не связан с предыдущим. При создании музыки я придерживаюсь принципа писать то, что нравится самому, но чего я раньше не слышал, чего пока никто не придумал. И, на мой взгляд, в ПНЕВМОСЛОНе сочетается все лучшее, что есть как в электронной, так и в акустической музыке. А что касается вдохновения, то я его не жду, я просто работаю и делаю свое дело. Как говорится, нормально делай, нормально будет. Это правило реально работает.

При создании музыки команда придерживается принципа писать то, что нравится им самим.

Вы длительное время не давали концертов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Как решились приехать в Самару?

- А мы никогда их и не давали, кроме единственного концерта в Туле. Так как нас слушают по всей России, в честь пятилетия группы мы решили принести этот праздник как можно более широкому количеству людей и таким образом отпраздновать наш первый маленький юбилей огромной компанией с теми, с кем мы на одной волне. Но праздник не может быть вечным, поэтому в следующий раз так масштабно, возможно, соберtмся ещё лет через пять. Так что, если вы еще не решили, идти ли на концерт, мой вам совет – не откладывайте.

Бывали ли вы раньше в Самаре? Что хотели бы посмотреть, что слышали о нашем городе?

- Мы не планируем никакого досуга и вряд ли успеем что-либо посмотреть. Мы хотим, чтобы самарцы посетили наш концерт, потому что нам важно не брать, а приносить и отдавать. Этим и займемся.

По мнению участников группы, чтобы стать популярным не обязательно жить в столице.

В вашем творчестве достаточно много выражений 18+. Не прилетало никогда штрафов и исков за мат на сцене? К творчеству в принципе не возникало вопросов у ревнителей высокой морали? Например, концерт Инстасамки в Самаре такие ревнители отменили – не боитесь такой же участи?

- У нас всегда строгое возрастное ограничение 18+ – и не шуточное, а настоящее. Если к нам на концерты приходят люди младше, то мы ни при каких условиях их не пускаем и строго проверяем паспорта. Так что если очень хочется найти что-то неприличное, растлевающее молодежь, то гораздо проще это сделать в других местах. У нас все готовы слушать то, что мы поем, и делают это только те, кому это надо и можно по закону.

А вообще допустима ли цензура в творчестве? В музыке, в юморе?

- Я за максимальную свободу творчества.

Какие творческие планы у группы на 2023 год? В этом году у вас вышли два сингла – «Бетономешалка» и «Бабушка». Ждать ли после этого большой альбом?

- Да, в конце года будет аж двойной альбом, который вас удивит.

Есть ли в планах запись треков совместно с самарскими исполнителями, например BigRussianBoss, CheesePeople или «Руки Вверх!»?

- У нас своего материал так много, что нам пока не до записи фитов – нам бы свое успеть записать. Когда-нибудь, возможно, мы вернемся к вопросу совместных треков. И тогда ждите чего-то максимально необычного.

У вас уже есть опыт езды по фестивалям – например, на Доброфесте в 2022 году вы даже выиграли в двух номинациях. Не хотите ли приехать на самарские фестивали? СамФест, Метафест? Может удивите всех и сформируете программу для выступления на Грушинском фестивале?

- С удовольствием приедем на любой фестиваль, если нас позовут, и мы договоримся по условиям. А на Грушинский фестиваль нас может позвать только сердце, свитер и костер.

Обязательно ли жить в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы стать популярным музыкантом? Есть ли музыка в провинции?

- Музыка есть везде, это не зависит от региона. Да и чтобы стать популярным, совершенно необязательно жить в столицах. Но вот чтобы поддерживать и развивать этот статус, конечно, лучше находиться ближе к Москве и Питеру.

А все желающие увидеть своими глазами грандиозное шоу от группы ПНЕВМОСЛОН могу купить билеты здесь.