Добудет песок с 30-метровой глубины: в Самаре торжественно заложили киль земснаряда

В Самаре впервые будут строить несамоходный земснаряд Фото: Наталья АРТЯКОВА

29 марта 2023 года в Самаре торжественно заложили киль несамоходного дизельного земснаряда. Строить корабль будут на судостроительном и судоремонтном предприятии «Нефтефлот». Подобное судно сойдет со стапелей волжского завода впервые. Журналист «КП-Самара» побывала на месте и выяснила, каким будет земснаряд и зачем он нужен.

Торжественное мероприятие собрало много зрителей Фото: Наталья АРТЯКОВА

Добыть песок и гравий

Генеральный директор самарского судостроительного предприятия Сергей Фофанов объясняет: несамоходный дизельный земснаряд проекта Ц480М2рД/НФ относится к судам технического флота. Его главное предназначение - разработка и добыча песчаных и гравийных грунтов гидравлическим способом.

- Этот земснаряд сможет разрабатывать грунты на глубине до 30 метров, - объяснил Сергей Фофанов. – Такое техническое судно очень пригодится при работах в Волго-Камском бассейне.

С приветственным словом к рабочим завода обратился Александр Хинштейн Фото: Наталья АРТЯКОВА

Контракт на три десятка судов

Закладка киля земснаряда стала знаковым событием для региона – подобное событие случилось впервые за этот год.

- Также впервые на нашем заводе была изготовлена корпусная секция головного несамоходного земснаряда весом более 1300 тонн, - пояснил Сергей Фофанов.

Контракт на строительство и поставку земснаряда был подписан 30 ноября 2022 года между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Судно строится по проекту Ростовского ЦПКБ «Стапель». Лизингополучателем по контракту выступает российская компания «ГидроСтройМеханизация».

Самарское предприятие "Нефтефлот" заключил контракт на строительство 30 судов Фото: Наталья АРТЯКОВА

Зампредседателя правительства Самарской области Наталья Катина отметила: земснаряд, который заложили 29 марта 2023 года – лишь первый из трех десятков судов, которые планируется построить на «Нефтефлоте».

- Всего в рамках программы гослизинга самарскому предприятию предстоит построить более тридцати судов. Сегодня по инициативе Дмитрия Азарова мы ведем переговоры с «Нефтефлотом» о строительстве пассажирских речных судов для жителей Самарской области для перевозки по Волге, - пояснила Наталья Катина.

Главные лица церемонии закрутили первые гайки киля и дали старт судостроительству Фото: Наталья АРТЯКОВА

Дали старт

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил: всего год-полтора назад стоял вопрос о дальнейшем существование предприятия «Нефтефлот».

- Общими силами мы смогли вырвать устойчивое, динамично развивающееся предприятие из непростой ситуации и сегодня для нашего Самарского региона появление новых судов означает появление новой жизни, - уверен депутат.

В завершении торжественной церемонии главных лиц пригласили к килю, чтобы закрутить первые гайки и дать старт строительству несамоходного технического судна. Именно с этого дня начнется отсчет с начала судостроительства на самарском предприятии «Нефтефлот».