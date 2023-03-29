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Общество29 марта 2023 14:00

Добудет песок с 30-метровой глубины: в Самаре торжественно заложили киль земснаряда

В Самаре торжественно заложили киль земснаряда 29 марта 2023
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
В Самаре впервые будут строить несамоходный земснаряд

В Самаре впервые будут строить несамоходный земснаряд

Фото: Наталья АРТЯКОВА

29 марта 2023 года в Самаре торжественно заложили киль несамоходного дизельного земснаряда. Строить корабль будут на судостроительном и судоремонтном предприятии «Нефтефлот». Подобное судно сойдет со стапелей волжского завода впервые. Журналист «КП-Самара» побывала на месте и выяснила, каким будет земснаряд и зачем он нужен.

Торжественное мероприятие собрало много зрителей

Торжественное мероприятие собрало много зрителей

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Добыть песок и гравий

Генеральный директор самарского судостроительного предприятия Сергей Фофанов объясняет: несамоходный дизельный земснаряд проекта Ц480М2рД/НФ относится к судам технического флота. Его главное предназначение - разработка и добыча песчаных и гравийных грунтов гидравлическим способом.

- Этот земснаряд сможет разрабатывать грунты на глубине до 30 метров, - объяснил Сергей Фофанов. – Такое техническое судно очень пригодится при работах в Волго-Камском бассейне.

С приветственным словом к рабочим завода обратился Александр Хинштейн

С приветственным словом к рабочим завода обратился Александр Хинштейн

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Контракт на три десятка судов

Закладка киля земснаряда стала знаковым событием для региона – подобное событие случилось впервые за этот год.

- Также впервые на нашем заводе была изготовлена корпусная секция головного несамоходного земснаряда весом более 1300 тонн, - пояснил Сергей Фофанов.

Контракт на строительство и поставку земснаряда был подписан 30 ноября 2022 года между ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Судно строится по проекту Ростовского ЦПКБ «Стапель». Лизингополучателем по контракту выступает российская компания «ГидроСтройМеханизация».

Самарское предприятие "Нефтефлот" заключил контракт на строительство 30 судов

Самарское предприятие "Нефтефлот" заключил контракт на строительство 30 судов

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Зампредседателя правительства Самарской области Наталья Катина отметила: земснаряд, который заложили 29 марта 2023 года – лишь первый из трех десятков судов, которые планируется построить на «Нефтефлоте».

- Всего в рамках программы гослизинга самарскому предприятию предстоит построить более тридцати судов. Сегодня по инициативе Дмитрия Азарова мы ведем переговоры с «Нефтефлотом» о строительстве пассажирских речных судов для жителей Самарской области для перевозки по Волге, - пояснила Наталья Катина.

Главные лица церемонии закрутили первые гайки киля и дали старт судостроительству

Главные лица церемонии закрутили первые гайки киля и дали старт судостроительству

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Дали старт

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил: всего год-полтора назад стоял вопрос о дальнейшем существование предприятия «Нефтефлот».

- Общими силами мы смогли вырвать устойчивое, динамично развивающееся предприятие из непростой ситуации и сегодня для нашего Самарского региона появление новых судов означает появление новой жизни, - уверен депутат.

В завершении торжественной церемонии главных лиц пригласили к килю, чтобы закрутить первые гайки и дать старт строительству несамоходного технического судна. Именно с этого дня начнется отсчет с начала судостроительства на самарском предприятии «Нефтефлот».

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