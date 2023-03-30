«В воде плавали елочные игрушки и кастрюли»: ледяной поток оставил без жилья семью из Самары

Жилье Гульназиры Марковой на улице Подпольщиков уже не восстановить. Фото: Гульназира Маркова

Семья из Самары осталась без крыши над головой и имущества после прорыва трубопровода и паводка. Коммунальщики не уверены в причинно-следственной связи, хотя допускают, что им придется компенсировать ущерб. А семье пока предлагают «перекантоваться» в квартире с черными стенами на окраине. Журналист «КП-Самара» выяснил подробности ситуации.

«Были рады и полуподвалу»

Гульназира Маркова переехала в Самару из Казахстана в 1999 году. Получила статус вынужденного переселенца, встала в очередь на получение квартиры, где стоит до сих пор вот уже более 20 лет. Не питая иллюзий на скорое вселение в жилье от государства, Гульназира приобрела часть дома в частном секторе за госуниверситетом, на улице Подпольщиков.

Дом одноэтажный, но стоит на краю оврага, и за счет рельефа получился «минус первый» этаж, полуподвальный, ниже уровня земли.

- На что хватило средств, то и купили. Мы и такому жилью были рады, полюбили его, обустроились, облагородили, - рассказала Гульназира корреспонденту «КП-Самара».

Так выглядела квартира в начале января 2023-го... Фото: Гульназира Маркова

Напор воды вырвал доски из пола

Уехать из полюбившегося дома семье пришлось 31 января 2023-го. В два часа ночи прорвало трубу водоснабжения. Поток ледяной воды хлынул вниз в сторону оврага сквозь нижнюю часть дома по Подпольщиков, 12.

- Вода заполнила комнаты на глубину около метра. Картина была — плавают елочные игрушки из размокшей коробки, кастрюли, вещи… Потом, когда вода сошла под пол, мы увидели, что напором воды даже половые доски вырвало, под ними земля, глина. Обращаемся в администрацию Октябрьского района, нам говорят: «Ну, это не ЧС, компенсация тут не полагается», - возмущается Гульназира.

Дальше — хуже. Поток воды образовал на улице Подпольщиков целое русло. По которому с началом таяния снегов устремились теперь уже паводковые воды. Жители «верхних» домов добавили силы потоку, отводя воды от своего жилья, прокапывая канавы. И вся вода, стремившаяся в овраг, вновь прошла сквозь все тот же полуподвал в 12-м доме.

- Спрашиваю администрацию: «Ну, а теперь: ЧС?» Признали, что это предаварийная ситуация. Сказали, что предоставят временное жилье в маневренном фонде. Спрашиваю: «А потом?» Отвечают: «А потом — суп с котом!» - в шоке от такой манеры общения Гульназира.

В черной-черной комнате на окраине

Маневренный фонд — повторяющаяся история для всех самарцев, вынужденных им воспользоваться. Предлагаемые городом квартиры — практически в нежилом состоянии и, как правило, в очень отдаленных районах. Поселок Озерный, куда без машины добраться проблематично в принципе. Общежития в районе завода «Экран», ближе к Кировскому мосту.

- Показывают одну комнату — а там все стены черным покрашены, готы какие-то жили, что ли? Там просто жутко находиться, не то что жить. Пока нас со взрослым сыном и мужем приютила дочь, живем в их «двушке» всемером. Конечно, мы хотим съехать в отдельное жилье, но не в такое же, какое предлагают, - сокрушается Гульназира.

Эксперт пробирался по диванам

Единственный выход сейчас — идти в суд и добиваться компенсации ущерба от собственника прорвавшейся трубы. Чтобы потом приобретать новое жилье - нынешнее уже не восстановить. Еще вопрос: не опасен ли дом с размытым грунтом под ним для жильцов верхнего этажа?

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, к которому Гульназира пришла за советом, не исключает, что, возможно, получится договориться о компенсации без суда, пообещав этому поспособствовать.

Но сначала нужно оценить ущерб. Работа эксперта стоит 20 тысяч рублей.

...А так жилье в нижней части дома по Подпольщиков, 12 выглядит теперь. Фото: Гульназира Маркова

- Пришел парень в мягких туфлях, а там, после того как вода поднялась и потом сошла — толстенный слой ила, земли, глины. Он наступить даже не может. Говорю: «Идите по дивану, все равно его уже нельзя использовать». Мебель у нас не новая была, конечно, но теперь даже если я найду другое жилье — вещей-то практически нет, все размокло, даже спать не на чем, - переживает Гульназира.

Пока остается открытым вопрос и по жилью из маневренного фонда, и по тому, понадобится ли выяснять отношения в суде.

ОФИЦИАЛЬНО

"Связь не очевидна"

В ООО «Самарские коммунальные системы» в ответ на запрос «КП-Самара» отметили, что связь между прорывом трубопровода и затоплением жилья по улице Подпольщиков не выглядит на сто процентов очевидной.

- Утечка на водопроводной линии в конце января 2023 года произошла по адресу: улица Кольцевая, 74, на расстоянии более 500 метров от указанного дома. Первый этаж дома находится на отрицательной отметке (ступени уходят вниз) относительно уровня земли. На момент осмотра квартиры пол помещения был покрыт мутной водой с грязью. Можно предположить, что подтопление произошло талой водой в результате обильного снеготаяния, - заявили в организации.

В ООО «СКС» в курсе, что в данный момент составляется экспертиза по оценке ущерба, понесенного Гульназирой Марковой и ее семьей. В организации подчеркнули, что эксперт может дать оценку только нанесенному ущербу, но не причине затопления.

- Несмотря на то, что прямых факторов, указывающих на причастность ООО «Самарские коммунальные системы» к затоплению жилого дома, нет, мы готовы рассмотреть возможность возмещения ущерба, - заявили в «СКС».