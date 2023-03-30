В Самаре первую установку маломощного газотурбинного двигателя напечатают на 3D - принтере

Установка Самарского университета может применяться во многих сферах Фото: предоставлено НОЦ «Инженерия будущего»

Самарский университет им. Королева ведет работу над проектом маломощной газотурбинной установки, который стал отправной точкой эксперимента Роспатента и ФИПС по сопровождению научно-технических проектов, предусматривающих осуществление исследований и разработок, организацию производства и выведение на рынок высокотехнологичной продукции.

- Выбор проекта для проведения эксперимента был сложный и многоступенчатый, много было кандидатов. В итоге выбрали НОЦ «Инженерия будущего». Решающую роль сыграла мощная инфраструктура НОЦ, четкая система его работы. Второй момент – сам проект Самарского университета, имеющий большой потенциал, - говорил руководитель проектного офиса ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Ена на конференции по патентованию научных разработок в конце прошлого года в Самаре.

Сейчас проект набирает обороты.

- Сейчас у нас этап реализации, мы уже чертим узлы, детали, передаем эти детали технологам, они все это отсматривают, корректируют. Такая работа будет длиться до лета. Делаем чертежи, технологи делают технологическую документацию и отдают на изготовление. Первая установка будет полностью напечатана на 3D - принтере по металлу. Параллельно будем вести исследования на прочность различных узлов, - поделился процессом член комитета по двигателестроению НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Евгений Филинов.

Установка будет уникальной для России - в нашей стране таких не делали. Раньше их покупали за рубежом. Они имеют большой потенциал, так как способны обеспечить энергией удаленный от населенных пунктов объекты, будь то санаторий или коттеджный поселок.

Важная часть выпуска продукции на рынок - патентование. Необходимо зарегистрировать права на результат интеллектуальной деятельности. В этом помогает сопровождение Роспатента и ФИПС.

- Продавать мы можем и без патентования, но патентовать нужно как в России, так и на остальных рынках, в том числе международных. Потому что когда мы будем продавать установки Индии, Китаю, Пакистану, они смогу взять и скопировать их себе, если наши права не будут защищены, - объясняет Евгений Филинов.