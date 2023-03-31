Не пропустят рак: в Самаре по ОМС стали делать инновационные тесты на выявление онкологии

Инновационный аппарат делает анализ сразу на три маркера. Фото: ГБУЗ СО СГБ №6.

Риски актуальные, течение бессимптомное

Медики бьют тревогу: среди всех онкозаболеваний на первое место вышел рак толстой кишки (колоректальный рак), который часто называют болезнью образа жизни. Помимо наследственной предрасположенности доказана прямая связь развития этой патологии с неправильным питанием: употреблением жирной, соленой и излишне переработанной пищи (полуфабрикатов, колбас, сладостей, копченостей), а также красного мяса. Развитию колоректального рака способствует малоподвижный образ жизни, ожирение, сахарный диабет, вредные привычки (алкоголь, курение), хронические воспалительные заболевания и полипы кишечника. Словом, все факторы риска – более чем актуальные. Количество выявленных случаев растет с каждым годом, причем, как правило, речь идет о достаточно запущенных стадиях – 3 и 4. Именно тогда появляются признаки этого заболевания: боль в животе, нарушение пищеварения с запорами или чередованием их с диареей, выделение крови и слизи,слабость, утомляемость, иногда повышение температуры. На ранних стадиях колоректальный рак протекает бессимптомно, и без регулярной сдачи профилактических анализов сложно заподозрить, что в нижнем отделе ЖКТ зреет коварная болезнь.

Этот профилактический анализ – кал на скрытую кровь. Его назначает врач-терапевт или гастроэнтеролог при жалобах на боли и нарушение пищеварения. А также этот тест включен в бесплатную диспансеризацию и профосмотры для мужчин и женщин старше 39 лет. Обследование можно провести по ОМС в поликлинике по месту жительства.

Для самарцев отличная новость в том, что с декабря 2022 года точность проведения анализа значительно повысилась. В Самарской городской больнице №6 благодаря министерству здравоохранения Самарской области и Территориальному фонду ОМС региона появился уникальный японский анализатор, на котором делают тест кала на скрытую кровь с одновременным количественным определением сразу трех маркеров: фекального гемоглобина, трансферрина и кальпротектина.

Расим Шамсудинов рад успехам в диагностике. Фото: ГБУЗ СО СГБ №6.

- Метод позволяет нам добиться гораздо большей выявляемости колоректального рака, чем раньше, - рассказывает главный врач Самарской горбольницы №6 Расим Шамсудинов. – На предыдущих анализаторах делали анализы только на гемоглобин, и выявляемость онкологии была порядка 3%. Сейчас это 6,5- 7,5%, то есть повышение эффективности исследований более чем в два раза. Очень важно, что анализ сразу на три маркера дает нам возможность распознать рак на ранней стадии, а значит, быстрее начать лечение, которое будет более легким и эффективным, чем при более запущенной болезни. А определение трансферрина помогает обнаружить до 30% опухолей в восходящем отделе толстого кишечника, который раньше не удавалось выявить рутинными лабораторными исследованиям. Достаточно четкая локализация позволяет нам провести более щадящее эндоскопическое обследование для уточнения диагноза. В нашей больнице уже около 43% пациентов с положительным результатом анализа оперативно проведена колоноскопия с удалением полипов, что позволяет не допустить развитие опасного заболевания. Мы очень рады таким серьезным качественным изменениям в борьбе с онкологией кишечника.

На аппарате Самарской горбольницы №6 за счет средств ОМС выполняются анализы не только прикрепленных к ней пациентов, но и пациентов Самарской городской больницы №4, №10, Самарской городской поликлиники №3, № 10 и №13. Это около 500 тысяч населения Самары.

- Мы делаем все возможное, чтобы улучшить качество профилактики и лечения заболеваний. Но если пациент не придет к врачу, мы не сможем помочь. Пожалуйста, позаботьтесь о себе: регулярно проходите обследования, - призывает Расим Шамсудинов.

СПРАВКА

Как снизить риски заболеть колоректальным раком:

- нормализовать рацион: меньше мяса, жирных, жареных продуктов, копченостей и сладкого, больше овощей, сложных углеводов, воды;

- больше двигаться;

- отказаться от вредных привычек;

- регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры.