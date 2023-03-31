«Тренеры молча клали трубку, но я звонила снова»: самарчанка стала воздушной гимнасткой вопреки страшному диагнозу ДЦП

Наталья Абрамицкая всю жизнь мечтала о гимнастике Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Наталье Абрамицкой из Самары 28 лет. Всю жизнь девушка страдает страшным диагнозом - ДЦП. Жизнерадостная и удивительно упорная девушка, несмотря на инвалидность, с завидным азартом достигает поставленных целей: немногие здоровые люди могут похвастаться таким стремлением к своей мечте. Самарчанка окончила юридический факультет в госуниверситете, имеет диплом по классу фортепиано, в свободное время от работы юристом Наталья ходит на курсы актерского мастерства, в студию вокала, но самое главное – девушка-инвалид на удивление всем уже пять лет занимается воздушной гимнастикой. Журналист «КП-Самара» побывала на выступлении, возможно, единственной в мире воздушной гимнастки с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата и узнала, как невозможное становится возможным.

«Тренеры молча клали трубку»

Наталья мечтала стать гимнасткой с детства. Родители хоть и переживали за безопасность дочери, но не противились ее мечте. Однако до 2012 года семья жила в маленьком военном городке на Севере. И найти тренера, который смог бы заниматься с особенным ребенком, оказалось невозможно. Но Наташа сохранила в сердце мечту о спорте, и когда семья переехала в город-миллионник, сразу начала поиски студии гимнастики.

- Художественной гимнастикой нужно заниматься с детства, а у меня появилась такая возможность только в 18 лет. Я прозванивала все спортивные секции, все кружки и студии, но меня не слушали уже после того, как я называла свой возраст. Я не успевала даже сказать про свой диагноз, как тренеры молча клали трубку, - вспоминает Наталья.

Найти тренера оказалось непросто, но Наталья не сдавалась Фото: Наталья АРТЯКОВА

«Шла отстаивать свои права»

Как-то раз особенная девушка наткнулась на объявление о наборе в студию воздушной гимнастики. На флаере было написано: «Возраст и уровень подготовки не имеет значения».

- Ну, сами написали, вот я и пришла, - смеется Наталья. – Я шла с мыслью, что если начнут отказывать, то я, как юрист, смогу отстоять свои права. Ведь в объявлении черным по белому написано, что не важен уровень подготовки. Но на удивление этого не потребовалось, меня пригласили на занятия.

Тренер Каролина Лукерина признается: когда впервые увидела Наташу пять лет назад, даже представить себе не могла, что ей будет настолько интересно работать с новой подопечной.

- Я не ожидала, что она с таким сложным диагнозом сможет выполнять элементы на высоте, но ее стремление и желание помогли достичь удивительных результатов, - рассказывает Каролина Лукерина. – Мы искали информацию о других случаях, когда девушка с ДЦП стала бы воздушной гимнасткой, но не нашли их. Так что, возможно, Наташа – единственная в мире.

Ноги не поднимались выше 10 см

Тогда, пять лет назад, физическое состояние Натальи было непростым. Как рассказывает тренер, ноги девушка могла поднимать от пола только на 10 см. Но желание заниматься на высоте не останавливало Наташу, и она упорно старалась выполнять все упражнения, которые показывала Каролина.

- Я понимала, что мне одной будет непросто, поэтому к тренировкам с Наташей подключились коллеги. Одна из профессионалов окончила курсы спортивного массажа, она разрабатывала скованные болезнью мышцы. Для девушки-инвалида были организованы индивидуальные занятия, мы прорабатывали упражнения и элементы на снарядах, которые не так сложно выполнить при ограниченных возможностях здоровья, - говорит тренер девушки с ДЦП.

В марте 2023 Наталья впервые вышла на сцену фестиваля воздушного искусства Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

После нескольких месяцев занятий Наташа неожиданно для всех в секции пропала и не появлялась на тренировках. Позже она вновь пришла в студию и удивила всех – девушка ровно стояла, могла выше поднимать ноги и двигалась практически без скованности.

- Случайно я наткнулась на статью о пересадке стволовых клеток. Меня заинтересовала эта тема, но про нее было очень мало информации в сети. Сначала я нашла клинику, которая этим занимается, только в Америке. Мы уже готовы были ехать туда, но вдруг я увидела возможность такой операции в России, - рассказывает особенная самарчанка.

Наталья рискнула поехать в Санкт-Петербург на операцию ради возможность двигаться. И не прогадала.

- Сразу после операции я начала чувствовать свою ногу, до этого чувствительности в конечности практически не было. Это невероятное чувство, я будто заново родилась, - делится с журналистом своими приятными воспоминаниями Наталья.

«Мечтала о сцене»

Сейчас девушка чувствует себя намного лучше, и хотя полностью болезнь излечить не удалось, Наталья продолжила заниматься воздушной гимнастикой. В марте 2023 года тренер предложил ей принять участие в уникальном фестивале воздушного искусства, где она сможет показать свои результаты наравне со здоровыми спортсменами.

- Я сначала очень боялась, но мне безумно хотелось попробовать выступить на сцене. Я много сил потратила на то, чтобы исполнить свою мечту и стать гимнасткой, и просто не могла отказаться от такого предложения, - говорит девушка.

Для Натальи Абрамицкой на фестивале сделали отдельную категорию, в которой она стала единственной участницей. Девушка признается: очень хотела бы иметь конкуренцию, и надеется, что сможет вдохновить своим примером других самарцев с инвалидностью.

Когда девушка с ДЦП вышла на сцену в красивом гимнастическом купальнике и начала исполнять пируэты на висящем в воздухе обруче, зал рыдал. Зрители не могли сдержать слез, пораженные силой духа юной самарчанки и ее непоколебимым стремлением к мечте.

Наталья не унывает и продолжает заниматься любимым видом спорта. Девушка верит: она обязательно добьется успеха и сможет показать людям с инвалидностью, что шанс на счастливую и здоровую жизнь есть у каждого.