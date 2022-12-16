В приюте для диких животных «Дом Айболита» обустроили вольер для крупных пернатых

Новый вольер уже оценил орел, повредивший крыло. Фото АО «Самаранефтегаз»

Помочь снова полететь

«Самарская Лука» - волжский полуостров с уникальной флорой и фауной. Не даром часть его территории на протяжении десятков лет является заповедником, в котором растительный и животный мир строго охраняются. Однако совсем не вмешиваться в жизнь дикой природы не получается по гуманным соображениям: если животное или птица попадают в беду, люди всегда готовы прийти на помощь.

Приют для диких животных «Дом Айболита» открыли на территории национального парка «Самарская Лука» - в полевом учебно-познавательном комплексе «ЛукАморье» - в 2010 году после сильных лесных пожаров. Здесь содержатся спасенные работниками парка коршуны, канюки, лиса, косуля, волки и кабаны, которые уже не смогут выжить в естественных условиях. Лесная «гостиница» давно нуждалась в отдельном большом загоне для крупных пернатых. Хищные птицы часто получают травмы во время преследования добычи и становятся беспомощными - для таких постояльцев нужны особые помещения, и они их получили. В приюте построили двухсекционный вольер - его размер и конструкция соответствуют всем нормам и требованиям по содержанию крупных птиц. Первым «пациентом» стал орел со сломанным крылом. В ближайшее время к нему подселят коллегу по несчастью - еще одного орла с аналогичной травмой, подобранного неравнодушными жителями Елабуги.

Мимо такой «таблички» не проедешь! Фото АО «Самаранефтегаз»

В гости к барсукам

Вольер для птиц, как и загоны для животных, построен при поддержке самарских нефтяников.

Добытчики черного золота помогают национальному парку давно, из последних проектов - ремонт здания «Музея летучей мыши» и обустройство экскурсионной тропы в селе Ширяево. А Жигулевский заповедник им. И. И. Спрыгина, отметивший в этом году 95-летний юбилей, получил в подарок от предприятия «визитную карточку», ставшую по совместительству популярной фотозоной для многочисленных туристов - входную группу для экскурсионно-познавательного комплекса «Бахилова Поляна». Этот комплекс в последнее время составляет достойную конкуренцию туристическим маршрутам «Гора Стрельная» и «Каменная Чаша», благодаря которым Жигулевский заповедник по привлекательности и количеству посетителей входит в топ-10 в России. Комплекс «Бахилова Поляна», расположенный на площади в шесть гектаров, манит любителей природы редкой возможностью понаблюдать за барсуками, для которых здесь оборудовано единственное искусственное поселение в России. С каждым годом число гостей, посещающих эти уникальные места в составе экскурсионных групп и в индивидуальном порядке, увеличивается, а это требует дополнительных вложений в развитие инфраструктуры.

С Жигулевским заповедником, как и с нацпарком «Самарская Лука», «Самаранефтегаз» дружит давно. Ранее при поддержке нефтяников возведен «Островок особо полезной территории» - летне-демисезонная крытая веранда для проведения эколого-просветительских мероприятий. Здесь останавливаются экскурсионные группы туристов по пути на Стрельную гору и в Каменную Чашу, «Жигулевскую сказку» в Зольном и музей Репина в Ширяево, чтобы отдохнуть, пообедать, познакомиться с жильцами Городка барсуков, посетить краеведческий музей и визит-центр. Предприятие не осталось в стороне, когда руководство заповедника решило обустроить детскую игровую площадку на территории комплекса «Бахилова Поляна». В частности, нефтяники помогли с возведением зимней горки, которая уже который год пользуется большой популярностью среди малышни.