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Общество16 декабря 2022 6:30

В приюте для диких животных «Дом Айболита» обустроили вольер для крупных пернатых

Хищные птицы, нуждающиеся в помощи человека, получили собственные апартаменты
Анна ФЕДОРОВА
Новый вольер уже оценил орел, повредивший крыло. Фото АО «Самаранефтегаз»

Новый вольер уже оценил орел, повредивший крыло. Фото АО «Самаранефтегаз»

Помочь снова полететь

«Самарская Лука» - волжский полуостров с уникальной флорой и фауной. Не даром часть его территории на протяжении десятков лет является заповедником, в котором растительный и животный мир строго охраняются. Однако совсем не вмешиваться в жизнь дикой природы не получается по гуманным соображениям: если животное или птица попадают в беду, люди всегда готовы прийти на помощь.

Приют для диких животных «Дом Айболита» открыли на территории национального парка «Самарская Лука» - в полевом учебно-познавательном комплексе «ЛукАморье» - в 2010 году после сильных лесных пожаров. Здесь содержатся спасенные работниками парка коршуны, канюки, лиса, косуля, волки и кабаны, которые уже не смогут выжить в естественных условиях. Лесная «гостиница» давно нуждалась в отдельном большом загоне для крупных пернатых. Хищные птицы часто получают травмы во время преследования добычи и становятся беспомощными - для таких постояльцев нужны особые помещения, и они их получили. В приюте построили двухсекционный вольер - его размер и конструкция соответствуют всем нормам и требованиям по содержанию крупных птиц. Первым «пациентом» стал орел со сломанным крылом. В ближайшее время к нему подселят коллегу по несчастью - еще одного орла с аналогичной травмой, подобранного неравнодушными жителями Елабуги.

Мимо такой «таблички» не проедешь! Фото АО «Самаранефтегаз»

Мимо такой «таблички» не проедешь! Фото АО «Самаранефтегаз»

В гости к барсукам

Вольер для птиц, как и загоны для животных, построен при поддержке самарских нефтяников.

Добытчики черного золота помогают национальному парку давно, из последних проектов - ремонт здания «Музея летучей мыши» и обустройство экскурсионной тропы в селе Ширяево. А Жигулевский заповедник им. И. И. Спрыгина, отметивший в этом году 95-летний юбилей, получил в подарок от предприятия «визитную карточку», ставшую по совместительству популярной фотозоной для многочисленных туристов - входную группу для экскурсионно-познавательного комплекса «Бахилова Поляна». Этот комплекс в последнее время составляет достойную конкуренцию туристическим маршрутам «Гора Стрельная» и «Каменная Чаша», благодаря которым Жигулевский заповедник по привлекательности и количеству посетителей входит в топ-10 в России. Комплекс «Бахилова Поляна», расположенный на площади в шесть гектаров, манит любителей природы редкой возможностью понаблюдать за барсуками, для которых здесь оборудовано единственное искусственное поселение в России. С каждым годом число гостей, посещающих эти уникальные места в составе экскурсионных групп и в индивидуальном порядке, увеличивается, а это требует дополнительных вложений в развитие инфраструктуры.

С Жигулевским заповедником, как и с нацпарком «Самарская Лука», «Самаранефтегаз» дружит давно. Ранее при поддержке нефтяников возведен «Островок особо полезной территории» - летне-демисезонная крытая веранда для проведения эколого-просветительских мероприятий. Здесь останавливаются экскурсионные группы туристов по пути на Стрельную гору и в Каменную Чашу, «Жигулевскую сказку» в Зольном и музей Репина в Ширяево, чтобы отдохнуть, пообедать, познакомиться с жильцами Городка барсуков, посетить краеведческий музей и визит-центр. Предприятие не осталось в стороне, когда руководство заповедника решило обустроить детскую игровую площадку на территории комплекса «Бахилова Поляна». В частности, нефтяники помогли с возведением зимней горки, которая уже который год пользуется большой популярностью среди малышни.

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