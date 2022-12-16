«Переход на ценовые зоны дал положительный эффект» : В ПАО «Т Плюс» оценили итоги работы в 2022 году

А в 2023 году компания собирается высадить еще больше деревьев

40 миллиардов инвестиций, внушительные объемы перекладок теплосетей и ввод новых объектов - генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер на ежегодной итоговой пресс-конференции рассказал о работе компании в минувшем году и о том, как сработал переход на единые ценовые зоны.

Обязательства выполнены

Главный результат работы - надежная подготовка к зиме. Компания выполнила все свои обязательства в городах присутствия. Например, в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани энергетики заменили 86 км теплотрасс, приблизившись к показателю 4% от общего объема протяженности всех сетей филиала, что является беспрецедентным для отрасли. В среднем по стране перекладывается 1,2% трубопроводов.

- Возросший объем перекладок - это позитивный итог перехода сразу трех городов региона – Самары, Тольятти и Новокуйбышевска - в единые ценовые зоны. Это позволило привлечь значительные инвестиции в обновление инфраструктуры. Горожане уже почувствовали повышение надежности, при этом следует отметить, что эти работы имеют накопительный эффект и во многом дадут результат в ближайшие годы, - отметил Андрей Вагнер.

Более того, благодаря переходу Самары на новую модель ценообразования по методу «альткотельной» началось строительство новой котельной в Куйбышевском районе. Мощность объекта составит 120 МВт, она будет нести нагрузку по надежному теплоснабжению более 300 домов, а также качественные услуги для организаций района. Ввод теплоисточника в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

- На данный момент в ценовые зоны теплоснабжения перешли уже 16 городов в зоне ответственности компании. Как результат, мы значительно нарастили инвестиции за последние три года в модернизацию тепловых сетей и станций. Механизм «альткотельной» подтвердил свою эффективность, поэтому считаю, что в перспективе переход на него должен стать обязательным для регионов, - резюмировал генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Внимание к экологии

Приоритетом для компании остается также экологическая повестка. В этом году сотрудники «Т Плюс» только в Самарском регионе высадили более 100 тысяч единиц деревьев, в водную систему Волги выпущено более 90 тысяч мальков толстолобика. Как отметил Андрей Вагнер, эта работа не прекратится и в дальнейшем.

- Я знаю, что сейчас многие российские компании отходят от экологической повестки, но для нас этот вопрос даже не стоял. Мы будем продолжать работу и по высадке деревьев, и по пополнению биологических ресурсов, а также минимизации своего воздействия на окружающую среду. Все запущенные акции останутся, надеюсь, что в 2023 году будет высажено еще больше деревьев - такие планы есть, - отметил Андрей Вагнер.

Долг платежом красен

Проблемным остается вопрос с дебиторской задолженностью всех категорий клиентов за тепло. На начало декабря она составляет по всем регионам «Т Плюс» 53,7 млрд рублей. Большая часть этой суммы числится за населением – 24 млрд, а также управляющими организациями – 18 млрд рублей. В их отношении компания применяет все разрешенные законодательством меры. Текущая задолженность превышает инвестиционную программу «Т Плюс» и это, безусловно, негативно влияет на работу компании по улучшению состояния инфраструктуры.