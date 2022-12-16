Увидела фото в интернете и уже не смогла забыть: семья проехала сотни километров, чтобы помочь потерявшему глаз псу

Альбус с первого взгляда покорил свою будущую хозяйку. Фото: Марина Павлова

Семья проехала сотни километров до Самары, чтобы помочь потерявшему глаз белоснежному псу. История спасения Альбуса похожа на рождественское чудо. Чудо, что истерзанного пса обнаружил местный житель в одном из жилых дворов областной столицы. Хвостика в критическом состоянии доставили в ветеринарную клинику. Душа животного, настрадавшись от боли и жестокости человека, уже вырывалась из тела. Силами зоозащитников и настоящих профессионалов четвероногому малышу все же удалось сохранить жизнь. Он тогда и не знал, как сильно за него переживали тысячи людей, и что за ним через несколько сотен километров уже едет заботливая семья. Журналист «КП-Самара» выяснил подробности этой истории.

Собака почуяла неладное

Тогда на дворе стоял февраль. Самарец вышел на прогулку со своей собакой породы хаски. Внезапно пес начал проявлять вяные признаки беспокойства и тянуть хозяина в сторону. Самарец доверился острому нюху собаки, и оказался прав – питомец привел его к белому неподвижному комочку, лежащему на снегу. Хаски громким лаем сообщил хозяину о находке. Мужчина поспешил на помощь.

Белоснежного песика на снегу нашел умница-хаски, а ветеринары спасли бедолагу от гибели. Фото: ФлагманВет

Перед его глазами предстала страшная картина: из головы бездомного пса сочилась кровь, один глаз был серьезно поврежден. Местный житель схватил найденыша, посадил его в машину и рванул в приют «ФлагманВет».

Удар по голове сломал глазницу

- Собака была в забытьи, никак на нас не реагировала. Мы приняли решение экстренно перенаправить ее в интенсивную терапию в ветклинику «Панда», чтобы контролировать все жизненно важные функции организма, так как пес находился в критическом состоянии, - рассказала журналисту «КП-Самара» волонтер приюта «ФлагманВет» Инна.

Марина проехала сотни километров, чтобы забрать Альбуса в семью. Фото: Марина Павлова

Врачи боролись за жизнь Альбуса (так прозвали блондина) несколько дней, упорно не желая отдавать его в лапы смерти. И их усилия были не напрасны: пес пришел в сознание. Однако он был очень напуган, временами вел себя агрессивно. Зоозащитники поняли: обожженный предательством малыш не хотел вновь довериться человеку.

- Это не та история, когда собаку сбивает машина. Характер травмы указывал на целенаправленный удар тяжелым предметом по голове, который сломал глазницу. Альбус остался без глаза, - рассказали волонтеры.

В этом красавце-псе уже невозможно узнать погибавшего на снегу бедолагу. Фото: Марна Павлова

Сердце привело в Самару

История Альбуса стала резонансной. Пользователи социальных сетей с нетерпением ждали новостей о состоянии хвостика. В начале марта 2021 года собаку заметила и одна семья из Уфы. После этого мысли о животном не оставляли Марину Федоровну в покое. Женщина признается: раз увидев фото Альбуса в интернете, она уже не смогла о нем забыть. И снова и снова возвращалась к этой истории. В конце концов Марина поняла - она просто не может остаться в стороне и готова преодолеть все сложности, чтобы забрать Альбуса и помочь ему вновь поверить в людей.

Альбус обрел любящую семью и снова поверил в людей. Фото: Марина Павлова

- Ветеринары предупреждали нас о трудностях, но моя мама верила, что мы со всем справимся. Она почувствовала, что это ее собака. Мы приняли решение забрать Альбуса к себе, - поделилась воспоминаниями с журналистом «КП-Самара» дочь Марины Федоровны Кристина.

Занятия с кинологом, большой багаж терпения и любовь — Альбус снова начал учиться доверять людям. У него получилось. Сегодня Альбус не чает души в своих хозяйках, и они отвечают ему взаимностью. Кстати, ушастый парень не единственный любимец в семье. Он живет вместе с тремя кошками, две из которых были спасены от скитания на улице. Альбус у них за старшего, всех оберегает и следит за порядком.

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