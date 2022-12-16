Эксперт рассказал, насколько вырастет в цене "коммуналка" в Самаре и как можно сэкономить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 декабря в России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Тепло, свет, газ, вода, вывоз отходов – суммы каждой из этих строчек в квитанциях, которые мы получим в начале января, вырастут. Но по-разному. Председатель профильной комиссии Общественной палаты Самарской области, руководитель центра ЖКХ-контроль Виктор Часовских на радио КП (Самара 98.2 FM) рассказал, где в Самарской области сильнее всего подорожает ЖКХ в 2023 году и как можно сэкономить на коммунальных платежах.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ЖКУ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2023

Как рассказал Виктор Часовских, сумма платежей за коммунальные услуги по всей стране повысилась на 9%. Дополнительно регион получил право добавить еще до 2%.

- В Самарской области вышло постановление губернатора, где определены предельные индексы платы граждан за коммунальные услуги. Это сумма всех платежей, которые платят за ЖКУ – холодная вода, горячая вода, водоотведение, электро- и газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов, - объяснил Виктор Часовских. - Например, если за ноябрь месяц за все эти услуги человек отдавал пять тысяч рублей, то за декабрь за этот же набор и тот же объем он должен будет заплатить на 9-11% больше в зависимости от предельного индекса, который установлен для того или иного города или села. То есть вместо 5 тысяч - около 5,5 тысяч. То есть независимо от того, на сколько вырос тот или иной тариф на конкретный коммунальный ресурс, общая сумма в квитанции не может увеличиться более чем на этот процент.

Сильнее всего в Самарской области вырастут суммы в платежках у жителей Похвистнево – на 11%, меньше всего – в Отрадном (на 9%). В Самаре повысится сумма вырастет на 10,1%, в Жигулевске – на 10,3, в Кинеле – на 10,2. В Новокуйбышевске рост составит 10,6, в Октябрьске – 9,1, в Сызрани – 9,3, в Тольятти – 9,2, в Чапаевске – 10,2%

Эксперт отметил, что суммы в квитанциях даже в границах одного города могут существенно различаться.

- Не у всех одинаковый набор коммунальных услуг. У кого-то нет горячей воды, у кого-то – газа, - говорит Виктор Часовских. - Еще один момент – субсидии на оплату ЖКУ. Из-за повышения тарифов сумма субсидий для тех самарцев, которые их получают, также будет увеличена. То есть частично рост платежей компенсируется.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ТЕПЛЕ В САМАРЕ

Виктор Часовских рассказал, как можно сэкономить на коммунальных услугах. Во-первых, конечно, установить счетчики на воду, газ и электроэнергию и использовать энергосберегающие лампы.

- Однако самые весомые суммы – это платеж за тепло. Стоимость 1 гигакалории в ПАО Т Плюс в ноябре составляла 1964, 6 копеек рубля, с а 1 декабря она будет стоить 2180 рублей 11 копеек. И здесь поставить счетчик себе в квартиру и платить по нему не получится,- отметил Виктор Часовских. – Тем не менее, сэкономить можно, но для этого жителям нужно будет объединиться. Коммунальщики рассчитывают суммы исходя из объема тепла, которое заходит в дом, и делят его пропорционально площади квартир. Поэтому для экономии надо уменьшить количество тепловой энергии, которая входит в дом. Наилучший вариант - установить систему погодного регулирования на входе в дом. Система позволят установить температуру, которая должна быть в квартирах. И в зависимости от температуры наружного воздуха эта система пустит в дом только тот объем тепловой энергии, которая для этого нужна. Вся регуляция происходит автоматически. Стоит такая система от 200 до 400 тысяч в зависимости от размера дома, но за пару сезонов она себя окупит.

РОСТ СТАВКИ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛЬЯ В САМАРЕ

Также эксперт назвал услуги, платежи за которые могут остаться на прежнем уровне. Это услуги по содержанию жилья, которые оказывает управляющая компания.

- Ставка содержания жилья зависит от решения жильцов, должно быть обоюдное согласие жителей и управляющей компании, - пояснил Виктор Часовских. – Она утверждается раз в год, поэтому в тех домах, где такое решение было принято в июле, ставка останется прежней до лета. А вот там, где ставка содержания жилья повышалась с 1 января 2022, она может вырасти. Но только если на это согласятся сами жильцы.

ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА В САМАРЕ

Важные изменения коснулись и платы за вывоз отходов. Здесь тариф вырос с 598, 16 рублей до 622,07 рублей за кубометр. Однако с марта 2023 жильцы получают право на перерасчет при отсутствии в квартире более пяти суток.

- Если вы отсутствовали более 5 суток, то пишете заявление и прикладываете документы, которые это подтверждают. Это могут быть билеты, путевка, выписка из больницы, командировочное предписание, справка о проживании в другом месте или справка из садово-дачного товарищества, - говорит Виктор Часовских. – В этом месяце с вас возьмут деньги, но в следующей квитанции сделают перерасчет. Если несколько собственников, а отсутствовал один, перерасчет будет сделан из расчета метража, который ему принадлежит.