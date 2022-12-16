Эксперт рассказал, насколько вырастет в цене "коммуналка" в Самаре и как можно сэкономить
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 1 декабря в России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Тепло, свет, газ, вода, вывоз отходов – суммы каждой из этих строчек в квитанциях, которые мы получим в начале января, вырастут. Но по-разному. Председатель профильной комиссии Общественной палаты Самарской области, руководитель центра ЖКХ-контроль Виктор Часовских на радио КП (Самара 98.2 FM) рассказал, где в Самарской области сильнее всего подорожает ЖКХ в 2023 году и как можно сэкономить на коммунальных платежах.
Как рассказал Виктор Часовских, сумма платежей за коммунальные услуги по всей стране повысилась на 9%. Дополнительно регион получил право добавить еще до 2%.
- В Самарской области вышло постановление губернатора, где определены предельные индексы платы граждан за коммунальные услуги. Это сумма всех платежей, которые платят за ЖКУ – холодная вода, горячая вода, водоотведение, электро- и газоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов, - объяснил Виктор Часовских. - Например, если за ноябрь месяц за все эти услуги человек отдавал пять тысяч рублей, то за декабрь за этот же набор и тот же объем он должен будет заплатить на 9-11% больше в зависимости от предельного индекса, который установлен для того или иного города или села. То есть вместо 5 тысяч - около 5,5 тысяч. То есть независимо от того, на сколько вырос тот или иной тариф на конкретный коммунальный ресурс, общая сумма в квитанции не может увеличиться более чем на этот процент.
Сильнее всего в Самарской области вырастут суммы в платежках у жителей Похвистнево – на 11%, меньше всего – в Отрадном (на 9%). В Самаре повысится сумма вырастет на 10,1%, в Жигулевске – на 10,3, в Кинеле – на 10,2. В Новокуйбышевске рост составит 10,6, в Октябрьске – 9,1, в Сызрани – 9,3, в Тольятти – 9,2, в Чапаевске – 10,2%
Эксперт отметил, что суммы в квитанциях даже в границах одного города могут существенно различаться.
- Не у всех одинаковый набор коммунальных услуг. У кого-то нет горячей воды, у кого-то – газа, - говорит Виктор Часовских. - Еще один момент – субсидии на оплату ЖКУ. Из-за повышения тарифов сумма субсидий для тех самарцев, которые их получают, также будет увеличена. То есть частично рост платежей компенсируется.
Виктор Часовских рассказал, как можно сэкономить на коммунальных услугах. Во-первых, конечно, установить счетчики на воду, газ и электроэнергию и использовать энергосберегающие лампы.
- Однако самые весомые суммы – это платеж за тепло. Стоимость 1 гигакалории в ПАО Т Плюс в ноябре составляла 1964, 6 копеек рубля, с а 1 декабря она будет стоить 2180 рублей 11 копеек. И здесь поставить счетчик себе в квартиру и платить по нему не получится,- отметил Виктор Часовских. – Тем не менее, сэкономить можно, но для этого жителям нужно будет объединиться. Коммунальщики рассчитывают суммы исходя из объема тепла, которое заходит в дом, и делят его пропорционально площади квартир. Поэтому для экономии надо уменьшить количество тепловой энергии, которая входит в дом. Наилучший вариант - установить систему погодного регулирования на входе в дом. Система позволят установить температуру, которая должна быть в квартирах. И в зависимости от температуры наружного воздуха эта система пустит в дом только тот объем тепловой энергии, которая для этого нужна. Вся регуляция происходит автоматически. Стоит такая система от 200 до 400 тысяч в зависимости от размера дома, но за пару сезонов она себя окупит.
Также эксперт назвал услуги, платежи за которые могут остаться на прежнем уровне. Это услуги по содержанию жилья, которые оказывает управляющая компания.
- Ставка содержания жилья зависит от решения жильцов, должно быть обоюдное согласие жителей и управляющей компании, - пояснил Виктор Часовских. – Она утверждается раз в год, поэтому в тех домах, где такое решение было принято в июле, ставка останется прежней до лета. А вот там, где ставка содержания жилья повышалась с 1 января 2022, она может вырасти. Но только если на это согласятся сами жильцы.
Важные изменения коснулись и платы за вывоз отходов. Здесь тариф вырос с 598, 16 рублей до 622,07 рублей за кубометр. Однако с марта 2023 жильцы получают право на перерасчет при отсутствии в квартире более пяти суток.
- Если вы отсутствовали более 5 суток, то пишете заявление и прикладываете документы, которые это подтверждают. Это могут быть билеты, путевка, выписка из больницы, командировочное предписание, справка о проживании в другом месте или справка из садово-дачного товарищества, - говорит Виктор Часовских. – В этом месяце с вас возьмут деньги, но в следующей квитанции сделают перерасчет. Если несколько собственников, а отсутствовал один, перерасчет будет сделан из расчета метража, который ему принадлежит.