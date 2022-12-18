Елки из бутылок, необычная одежда и зайцы всех мастей: самые интересные товары новогодней ярмарки в Самаре

Ярмарка "БазАрт" работает в Самаре до конца выходных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В музее Алабина открылась новогодняя выставка-ярмарка «БазАрт». Она работает только в эти выходные, сегодня на нее можно успеть до 8 вечера. Ассортимент разнообразный - свечи, новогодние игрушки, украшения, одежда, посуда и многое другое. Из этого богатого, сверкающего и манящего многообразия, корреспондент «КП-Самара» вылавливала в основном зайцев. Показываем, что можно найти на новогодней выставке-ярмарке «БазАрт» в Самаре в декабре 2022, как самарские мастера воплотили символ наступающего года и во сколько он обойдется.

Керамических зайчиков-колоколькиков мастер Татьяна Богучарская продает по 300 рублей. Она говорит, что такой символ года можно повесить хоть на входную дверь, хоть на елку. В этой ушастой, розовощекой, крепко держащей в руках морковку игрушке переплетаются разные традиционные техники, и она наверняка принесет удачу и стабильность в новом году своему обладателю.

В зайчиках-колокольчиках переплетаются различные традиционные техники изготовления игрушек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мастер из Чапаевска продает милых белых зайчиков из синтепона в корзинках из лозы, и они самые дешевые на ярмарке - 150 рублей. Галина Евдокимова говорит, что за их основу взяла идею «зайчика на пальчик» - старинной куклы-оберега для детей, которая скручивалась из одного лоскута ткани без каких-либо швов.

Символ года из синтепона - самый дешевый Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из войлока делают не только валенки, но и елочные игрушки. Они получаются мягкие, душевные и недорогие - 300 рублей. Мастера Татьяна и Виктор Скляр привезли на ярмарку не только зайцев, но и кота, который тоже считается символом 2023-го по восточному календарю.

Из войлока делают не только валенки, но и зайчиков, и котиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если зайцев хочется не только повесить на елку, но и расставить по квартире, то подойдут изделия из дерева, которые продает мастер Оксана Бондаренко. Она делает их из сосны в технике из декупажа и продает за 200-1000 рублей.

Деревянные зайцы отлично впишутся в интерьер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы узнать, как «разговаривает» символ наступающего года, то можно купить зайца - свистульку. Гончар Николай из Самары продает свои милые игрушки по вполне доступной цене - 300 рублей.

Зайцы -свистульки - традиционная игрушка, которой очень обрадуются дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татьяна Лонева вырезает крошечных зайчиков-талисманчиков из разных пород дерева - липа, береза, орех, кедр, груша. Они умещаются на ладони и стоят 1500 рублей.

Зайцы-талисманы умещаются на ладони Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме зайцев на выставке есть множество других товаров, но покажем только самые необычные. Мастер Алена Медведева продает изящные изделия из художественного стекла, изготовленные в стиле фьюзинг. Среди них есть елки, которые, на первый взгляд, сделаны из того же материала, но они изготовлены... из обычных бутылок, переплавляющихся по специальной технологии. Необычно-экологичный сувенир продается в диапазоне от тысячи до двух с половиной.

Эти елки сделаны из обычных бутылок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Яркая и очень приятная на ощупь одежда сделана из популярного материала, который называется футер. Мастер Елена Буянова разработала не только оригинальный дизайн платьев и спортивных костюмов, но и украсила их мотивационными цитатами, в том числе из русских былин.

На ярмарке продается яркая и стильная одежда от самарских дизайнеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А еще на ярмарке проходят различные мастер-классы и работает фотозона с завораживающим проектом, миниатюрной сказкой «Вязаное Рождество».