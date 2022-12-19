Насладились волжскими пейзажами и выплеснули лишнюю энергию: самарцы сходили в 10-километровый поход с хаски из приюта

Самарцы прогулялись по заснеженному лесу с 8 хаски / Фото: ФлагманВет

В минувшие выходные в Самарской области прошел первый благотворительный поход с хаски из приюта «ФлагманВет». Мероприятие, в котором приняли участие 8 собак и более 50 человек, организовали ветеринарный центр и туристическое сообщество «Координаты Самара».

Участники похода насладились великолепными волжскими пейзажами / Фото: ФлагманВет

Участники похода преодолели путь протяженностью около 10 км. Маршрут пролегал по живописным местам — от поселка Прибрежный до железнодорожной платформы Валерия Грушина и обратно. Кульминационной точкой стал Мыс Красоты. Самарцы не только выгуляли активных хаски, но еще смогли насладиться волжскими пейзажами и подышать воздухом соснового леса.

— В поход мы взяли восемь хаски из нашего приюта. Этим сильным собакам больше всех нужна активность. Они скучают, сидя в вольерах, им обязательно нужно выплескивать энергию. В условиях приюта часто гулять хаски не удается, — рассказала директор ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко.

Кульминационной точкой похода стал Мыс Красоты / Фото: ФлагманВет

Главной целью мероприятия было привлечь внимание людей проблеме бездомных животных, в очередной раз заявить, что им нужна помощь. Зоозащитникам удалось это сделать. После прогулки с хаски по заснеженному лесу некоторые задумались о том, чтобы взять питомца из приюта. А одна девушка на следующий день приехала в ветеринарный центр за кошкой.

От мероприятия остались в восторге как сами самарцы, так и хаски / Фото: ФлагманВет

— Первый опыт показал, что идея походов с собаками нашла отклик у людей. Значит, их проведение в Самарской области станет доброй традицией! — отметили представители «ФлагманВета».

По словам Инны Тарасенко, благодаря этому походу также удалось многое узнать о собаках приюта. К примеру, какие они на самом деле, в какую семью их можно отдать.

Отметим, в эти выходные самарцы помогли и бездомным животным, которые сейчас находятся в муниципальном приюте в поселке Козелки. Там прошел субботник. Около 50 волонтеров приняли участие в уборке будок и вольеров, в некоторых ремонтных работах и в заготовке дров для полевой кухни. Также они подарили приюту сухой корм и другие угощения для животных, средства по уходу, подстилки и медикаменты.

Более 50 волонтеров приняли участие в субботнике в приюте, расположенном в поселке Козелки / Фото: ФлагманВет

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