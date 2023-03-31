Хотели заступиться за девушку, а теперь могут оказаться за решеткой: самарцев будут судить за избиение и ограбление

Уголовное дело сейчас на финальной стадии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Романтическая история двух влюбленных из Самары Николая и Елены закончилась избиением и ограблением. А ведь как все начиналось! Молодые люди нашли друг друга в чат-боте для знакомств, влюбились, Лена ждала своего парня из армии.

Меняться все начало стремительно. Уже через шесть месяцев парень начал поднимать руку на любимую. Лена терпеть это не стала, пара рассталась.

Не смог забыть

Несмотря на расставание Елена и Николай продолжили общаться. Вот только отношение парня к своей бывшей девушке сильно изменилось.

- Однажды мы с Николаем очень сильно поругались, он начал угрожать мне в сообщениях. Говорил, что убьет меня, чтобы я ходила и оглядывалась по сторонам, - рассказывала полиции Елена. Ее слова есть в материалах уголовного дела.

Парень стал преследовать возлюбленную, а однажды ворвался в ее квартиру. Девушка вызвала полицию, правоохранители приехали быстро, однако Николай не остановился.

- Он писал мне, предлагал заняться с ним сексом, потом угрожал, - вспоминает девушка. – Я испугалась, решила встретиться с ним и все обсудить.

Елена решила все обсудить со своим бывшим и… позвала Николая к себе домой. Парень накинулся на девушку, снова пытался силой принудить к сексу, однако Елена оттолкнула Николая. Молодой человек рассвирепел.

- Он начал меня душить, угрожал мне, говорил, что за мной следят, что мне нельзя будет выйти из квартиры, - вспоминает девушка.

В какой-то момент парень немного остыл и ушел. Казалось бы, на этом все закончилось, но на сцене появился еще один персонаж.

Пошли разбираться и ограбили

С Владом Лена тоже познакомилась в интернете. Девушка рассказала парню свою историю, и тот пообещал серьезно поговорить с Николаем.

Влад позвал на разговор своих приятелей и отправился к Николаю. Разговор был коротким – бывшего парня Лены избили и обокрали. В это время, уверяет Елена, она была в машине. Молодые люди сказали ей оставаться там.

Николай после случившегося позвонил в полицию, всех участников событий быстро нашли. В том числе Елену. Суд отправил девушку на два месяца в помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, при колонии.

- Моя подзащитная – не подозреваемый, а свидетель, - считает адвокат Елены Виктор Фоефанов-младший. – Все время, когда она находилась под стражей, я писал жалобы, заявления, ходатайства, интересовался ходом расследования дела, общался с руководством Советского межрайонного следственного отдела, куда это дело направили. В итоге мои доводы услышали и Елену перевели из подозреваемой в свидетели.

Уголовное дело сейчас на финальной стадии, подозреваемые в СИЗО, а адвокаты знакомятся с материалами дела.

Елена и Влад познакомились во время стрима одной популярной компьютерной игры. Адвокат Виктор Фоефанов-младший считает, что к преступлению парня мог подтолкнуть именно компьютер.

- Хотелось бы обратиться к родителям и заострить внимание на том, что сегодняшнюю молодежь отличает компьютеризация. Необходимо обращать внимание на то, с кем общаются дети, как они себя ведут во время и после того как поиграли в компьютерные игры, провели время в социальных сетях. Цифровизация, с одной стороны, это хорошо, но с другой - дети порой перестают понимать, где реальность, а где компьютерная игра и совершают поступки, за которые им в дальнейшем придется очень долго отвечать, - отметил правозащитник.