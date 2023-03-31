«Мне не нужны никакие школы, я не Альбус Дамблдор»: Олег Шепс рассказал, как у него проявились сверхспособности, и о подготовке к новому шоу

Новое шоу стартует уже 1 апреля. Фото: Из личного архива героя публикации

В субботу 1 апреля на телеканале ТНТ в 19:30 стартует проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Эзотерический турнир соберет лучших магов, медиумов и ведьм со всей страны, которые поборются за звание лучшего. Одним из участников шоу станет медиум из Самары Олег Шепс. Парень прославился благодаря программе ТНТ «Битва экстрасенсов», где не только продемонстрировал свои суперспособности, но и покорил модельной внешностью многих девушек. Олег Шепс рассказал журналистам «КП-Самара» о соперничестве с братом, участии в шоу и личной жизни.

«В три года увидел душу»

Олег Шепс родился и вырос в Самаре. Парень с теплотой вспоминает о родном городе.

- Я обожаю этот город. Самара потрясающая, спокойная и живописная! Сочетание красивой, контрастной архитектуры с великолепием и разнообразием живой природы просто не могут оставить равнодушным, - говорит Олег.

Здесь же еще будучи маленьким мальчиком у Олега начали проявляться сверхспособности.

- Для меня не было удивительно видеть то, что было недоступно другим. С самого раннего детства понятия магии, эзотерики, сверхъестественного были для меня привычными словами, - поделился с журналистами «КП-Самара» Олег Шепс.

Экстрасенс признался: в три года он в первый раз увидел душу.

- Это было осознанно. Меня это совершенно не потрясло и уж тем более не напугало.

Не дар, а талант

Мать Олега тоже обладает эзотерическими способностями, но Олег уверен: магический дар не мог перейти ему по наследству.

- Мама — сильный эзотерический практик, спирит, пожалуй, сильнейший из тех, с кем я знаком, но унаследовал я от нее лишь знания, - подчеркнул участник проекта. - Ни о какой генетике и речи быть не может. Я являюсь противником теории наследования способностей. Да, в одной семье может быть несколько видящих, но это связано не со схожестью набора генов, а лишь со схожестью пройденного опыта души.

И все же знания и умения матери повлияли на саморазвитие экстрасенса.

- Первое и самое главное в этом вопросе — изучение теории. Благо, для меня еще с детства она была в свободном доступе. После, как и любой навык, экстрасенсорные способности развиваются с помощью упорства, тренировок, постоянного самосовершенствования, через практическое применение полученных знаний.

Даром Олег свои умения не считает. Для него это скорее талант, который нужно постоянно развивать.

«Сочиняю песни и пишу картины»

Вне работы и съемок Олег самый обычный 23-летний парень. И свободное время любит проводить, как и все простые смертные.

- Поскольку моя работа тесно связана с миром мертвых, в своей повседневности я стараюсь не забывать и о живых. Люблю проводить время с друзьями, они как никто способны восполнить мои запасы позитивной энергии. Мы вместе гуляем, шутим, смеемся, слушаем музыку, смотрим кино, общаемся и спорим на абсолютно разные темы, начиная от обсуждения какого-нибудь фильма и заканчивая вопросом о вселенной. Так что мне совершенно не чужды простые человеческие радости жизни, - говорит Олег Шерс. - Близкие для меня — главное в жизни, а моя семья — моя крепость. Она довольно большая (я пятый ребенок и самый младший) и, что очень важно, дружная, где узы крови никогда не были пустыми словами.

Еще Олег Шепс увлечен всем, что связано с искусством. Он сочиняет музыку и пишет картины. Сейчас 23-летний экстрасенс будет трудиться на проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

- Для меня участие в проекте отличная возможность донести до людей свою философию о том, что за магией далеко ходить не нужно, она внутри вас. Вы и есть магия! Вот мой лозунг на этом проекте, - рассказывает Олег. - Я хочу помочь людям находить силу в себе, ведь экстрасенсы приедут и уедут, а что дальше?

Олег Шепс родился и вырос в Самаре. Фото: Предоставлено "КП"

Интерес зрителей не утихает. Ведь в этом сезоне магического шоу Олегу придется соперничать с родным братом Александром.

- Безусловно, мой брат мощный и опытный медиум, но в моем сердце нет места страху и сомнениям. Есть лишь азарт и интерес. Хочу ответить людям и самому себе на давно интересующий всех вопрос, кто же из нас сильнее, - поделился участник шоу. - От проекта я жду новый опыт, драйв, азарт, новые сложнейшие испытания и, конечно, абсолютно новую битву. Думаю, будет очень жарко!

«Мне не нужны никакие школы, я не Альбус Дамблдор»

Интересов и работы Олегу хватает, поэтому мужчина и не задумывается о расширении своего дела (например, открытия центра эзотерики или школы экстрасенсов).

- Мне совершенно не нужны никакие центры и школы. Я — Олег Шепс, а не Альбус Дамблдор, - объяснил экстрасенс. - Что касается консультаций, хочу осветить серьезную проблему. С момента моего появления на «Битве экстрасенсов» в соцсетях участились случаи злостного мошенничества. Некие злоумышленники используют мою личность с целью заработка на бедах и горе людей. Так вот, хочу еще раз проговорить то, что я не провожу никаких онлайн-консультаций, не делаю никаких диагностик по фото, не беру никаких предоплат!

«Что же касается моего сердца…»

Не секрет, что Олег Шепс может похвастаться своей большой фанбазой. Девушки обожают молодого экстрасенса. Только вот о своей личной жизни и любовных делах Шепс предпочитает молчать. Однажды фанатки заподозрили 23-летнего Олега в романе с привлекательной блондинкой. Парень опубликовал совместное фото с красавицей в социальных сетях.

- Девушка, о которой идет речь моя близкая, очень хорошая подруга и, безусловно, я ее очень люблю, как люблю всех своих близких друзей. Что же касается моего сердца… «Любовь есть любовь, ни одно заклинание не вылечит разбитое сердце, а также не уничтожит способность сердца любить навсегда».

Ну, прекрасные дамы, теперь сами гадайте, что это может значить!