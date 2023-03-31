Начальника самарского отдела по наркоконтролю поймали с килограммом наркотиков

Ивановские сотрудники ДПС задержали самарских полицейских с килограммом наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи из Ивановской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, части 5 статьи 228 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору». Как оказалось, крупную партию наркотиков обнаружили у двоих жителей Самарской области, один из которых – начальник самарского отделения по наркоконтролю, а второй – бывший патрульный. «КП-Самара» выяснила подробности резонансного дела.

Нашли сверток при осмотре салона

По версии следствия, 29 марта 2023 года, сотрудники ДПС на трассе Иваново-Фурманов остановили автомобиль для проверки документов. При осмотре салона полицейские обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Изъятое было отправлено на экспертизу, а мужчин, которые были в остановленном автомобиле задержали и доставили в ближайшее отделение.

- Мы не можем комментировать профессиональную принадлежность и регион проживания подозреваемых, - ответили «Комсомолке» в СУ СКР по Ивановской области.

Максим З. раньше работал в Патрульно-постовой службе полиции в Самаре Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Начальник отдела наркоконтроля и бывший патрульный

Однако нам удалось выяснить, что задержанными в другом регионе оказались жители Самарской области. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале опубликовал имена преступников.

- Это начальник отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД Самары Федор Ч. Вместе с ним задержан и бывший сотрудник ППС УМВД Максим З. По предварительным данным, они организовали интернет-магазин по продаже наркотиков, - написал самарский депутат.

Экспертиза показала, что в машине действующего сотрудника правоохранительных органов был сверток с мефедроном общей массой более одного килограмма, что является крупным размером. Следователи подтвердили, что подозреваемые хранили наркотик для его дальнейшего незаконного сбыта бесконтактным способом неопределенному кругу лиц.

Пробовал себя в бизнесе и в МВД

О самих самарцах известно не так много. Нам удалось найти только страницу бывшего ППСника Максима З. в социальных сетях. Пару лет назад молодой человек пробовал себя в бизнесе и открыл кальянную. Заведение не сильно пользовалось популярностью, на странице лаунж-бара в ВКонтакте всего 300 подписчиков, а последняя запись была размещена в январе 2020 года. Вероятно, этой кальянной больше не существует.

Раньше у Максима З. была семейная кальянная Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В настоящее время самарцам, пойманным с поличным с килограммом мефедрона, предъявлено обвинение. Следствие будет настаивать в суде на заключение задержанных под стражу на время расследования.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУ МВД России по Самарской области:

При подтверждении вины сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел, а его руководство будет привлечено к дисциплинарной ответственности при проведении служебной проверки.