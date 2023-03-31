25 миллионов за стены без отделки: эксперты объяснили, почему в Самаре такие дорогие квартиры

Эксперты уверены: цены на квартиры в Самаре завышены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область заняла седьмое место по ПФО по стоимости квартир. Такие данные по итогам собственного исследования озвучили в агентстве ЦИАН. При составлении рейтинга аналитики учитывали дома, которые еще только строятся или только-только сданы, но не имеют отделки.

Самой дорогой новостройкой Самары оказалась двухуровневая квартира свободной планировки с террасой. Ее площадь составляет 195,55 квадратных метров. Располагается квартира на вершине одного из корпусов ЖК «Дом у Космопорта-2». За этот лот застройщик просит 24,8 млн рублей. Причем сообщается, что это цена с большой скидкой.

Первое место в этом рейтинге занял Нижний Новгород с квартирой за 70,3 млн рублей. Квартирка расположена в камерном проекте «Минин» прямо через дорогу от нижегородского Кремля. Площадь этой новостройки в доме, сданном полгода назад – 219,7 кв.м..

Член президиума Поволжской гильдии риэлторов Юлия Овечкина отмечает: цены на жилье в Самаре в настоящее время завышены.

- Качество того, что сейчас предлагается на вторичном и первичном рынке, не соответствует заявленным ценникам, - говорит эксперт. – На мой взгляд, даже дорогим квартирам недостает эргономики планировок и качественной инфраструктуры на окружающей территории. Понятно, что застройщики стараются выжать из квадратных метров максимум полезной площади, но за этим стремлением зачастую комфорт пространства отходит на второй план, а ведь это очень важно. Тем не менее, цены на жилье в Самаре сейчас очень высокие. Причины – как в льготной ипотеке, которая очень сильно «подогрела» рынок, так и в дефиците новостроек.

Сейчас законодатель ограничил возможности льготной ипотеки, ее можно будет получить только один раз. Думаю, если бы это ограничение ввели сразу с запуском льготной программы, то мы не наблюдали бы такого роста цен, так как это ограничило бы возможности для спекулянтов. А сейчас при такой стоимости жилья новоиспеченные инвесторы с кредитным плечом и так не рассматривают покупку новостроек, так как за эту стоимость можно приобрести готовое жилье с ремонтом!