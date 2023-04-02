Дачные автобусы выйдут на линию раньше обычного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 15 апреля 2023 года на линию выйдут дачные автобусы. Это на две недели раньше, чем обычно. Причиной стала ранняя весна. Городская администрация на днях опубликовала расписание дачных автобусов в Самаре в 2023 году.

Маршруты дачных автобусов в Самаре в 2023 году

В этом году в Самаре будут действовать 29 дачных маршрутов:

- № 1266. Завод «Металлург» - СДТ «Совет»;

- № 132. Ул. Г. Димитрова - ДМ «Сосновый бор»;

- № 144. Дом Печати - Сокские дачи;

- № 145.Ул. Г. Димитрова - Красноярские дачи;

- № 146. Пл. Кирова - СДТ «Зеленая роща»;

- № 147. Пл. Кирова - Тургеневские дачи;

- № 150. Ул. Г. Димитрова - Чубовские дачи;

- № 153. Ул. Г. Димитрова -Грачевские дачи;

- № 154. Ул. Г. Димитрова - «Исторический Вал»;

- № 156. Дом Печати - Старосемейкинские дачи;

- №157. Пл. Кирова - Черновские дачи;

- № 159. Хлебная площадь - СДМ «Новая деревня»;

- № 165. Хлебная площадь - Стромиловские дачи;

- № 167. А/c «Аврора» - Стромиловские дачи;

- № 168. Пригородный автовокзал - СДМ «Журавли»;

- № 169. А/c «Аврора» - СДМ «Журавли»;

- № 170. Пр. Ленина - СДМ «Старая Бинарадка»;

- № 171. Ул. Г. Димитрова - СДТ «Белозерки»;

- № 172. Пригородный автовокзал - Октябрьские дачи;

- № 173. А/c «Аврора» - СНТ «Березовский»;

- № 174. А/c «Аврора» - Аглосские дачи;

- № 175к. Пос. Управленческий - СДТ «Белозерки»;

- № 180. Ул. Г. Димитрова - СДМ «Новая Орловка»;

- № 181. Ул. Г. Димитрова - СДТ «Водинка»;

- № 182. Пл. Кирова - пос. Гвардейцы

- 185к. Пл. Кирова - Крестьянский массив;

- № 197. Ул. Г. Димитрова - СДМ «Алакаевский»;

- № 198. Пл. Кирова - СДМ «Юбилейный».

- № 199. Хлебная площадь - СДТ «Молочное озеро».

Расписание каждого маршрута будет меняться в зависимости от месяца. Количество рейсов также варьируется в зависимости от загруженности маршрута.

Полное расписание каждого маршрута можно посмотреть на сайте администрации Самары.