Дачные автобусы выйдут на линию раньше обычного.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 15 апреля 2023 года на линию выйдут дачные автобусы. Это на две недели раньше, чем обычно. Причиной стала ранняя весна. Городская администрация на днях опубликовала расписание дачных автобусов в Самаре в 2023 году.
Маршруты дачных автобусов в Самаре в 2023 году
В этом году в Самаре будут действовать 29 дачных маршрутов:
- № 1266. Завод «Металлург» - СДТ «Совет»;
- № 132. Ул. Г. Димитрова - ДМ «Сосновый бор»;
- № 144. Дом Печати - Сокские дачи;
- № 145.Ул. Г. Димитрова - Красноярские дачи;
- № 146. Пл. Кирова - СДТ «Зеленая роща»;
- № 147. Пл. Кирова - Тургеневские дачи;
- № 150. Ул. Г. Димитрова - Чубовские дачи;
- № 153. Ул. Г. Димитрова -Грачевские дачи;
- № 154. Ул. Г. Димитрова - «Исторический Вал»;
- № 156. Дом Печати - Старосемейкинские дачи;
- №157. Пл. Кирова - Черновские дачи;
- № 159. Хлебная площадь - СДМ «Новая деревня»;
- № 165. Хлебная площадь - Стромиловские дачи;
- № 167. А/c «Аврора» - Стромиловские дачи;
- № 168. Пригородный автовокзал - СДМ «Журавли»;
- № 169. А/c «Аврора» - СДМ «Журавли»;
- № 170. Пр. Ленина - СДМ «Старая Бинарадка»;
- № 171. Ул. Г. Димитрова - СДТ «Белозерки»;
- № 172. Пригородный автовокзал - Октябрьские дачи;
- № 173. А/c «Аврора» - СНТ «Березовский»;
- № 174. А/c «Аврора» - Аглосские дачи;
- № 175к. Пос. Управленческий - СДТ «Белозерки»;
- № 180. Ул. Г. Димитрова - СДМ «Новая Орловка»;
- № 181. Ул. Г. Димитрова - СДТ «Водинка»;
- № 182. Пл. Кирова - пос. Гвардейцы
- 185к. Пл. Кирова - Крестьянский массив;
- № 197. Ул. Г. Димитрова - СДМ «Алакаевский»;
- № 198. Пл. Кирова - СДМ «Юбилейный».
- № 199. Хлебная площадь - СДТ «Молочное озеро».
Расписание каждого маршрута будет меняться в зависимости от месяца. Количество рейсов также варьируется в зависимости от загруженности маршрута.
Полное расписание каждого маршрута можно посмотреть на сайте администрации Самары.