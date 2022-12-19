Вот такими могут быть новые дома на территории бывшего завода им.Масленникова. Фото: телеграм-канал "Самарские новостройки"

На территории бывшего завода имени Масленникова скоро вырастет жилой комплекс под названием «Green River» («Зеленая река»). Соответствующее разрешение властей застройщик получил 13 декабря 2022 года. Журналист «КП-Самара» собрал всю имеющуюся на данный момент информацию о будущем ЖК. Показываем предварительные проекты застройки ЗИМа в Самаре: что и когда построят, сколько этажей будет в новых домах.

Похожи на Лего или Москву-Сити

По данным телеграм-канала «Самарские новостройки», первая очередь комплекса будет состоять из 8 домов высотой от 17 до 32 этажей, в них разместится 2231 квартира. Проект планируется реализовать в течение 10 лет. И он плотно увязан с концепцией строительства пятой очереди волжской набережной. Помимо верхнего и нижнего променада набережной, на территории будет разбит парк «Зеленая река» с одноименной улицей, пешеходный бульвар в сторону Софийского собора, пешеходный мост через улицу Липецскую.

Проект будущей застройки уже угодил в соцсети, но официально о своих планах застройщик пока не заявлял. На имеющихся картинках можно видеть эскизы пяти домов, которые текучестью форм отдаленно напоминают «Москву-Сити».

Но в этом видится не столько «рука художника», сколько отчетливый коммерческий интерес. Застройщик очевидно заинтересован в том, чтобы как можно больше квартир в новых домах имели открытый вид на Волгу.

Жилой комплекс будет состоять из нескольких домов. Фото: телеграм-канал "Самарские новостройки"

Свой дворик на 25-м этаже

Архитекторы предусмотрели возможность террас у квартир с видом на реку. Для этого будет выделено от 1,2 до 1,5 м земли от фасада для тех, кто получит жилье на 1-м этаже. Получится что-то вроде таунхауса. А террасы следующих этажей разместятся на крышах нижних. Потому эти дома будут чем-то напоминать творения из конструктора Лего со ступенчатой формой.

Эти веранды можно будет использовать летом как своего рода индивидуальный дворик, а в холодное время года — как зимний сад.

Никаких автомобилей!

Ярусом выше разместятся еще два дома — таким образом, чтобы из квартир был сквозной вид на Волгу как раз через два промежутка между тремя нижними домами.

На третьем ярусе будут «классические» дома, образующие квартал, с весьма большим разлетом этажности — от 2 до 30 этажей.

Концепция нового ЖК предполагает дворы с приватными территориями, свободными от автомобилей. Машины уйдут в подземные паркинги. Варианты ограждений дворовых пространств называются такие: стекло, живая изгородь, естественный рельеф, амфитеатр.

Стоит оговориться, что вся эта информация носит неофициальный и неподтвержденный характер. Так, телеграм-канал «Самарские новостройки» утверждает, что, по слухам, три дома на нижнем ярусе будут архитектурой попроще, такими же, как два дома сверху.

60 тысяч — и три с половиной года ожидания

О чем уже можно говорить с большей определенностью - это о трех домах, которые образуют фронт улицы Липецкой. Застройщик уже даже начал продавать бронь за квартиры в одном из этих будущих зданий. Цена вопроса — 60 тысяч рублей. Эта сумма не войдет в общую стоимость жилья и не подлежит возврату.

Те, кто забронирует квартиру в новом доме сейчас, смогут ее приобрести по цене от 138 до 205 тыс. рублей за квадратный метр. А въехать в новое жилье получится после 30 июня 2026 года.

Однако и эта информация пока публикуется только в соцсетях. На официальном сайте компании-застройщика сведений о новом ЖК нет, а в офисе по контактным телефонам не нашлось человека, который смог бы подтвердить или опровергнуть эти сведения.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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