Пнула продавщицу в живот: в Самаре женщина с двумя ножами устроила переполох в магазине

Самарчанка расстроилась, что ей помешали украсть товар, и схватилась за ножи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 44-летняя местная жительница устроила переполох в магазине на проспекте Кирова. Сначала женщина попыталась обворовать торговую точку, а когда не удалось – вооружилась двумя ножами и стала угрожать продавцам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Хотела незаметно вынести товар

Все произошло около 9 часов утра. Самарчанка решила отовариться в одном из магазинов на проспекте Кирова. Взяла со стеллажей продукты питания, предметы одежды и личной гигиены, а также кухонный нож. Правда, платить за все это не собиралась. Женщина спрятала товары под одеждой и направилась в кассовую зону. Однако обмануть сотрудников торговой точки не вышло. И тут в посетительнице магазина проснулся «страшный зверь».

Разбойница устроила переполох в магазине на проспекте Кирова Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Воровка резко оттолкнула женщину-продавца и, когда та упала на пол, пнула ее ногой в живот. После этого самарчанка подбежала к одному из стеллажей и схватила несколько шоколадных батончиков. В ситуацию решили вмешаться другие сотрудники торговой точки. Они попытались остановить посетительницу, но та взяла с одной из полок два универсальных ножа и сорвала с них упаковку. После этого она направила холодное оружие в сторону продавцов. Связываться с разъяренной женщиной больше никто не рискнул. В итоге она вскоре покинула магазин.

Продала украденные ножи прохожему

Сотрудники торговой точки вызвали полицию. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и узнали в разбойнице 44-летнюю самарчанку, которая уже была судима. Ущерб, который она причина магазину, составил почти 2 тысячи рублей.

- Женщину задержали на территории Самары. Она рассказала, что ножи, которыми угрожала продавцам, продала прохожему за 200 рублей. Вырученные деньги потратила. Остальные похищенные товары оставила для личного пользования, - сообщили в облглавке.

В дальнейшем выяснилось, что самарчанка успела «наследить» и в другом магазине. Она похитила продукты из торговой точки на улице Черемшанской.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Разбой». Скоро она предстанет перед судом. Жительницу Самары могут на несколько лет отправить в колонию.

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