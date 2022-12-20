Способен выявлять стресс у растений: самарский гиперспектрометр для наноспутников показал успехи в умном земледелии

Аппарат уже четыре месяца проходит испытания на борту наноспутника SXC3-219 ИСОИ / Фото: Самарский университет

Ученые Самарского университета имени С.П. Королева и Института систем обработки изображений РАН создали первый в России гиперспектрометр для наноспутников формата кубсат. Сейчас разработка проходит испытания в космосе и уже успешно решает задачи в сфере умного земледелия.

Занимает менее половины наноспутника

Первый отечественный гиперспектрометр для кубсатов имеет небольшие габариты. Его масса составляет 1,6 кг, а размер – 13х9,4х9,4 см. То есть он занимает менее половины внутреннего пространства наноспутника. Прибор установили на борту SXC3-219 ИСОИ для проведения испытаний. Последний вывели на орбиту 9 августа 2022 года.

– Ранее гиперспектрометры на космических аппаратах такого класса не устанавливали из-за сложностей создания компактного прибора с характеристиками, необходимыми для гиперспектральной съемки из космоса, – отмечают в Самарском университете.

Поможет в сфере умного земледелия

По словам профессора кафедры технической кибернетики вуза Романа Скиданова, четырехмесячные испытания показали, что самарский гиперспектрометр можно эффективно использовать в сфере умного земледелия. Прибор позволяет получать данные, которых достаточно для определения спектральных вегетационных индексов, применяемых в сельском хозяйстве.

Существует более 150 вегетационных индексов. Они показывают различные параметры и свойства растений. Это позволяет аграриям правильно ухаживать за посевами. Сведения, полученные с помощью мульти- и гиперспектральной съемки, позволят оценивать состояние растений дистанционно и не отправлять их на лабораторный анализ.

– Снимки, полученные в ходе эксперимента, позволили определить участки озимых посевов с наибольшей зеленой массой, с высоким количеством хлорофилла, а также проверить сельхозугодья на наличие проблемных посевов. Кроме того, данные показали уровень запасов влаги в растениях, – отметил Роман Скиданов.

Способен обнаружить стресс у растений

С помощью гиперспетрометра ученые смогли рассчитать вегетационный индекс, который оценил «эмоциональное состояние» растений – проверил на наличие у них стресса. Последний вызывают засуха или переизбыток влаги, сильный ветер, перепады температур, нашествие насекомых-вредителей. Аппарат, разработанный самарскими учеными, позволяет выявить из космоса метаболические изменения в посевах, которые происходят из-за стресса.

Роман Скиданов отметил, что пока данный гиперспектрометр – это только демонстратор технологии. После него планируют запустить более совершенные аппараты. Возможно, это будут серийные модели компактного гиперспектрометра для кубсатов различных конфигураций.

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