В «Самарской Луке» могут ограничить число посетителей

Уникальная природа Самарской Луки и туризм - как найти равновесие? Фото: npsamluka.ru

В ближайшем будущем доступ туристов к объектам национального парка «Самарская Лука», возможно, будут ограничивать. Почему это стоит делать и когда — обсуждалось в региональном минлесхозе.

«Тимьян в Ширяево уже не растет»

Развитие туризма в национальном парке «Самарская Лука» и возникающие при этом риски для уникальной природы Жигулей обсуждались на заседании общественного совета при Минлесхозе Самарской области.

Среди прочих предложений прозвучала идея введения ограничений на количество продаваемых билетов. Проблема сохранения уникального природного разнообразия Самарской луки стоит уже сейчас и станет особенно острой, когда будет реализована идея создания рекреационно-туристского кластера на территории, включающей в себя в том числе нацпарк и Жигулевский заповедник. Соответствующее соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» правительством региона уже подписано.

- Наша деятельность подразумевает два взаимоисключающих направления: и развитие туризма, и сохранение природы в национальном парке. Соблюсти баланс здесь непросто, но если мы говорим об увеличении числа туристов, то необходимо принимать меры к тому, чтобы туристические потоки были организованы и направлены с учетом экологических требований, - считает ведущий специалист по экологическому просвещению национального парка «Самарская Лука» Майя Андрианова.

Сотрудник нацпарка с огромным стажем Майя Мидихатовна с горечью рассказывает о том, что в Ширяево на волжских склонах почти перестал расти тимьян. Кто-то из туристов обрывает его для использования в пищу, кто-то просто вытаптывает, не задумываясь о том, где он ходит и что под ногами.

- Мало обустроить туристические зоны с лежаками и торговыми палатками. Необходимо организовать поток туристов так, чтобы они не сходили с оборудованных троп и не нарушали экобаланса. Птицы, например, уже не вьют гнезда рядом с местами, где ходит много людей. Если сделать искусственное освещение, как предлагают, это нанесет непоправимый урон природному миру, - поясняет Майя Мидихатовна.

Нужна ли горнолыжка в Жигулях?

Это не значит, что экотуризм нужно вовсе запретить.

- Три года назад, вступив в должность директора нацпарка, я поднялся на гору Отважную — очень красивый вид, но тяжело туда добраться. Сделали дорогу, поставили беседки — число туристов увеличилось, но в пределах допустимого. Теперь звучит идея оборудовать на Отважной горнолыжный комплекс — я категорически против, - рассказал директор национального парка «Самарская Лука» Евгений Березкин.

По словам руководителя нацпарка, существуют научные подсчеты, которые показывают, какое количество туристов допустимо на природных объектах на единицу времени. Горнолыжка привлечет на склоны Отважной число людей, явно превышающее рекомендованные показатели.

Как всех посчитать?

Сложность на данный момент в том, что нет точной цифры, сколько вообще людей посещает территорию парка.

- В нацпарк очень много точек въезда: и со стороны автодорог, и со стороны Волги, всех посчитать и учесть невозможно, на каждый въезд сотрудников не поставишь. Кроме того, у нас очень много льготных категорий, для которых посещение парка является бесплатным. Будем вводить систему, чтобы даже для льготников были бесплатные, но билеты — так мы сможем учитывать их количество, - делится планами Майя Андрианова.

Когда заработают механизмы учета туристов, тогда и будет понятно, понадобится ли лимитировать поток посетителей на конкретные объекты нацпарка. Пока же в учреждении призывают туристов бережнее относиться к природе, соблюдать правила посещения особо охраняемых природных территорий и — главная боль сотрудников нацпарка — не оставлять после себя мусор.