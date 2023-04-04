Устроить пикник с видом на Волгу можно в Загородном парке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весна в Самаре полностью вступила в свои права. Лужи почти везде высохли, днем на солнышке уже тепло, а потому совсем не хочется сидеть дома. Самое время отправиться на пикник с друзьями или близкими. «Комсомолка» расскажет про лучшие места для пикника в Самаре.

Парки в Самаре, в которых можно устроить пикник

Сквер Пушкина

Сквер Пушкина отлично подойдет тем, кто не хочет тратить время на дорогу за город и любит городские пейзажи. Локация располагает к неспешному утреннему или обеденному чаепитию на траве и наблюдению за оживленной жизнью в центре города. Ужинать здесь не рекомендуем - вечером весной и летом здесь собирается очень много людей.

Загородный парк

Вариант для самых ленивых. Не нужно ехать за город. Загородный парк сочетает в себе и берег реки, и лес в миниатюре. Расположиться можно на лужайке ближе к Волге и позавтракать, любуясь на гладь воды. Или же можно усесться под увесистым дубом в центре парка и наблюдать за гуляющими.

Лесопарк им. 60-летия советской власти

Рекреационная зона практически на выезде из Самары хороша тем, что в ней ничего, кроме леса, асфальтовых дорожек не первой свежести и редких скамеек, нет. Гуляют там чаще всего жители окрестных домов, поэтому там тише, чем в городских парках. Удобнее расположиться со стороны улицы Стара-Загора - там симпатичнее, чем со стороны Московского шоссе.

Лесопарк Дубки

Двигаемся дальше от города. Дубки - это в общем-то уже настоящий, хоть и маленький лес. Народу в разы меньше, а чистого воздуха и зелени больше. Можно доехать сюда на велосипеде и выпить чаю или кофе под щебетание птиц.

Горы в Самаре, на которых можно устроить пикник

Если хочется трапезничать на высоте и созерцать город или природу сверху, то добро пожаловать в горы. В Красноглинском районе Самары есть несколько подходящих для этого вершин

Барсук

Барсук - одна из вершин Сокольих гор. В одиночестве вы вряд ли там побудете. Это довольно популярное у горожан место отдыха в теплое время года. На верху горы удобная смотровая площадка. Лучше всего там поужинать на закате. Вид на Волгу в свете уходящего солнца умиротворяет.

Лысая гора

Лысая гора тоже популярна у самарцев. У подножия вершины есть также небольшой пляж. Можно постелить покрывало на безлесой части вершины, а можно расположиться под деревьями. В качестве пейзажа - Жигулевские ворота.

Тип-Тяв

Тип-тяв - самая высокая точка Самары. На ее вершине есть полянка, идеально подходящая для пикника. Забираться на гору чуть сложнее, чем на Барсук, но оно того стоит. С горы открываются прекрасные виды на Волгу, можно увидеть кусочек города, а если появится желание, то дойти и до карьера.