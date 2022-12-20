От сакрального места остались лишь головешки: вандалы уничтожили языческое капище в лесу Тольятти

Языческое капище в тольяттинском лесу сожгли вандалы. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области вандалы сожгли языческое капище в декабре 2022. Это необычное место находится в Автозаводском районе Тольятти. Деревянные фигуры были спрятаны в гуще леса, а найти их было не так уж и просто. Увы, это удалось сделать людям с не самыми добрыми намерениями. Разгром на месте силы очевидцы обнаружили в воскресенье, 11 декабря. Об этом они сообщили в социальных сетях и поделились фотографиями. Судя по снимкам, культовое сооружение серьезно пострадало. Некоторые постройки злоумышленники повалили на землю, другую же часть капища и вовсе подожгли. Энергопрактик Лада Апраксина рассказала журналисту «КП-Самара» о жизни капища и его значении.

Капище простояло на своем месте более 15 лет. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Борьба за существование

Языческое капище в Тольятти возвели около 15 лет назад. За эти годы оно достаточно настрадалось — его то сносили, то восстанавливали, то перетаскивали с места на место. Часто менялись и мастера, которые трудились над созданием деревянных фигур. В своем последнем обличии перед варварским разрушением капище простояло около 10 лет.

Многие жители считали место сакральным. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Неподалеку от этого места находится еще одно капище, оно поновее. Туда частенько из любопытства заглядывают местные жители, фотографируются и загадывают желание. А вот пострадавшее капище можно назвать сакральным. Мало кто знал об этом месте, - говорит энергопрактик. - Я взаимодействовала с ним с момента его зарождения. Часто приходила туда, старалась ухаживать. Даже специально создала группу «Вконтакте», чтобы делиться новостями с тем, кому это действительно интересно.

После Лада уехала из Самарской области и с тех пор не знала, кто поддерживает порядок на капище.

От языческого сооружения остались лишь головешки. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Не уследили

-У каждого места силы должен быть смотритель, который мог следить за порядком. Здесь его, к сожалению, не было, - объяснила журналисту «КП-Самара» Лада Апраксина. - И вот, я приехала в Самару по делам и решила заодно проведать капище. Хотела принести дары, требы, а увидела этот ужас.

Выяснилось, что это далеко не первый случай вандализма. Однако на этот раз все зашло слишком далеко.

-Часть фигурок сохранены, они просто лежат на земле. Я думаю, их можно реанимировать. Я не знаю кто это сделал, и зачем. Капище было украшением лесопарковой зоны, - сокрушается Лада. – Но у меня нет злости, ведь для всего есть свой срок жизни.

Тольяттинцы собираются восстановить капище. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Пока официальной информации о планах восстановления сооружения не было. Зато есть желающие.

- Народ не знающий своего прошлого — не имеет будущего. Пора объединиться и восстановить капище, - пишут волжане в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Два года копила на памятник бабушке, а его сломали через неделю!»: в Самаре вандалы ночью осквернили четыре десятка могил

Сейчас виновных, разбивших памятники на Управленческом кладбище, разыскивают правоохранители (подробности)