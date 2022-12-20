Для любителей покататься на тюбингах в Самаре оборудуют специальные горки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вслед за лыжами и коньками настало время расчехлять и надувные санки, называемые тюбингами, ватрушками или бубликами. Рассказываем, где покататься на ледянках и тюбингах в Самаре, адреса и цены на прокат.

В этом сезоне горок для катания на ледянках и ватрушках в Самаре будет меньше. Уже точно известно, что в этом году не установят этот любимый многими аттракцион у ТЦ «Амбар». Под вопросом горка и на стадионе «Солидарность Арена» - будет она там или нет, станет ясно лишь к 30 декабря.

ПРОКАТ ТЮБИНГОВ В САМАРЕ НА ГЛК «СОК»

Где: Самара, пос. Красная Глинка, 3-й квартал 37, стр. 1

На территории горно-лыжного комплекса «Сок» действует одна тюбинг-трасса. Со своей ватрушкой она обойдется в 350 руб. за один час. И столько же, если возьмете снаряжение в аренду, просто тогда не платите за трассу.

ПОКАТАТЬСЯ НА ВАТРУШКАХ В САМАРЕ В ЦЕНТРЕ ОТДЫХА «СКЛОН»

Где: Самарская область, Малая Царевщина, ул. Рябиновая, 6

В центре отдыха «Склон» есть три трассы для сноутюбинга - «Коротыш» (без ограничений по росту), «Вираж» (рост от 130 см) и «Камикадзе» (рост от 150 см.) В будни один час езды на всех дорожках стоит 400 руб., в выходные дни - 600 руб. В эту стоимость входит и подъемник, и тюбинг. Со своими приспособлениями для покатушек вход запрещен. Также не разрешается кататься на тюбингах на трассах, для этого не предназначенных. На прокат также можно взять ледянку - 50 руб. за один час.

ПРОКАТ ТЮБИНГОВ НА ПЛОЩАДИ КУЙБЫШЕВА

К 25 декабря на главной площади Самары планируется смонтировать двухскатную деревянную горку, которая проработает до конца февраля 2023 года. Цены на прокат станут известны ближе к открытию.

ПРОКАТ ТЮБИНГОВ В САМАРЕ В ЗАГОРОДНОМ ПАРКЕ

На территории лыжной базы в Загородном парке планируется установить горку к новогодним каникулам. Будет работать прокат тюбингов - 250 руб. за 1 час и и 150 руб. за 30 минут.

ПОКАТАТЬСЯ НА ВАТРУШКАХ В САМАРЕ В ПАРКАХ

Традиционно деревянные горки, на которых можно съехать на ледянках и ватрушках, уже установлены в парках Гагарина, Металлургов, 30-летия Победы и Дружба. Прямо сейчас, однако, покататься нельзя, - нет снега. Цены на прокат тюбингов пока не известны.

ТЮБИНГ ПАРК В САМАРЕ «ГОРКИ-ГОРОЧКИ»

Где: Самара, ул. Академика Дмитрия Козлова, 16 (вблизи Крутых Ключей)

Пока парк находится на ремонте, но его планируют открыть после 20 декабря. В развлекательном комплексе функционируют 6 трасс для катания на ватрушках, бесплатный подъемник, гоночная трасса для детских снегоходов, беседки для отдыха и кафе.

В будни один час аренды ватрушки стоит 300 руб., два часа - 450, три часа - 550 руб. В выходные дни ценник повышается до 450, 650 и 800 руб. соответственно. Еще дороже в праздники - 550, 800 и 900 руб.