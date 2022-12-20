Власти рассказали, ждут ли горожан ограничения на запуск фейерверков в Самаре в новогоднюю ночь Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара задолго начинает готовиться к главному празднику зимы. Новогодние инсталляции, игрушки, гирлянды и лесные красавицы-елки — атмосфера волшебства согревает волжан даже в самый колкий мороз. А по традиции, как и практически во всех городах нашей страны, в ночь с 31 декабря на 1 января после поздравления президента в небо запускают салют. Правда, в этом году город его организовывать не будет, как и традиционные концерт. Поэтому ярые фанаты фейерверка уже во всю закупаются пиротехникой. Журналисты «КП-Самара» узнали, можно ли запускать салют в новогоднюю ночь в Самаре период с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 года.

«Салюты под запретом»

Во вторник, 20 декабря, в сети распространилось сообщение о запрете фейерверков в Москве на Новый год. Как писали федеральные СМИ, в столице огненные забавы запрещены после 23:00 (согласно закону «О тишине»). Однако через несколько часов в МЧС России эту информацию опровергли. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что использовать пиротехнику можно только в специально предназначенных для этого местах.

Журналисты «Комсомолки» обратились в мэрию Самары, чтобы узнать, будут ли введены ограничения на запуск салюта в губернии.

- Дополнительных ограничений по запуску после 23.00 в областной столице не вводилось, - рассказали журналистам «КП-Самара» в городской администрации.

Соблюдайте осторожность

Любители красочных огней в небе могут выдохнуть. Правда, не стоит забывать об элементарные техники безопасности при использовании пиротехнических изделий. Будьте внимательны и осторожны, чтобы избежать травм и возгораний.

- Приобретайте только сертифицированную продукцию и запускайте ее на открытом пространстве, подальше от построек, - призывают в ГУ МЧС России по Самарской области.

НА ЗАМЕТКУ

При запуске фейерверков нельзя:

Использовать самодельную пиротехнику или изделие в поврежденной упаковке

Доверять запуск фейерверка детям и подросткам младше 16 лет

Запускать салют при постоянном или порывистом ветре

Использовать пиротехнику в состоянии алкогольного опьянения

Держать изделие в руках во время поджига и близко подносить лицо к упаковке