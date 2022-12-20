Суд поставил точку в громком деле о вымогательстве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

19 декабря 2022 Ленинский районный суд г. Самары приговорил к 7 годам колонии общего режима Людмилу Тархову — дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова. Ее обвиняли в вымогательстве 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Рассказываем, про суд над Людмилой Тарховой, дочерью экс-мэра Самары: как прошел, в чем обвиняли, какой приговор и на сколько посадили, а также про то, что сказали Милеев и адвокат Тарховой после приговора.

С чего все начиналось. Версия следствия

Согласно прозвучавшим в суде данным, в конце 2020 года Людмила Тархова пригласила к себе заместителя председателя областного правительства Александра Фетисова, который состоит в дружеских отношениях с Милеевым. Она показала чиновнику некие файлы на компьютере, компрометирующие Милеева, и заявила, что при получении определенной суммы эти сведения не попадут в СМИ.

Происходило все это как раз в тот период, когда Милеев собирался побороться за место в Госдуме. Когда начали разворачиваться эти события, депутат решил отказаться от федеральной карьеры, решив сосредоточиться на губернском поприще, причем, по его словам, это никак не связано с предъявленным ему компроматом.

Переговорив несколько раз с Тарховой и получив «ценник» в 200 миллионов рублей за неразглашение содержимого файлов, Милеев обратился в ФСБ. Далее в рамках следственного эксперимента он передал Тарховой требуемую сумму налом в спортивных сумках в своем офисе, в момент чего дочь экс-мэра и была задержана.

Все началось гораздо раньше? Версия Тарховых

Как утверждает Людмила Тархова, папка с компроматом должна была выполнять всего лишь роль «стимула» для того, чтобы заставить Милеева вернуть ее отцу деньги, взятые еще в 2012 году. В размере 2,5 млн долларов по тогдашнему курсу.

Подробности появления долга рассказывал сам бывший градоначальник в разговоре с журналистом. По его словам, у него как раз на счету оказалось 200 миллионов рублей после продажи сети автозаправочных станций. И в этот момент его хороший знакомый, известный бизнесмен и политик Олег Дьяченко, попросил Тархова дать эту сумму в долг Александру Милееву. На три года под 20% годовых.

Никакой расписки при этом составлено не было. Стороны сочли, что достаточно того, что гарантом сделки выступил Дьяченко. Людмила Тархова присутствовала при передаче средств. Ей впоследствии Виктор Тархов и передал распиской полномочия по истребованию долга от Милеева, поскольку сам чувствовал себя нездоровым после ковида и вообще, по некоторым сведениям, проживает в Норвегии.

Правда, произошло это уже через 8 лет после того как был взят тот самый долг, о котором рассказывают отец и дочь Тарховы. Расписки о займе, как мы помним, составлено не было, а «гарант» Олег Дьяченко внезапно умер в 2017 году.

Поскольку никаких шансов истребовать долг законным путем и доказать его наличие у Тарховых не было, Людмила и решилась в качестве «стимуляции» использовать сведения, которые могли бы навредить репутации Милеева. А сведения эти у нее появились с помощью адвоката Елены Беленькой. С этого момента начинается «санта-барбара».

Беленькая осталась «беленькой»?

Фамилия этой загадочной женщины дает простор для каламбуров. Велик соблазн сочинить, например, заголовок: «Во всем виновата Беленькая?», когда вспоминаешь, что Милеев долгие годы был связан с комбинатом «Родник» и носил неофициальный титул «водочного короля».

Но, если исходить из позиции следствия и решения суда, Беленькая ни в чем не виновата. Она прошла по делу только как свидетель. Потому ее действия описываем со слов участников судебных заседаний, в первую очередь, жены Александра Милеева Юлии.

Елена Беленькая была в какой-то период времени одновременно адвокатом и Людмилы Тарховой, и Юлии Милеевой. По словам Тарховой, именно Беленькая предложила ей использовать некие данные, которые могут скомпрометировать Милеева. В случае успеха операции адвокату перепадало бы, как при находке клада, 25%, то есть 50 миллионов рублей.

Или не только адвокату. Как утверждает Тархова, Беленькая намекала на неких людей в погонах. Точнее, слово «погоны» она не произносила, просто многозначительно проводя ладонями по плечам. В записях переговоров Милеева и Тарховой зафиксировано, как дочь экс-мэра говорила о неких «дяденьках из ФСБ», желающих заработать перед выходом на пенсию.

Но причем здесь Юлия Милеева? Она обратилась к Беленькой как к юристу, по ее словам, в связи с работой. А через несколько встреч адвокат сообщила ей, что обладает информацией о намерении Александра Милеева с женой развестись. И предложила шокированной женщине сфотографировать документы на столе у мужа. А также записать видео, в котором их несовершеннолетний сын говорит, что при разводе желает остаться с мамой.

Видео потребовалось в связи с тем, что Милеев якобы намеревался выкрасть сына и сбежать с ним за границу. В доказательство Юлии показали нечеткий скан кипрского паспорта мужа. Наличие такого паспорта означало бы двойное гражданство у Милеева, что является правонарушением, и тоже вкладывалось в папочку с компроматом.

В какой-то момент появилось еще и видео «неприятного секса» (цитата из показаний) двух мужчин — вероятно, в одном из участников также требовалось узнать депутата. Все отзывы тех, кому удалось посмотреть это видео, единодушно свидетельствуют о том, что распознать там действующих лиц крайне затруднительно. Скан паспорта, по словам Юлии Милеевой, тоже больше походит на фейк. Сам Александр Милеев наличие кипрского гражданства категорически отрицает, и обратное никем не доказано.

Когда видео с записью сына было предъявлено Милееву, у него состоялся разговор с женой, прояснивший отношения. Юлия, по ее словам, поняла, что адвокат Беленькая ею попросту манипулировала. Тем не менее, отфотографированные документы и упомянутые видео уже были предметом торга.

Соответствовало их содержимое действительности или нет, но повредить репутации Милеева, будучи выброшенными в «свет», они могли однозначно. По словам депутата, когда случилась вся эта история, он даже стал заикаться. Потому и решил обратиться за помощью в ФСБ.

Милеев: «Хотел посмотреть в глаза Тархову»

Дальше было задержание с поличным, следствие, суд и приговор Людмиле Тарховой. 7 лет колонии общего режима. С учетом того, что часть этого срока она уже отсидела под домашним арестом, получается около шести с половиной. Правда, обещана еще апелляция, которую подсудимая будет ожидать в СИЗО.

Требование Александра Милеева о возмещении морального вреда в размере 10 млн рублей суд оставил без удовлетворения. Депутат намерен это решение оспорить.

- Сколько лет присудили Людмиле Тарховой — это компетенция суда, я в это не собираюсь вмешиваться и не хочу иметь к этому никакого отношения. А вот то, что мне не назначена компенсация морального ущерба, - буду оспаривать, - заявил Милеев корреспонденту «КП-Самара».

По его словам, он намерен призвать Виктора Тархова к ответственности за клевету.

- Я хотел посмотреть ему в глаза и задать вопрос: кому он давал 200 миллионов рублей? Но он, к сожалению, не пришел на суд и не смог мне на этот вопрос ответить. Дальше, думаю, скорее всего, я пойду в полицию писать заявление на лжесвидетельство господина Тархова и как минимум на клевету. Никаких денег я никогда у него не брал — ни рубля, ни тем более двухсот миллионов! Ни один человек в уме не даст 200 миллионов без расписки, чтобы потом об этом вдруг вспомнить через 10 лет. Я был бы рад, если бы мне кто-то вот так просто дал 200 миллионов, - к сожалению, не дает никто...

Адвокат Тарховой: «Поскольку расписки нет, суд просто поверил одной из сторон»

Андрей Карномазов, один из адвокатов Людмилы Тарховой, признался корреспонденту «КП-Самара», что удовлетворен тем фактом, что суд избрал минимально возможное наказание его подзащитной.

- С точки зрения того обвинения, которое было предъявлено Людмиле Викторовне, мы приговором удовлетворены. Учитывая, что уголовным кодексом по соответствующей статье предусмотрено от 7 до 12 лет лишения свободы, а прокуратура требовала 11 лет, - суд избрал наиболее мягкое наказание, которое было возможно. Кроме того, моей подзащитной не назначено никаких денежных штрафов.

Однако, по словам адвоката, защита настаивает на том, что речь должна идти не о вымогательстве, относящемся к разряду особо тяжких преступлений, а лишь о самоуправстве в связи с намерением поспособствовать возврату отцовского долга. А это гораздо более «легкая» статья УК. Поэтому в течение 10 дней защита подаст апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. При этом адвокат не исключает, что и гособвинение может обжаловать срок приговора.

Решение суда, по мнению Андрея Карномазова, не стало неожиданностью для его подзащитной, то есть в какой-то степени она была уже морально готова к тому, что окажется за решеткой. И в данной ситуации ведущая эмоция, как считает адвокат, - ощущение несправедливости.

- Да, бумажки, подтверждающей факт долга, нет. Потому решение зависело просто от того, кому поверит суд, - Милееву или нам. Суд поверил Милееву. Будем продолжать бороться в апелляционной инстанции.

«КП-Самара» продолжит следить за этим процессом.