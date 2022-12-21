Поможет справиться со стрессом: в Самаре разработали VR-симулятор оказания первой помощи при инсульте и инфаркте

Тренажер учит оказывать первую помощь в стрессовых ситуациях / Фото: СамГМУ

В Самаре создали VR-симулятор оказания первой помощи при инсульте и инфаркте. Тренажер, который учит помогать пациентам в стрессовых ситуациях, разработали ученые Самарского государственного медицинского университета Минздрава России.

Тренажер для борьбы со стрессом

По данным ВОЗ, ишемическая болезнь сердца и инсульт – одни из самых частых причин смертности. Поэтому студентка Института клинической медицины СамГМУ Нина Копаева решила создать симулятор для отработки навыков оказания первой помощи людям с этими недугами. По мнению девушки, это может спасти тысячи жизней. Она выиграла грант на реализацию проекта в конкурсе «УМНИК».

- Человек, не имея соответствующих навыков, не может «собраться» в нужный момент. Страх и боязнь смерти другого человека берут верх. С помощью погружения в виртуальную среду у обучаемого можно развить мышечную память. В результате в стрессовой ситуации он будет автоматически выполнять отработанные навыки, - рассказала Нина Копаева.

Симулятор состоит из VR-очков и манипуляторов в руках / Фото: СамГМУ

Погружение в виртуальную реальность

Самарские ученые разработали тренажер, в котором соединили алгоритм оказания первой помощи и его применение в стрессовой ситуации. В симуляторе предусмотрели несколько сценариев экстренных ситуаций и режимов работы: обучающий с подсказками и контрольный с системой оценки психосостояния.

Система включает VR-очки, надевая которые, можно оказаться на улице, в самолете, на заводе, в лесу и увидеть «пациента», а также манипуляторы на руках, с помощью которых можно взаимодействовать с предметами.

Ученые планируют разработать подобные программы и внедрять не только в медорганизациях, но и в других профессиях, где люди сталкиваются с оказанием первой помощи. К примеру, они будут полезны тем, кто работает на борту самолета, военным медикам и сотрудникам различных производств.

Напомним, в СамГМУ разработаны и другие VR-тренажеры. Они помогают обучать проведению трахеотомии, осмотру глазного дна, оказанию первой помощи и др. Все они уже успешно применяются.

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