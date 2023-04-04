«Катализаторы нужны и в космосе, и в ОПК, и в экологии»: тольяттинец запатентовал три ускорителя химических реакций

Ильдар Хусаенов посвятил жизнь исследованию каталитических процессов. Фото «КуйбышевАзот»

Волжанин по распределению

Ильдар Хусаенов впервые увидел Тольятти в 1985 году. В Автоград парень попал по распределению после окончания Казанского химико-технологического института. По Татарии не скучал: в столице республики он лишь получил высшее образование, тогда как родился и вырос в краю северных сияний и мужественных людей - за Полярным кругом, в 100 километрах от Мурманска.

- Тольятти для молодых специалистов был привлекательным - автомобильная столица страны, город большой химии, - вспоминает Ильдар Фаезрахимович. - Мне понравилось здесь все, а больше всего - предприятие.

Ильдара Хусаенова распределили на КуйбышевАзот. У вчерашнего выпускника вуза сразу оказались в подчинении около 10 человек - его назначили начальником смены на производство крепкой азотной кислоты. Отдел кадров не ошибся в оценке потенциала молодого химика - искренний интерес к работе, заметные организаторские способности, творческий подход к делу и человеческий к людям сделали его достойным кандидатом на любую руководящую должность. Подходящая появилась в 1992 году - на заводе была создана лаборатория катализа, которую Ильдар и возглавил (а в 2010 году под его крыло попала и лаборатория капролактама, когда две исследовательские структуры объединили в одну).

- Лаборатория катализа занимается изучением физико-химических свойств катализаторов - веществ, которые ускоряют химические реакции, но сами при этом не расходуются, - разъясняет химик. - Катализаторы могут ускорить реакцию в миллионы раз, а некоторые без катализаторов вообще не возможны. За катализом будущее, он используется везде - и в космосе (для получения кислорода), и в оборонной промышленности. И для защиты окружающей среды: самые эффективные методы очистки - каталитические.

Верность последнего утверждения тольяттинцы уже смогли оценить: в 2012 году на КуйбышевАзоте группой авторов, в числе которых и Ильдар Хусаенов был разработан катализатор органического синтеза, впоследствии внедренный на предприятии. Изобретение, появившееся на свет совместными усилиями с научным центром Ангарского завода катализаторов, позволило усовершенствовать технологический процесс, сделав его максимально эффективным и снизив воздействие на окружающую среду.

Время делиться знаниями

Сегодня Ильдар Фаезрахимович трудится ведущим специалистом центральной лаборатории, по-прежнему занимаясь главным делом своей жизни - исследованиями катализа, а также работой по стабилизации качества полупродуктов и готовых продуктов производства капролактама. И воспитанием будущей смены - спустя 37 лет обладателем почетного звания «Ветеран КуйбышевАзота» опыт накоплен немалый, есть чем поделиться с молодежью.

- Это естественный процесс - когда-то нам помогали старшие товарищи, теперь - наша очередь, - считает Ильдар Хусаенов. - Молодежь хорошая, к нам приходят люди с исследовательской жилкой. Задача наставника - правильно направить, сориентировать, а там уже ребята втягиваются в работу.

Под началом ветерана выросли более десяти специалистов, в том числе - сегодняшний руководитель заводской лаборатории.

- Ильдар Фаезрахимович - один из самых грамотных специалистов, встречавшихся на моем трудовом пути, я очень многому у него научился, - рассказывает начальник центральной заводской лаборатории Иван Один. - Это талантливый исследователь и очень хороший руководитель, пользующийся в коллективе заслуженным авторитетом. К Ильдару Фаезрахимовичу любой может обратиться за советом, да он и сам может подойти, подсказать решение, натолкнуть на верную мысль. За консультациями к нему обращаются коллеги не только с лаборатории, но и с производства, потому что знают – его советы всегда имеют особую практическую ценность.

БОльшая часть жизни уроженца Заполярья прошла в Тольятти, среди коллег-химиков. И сегодня, когда дочь и внуки живут в Москве, общение с коллективом по-прежнему радует и на работе, и в свободное время - химики вместе выезжают на природу, организуют Дни здоровья. Когда-то любитель горных лыж, и теперь Ильдар любит спорт - футбол, хоккей, биатлон, но - смотреть по телевизору. А в остальное время - книги, и не только по химии.