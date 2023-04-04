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Общество4 апреля 2023 8:08

«Катализаторы нужны и в космосе, и в ОПК, и в экологии»: тольяттинец запатентовал три ускорителя химических реакций

Ильдар Хусаенов занимается научно-исследовательской деятельностью в химической отрасли 37 лет
Анна ФЕДОРОВА
Ильдар Хусаенов посвятил жизнь исследованию каталитических процессов. Фото «КуйбышевАзот»

Ильдар Хусаенов посвятил жизнь исследованию каталитических процессов. Фото «КуйбышевАзот»

Волжанин по распределению

Ильдар Хусаенов впервые увидел Тольятти в 1985 году. В Автоград парень попал по распределению после окончания Казанского химико-технологического института. По Татарии не скучал: в столице республики он лишь получил высшее образование, тогда как родился и вырос в краю северных сияний и мужественных людей - за Полярным кругом, в 100 километрах от Мурманска.

- Тольятти для молодых специалистов был привлекательным - автомобильная столица страны, город большой химии, - вспоминает Ильдар Фаезрахимович. - Мне понравилось здесь все, а больше всего - предприятие.

Ильдара Хусаенова распределили на КуйбышевАзот. У вчерашнего выпускника вуза сразу оказались в подчинении около 10 человек - его назначили начальником смены на производство крепкой азотной кислоты. Отдел кадров не ошибся в оценке потенциала молодого химика - искренний интерес к работе, заметные организаторские способности, творческий подход к делу и человеческий к людям сделали его достойным кандидатом на любую руководящую должность. Подходящая появилась в 1992 году - на заводе была создана лаборатория катализа, которую Ильдар и возглавил (а в 2010 году под его крыло попала и лаборатория капролактама, когда две исследовательские структуры объединили в одну).

- Лаборатория катализа занимается изучением физико-химических свойств катализаторов - веществ, которые ускоряют химические реакции, но сами при этом не расходуются, - разъясняет химик. - Катализаторы могут ускорить реакцию в миллионы раз, а некоторые без катализаторов вообще не возможны. За катализом будущее, он используется везде - и в космосе (для получения кислорода), и в оборонной промышленности. И для защиты окружающей среды: самые эффективные методы очистки - каталитические.

Верность последнего утверждения тольяттинцы уже смогли оценить: в 2012 году на КуйбышевАзоте группой авторов, в числе которых и Ильдар Хусаенов был разработан катализатор органического синтеза, впоследствии внедренный на предприятии. Изобретение, появившееся на свет совместными усилиями с научным центром Ангарского завода катализаторов, позволило усовершенствовать технологический процесс, сделав его максимально эффективным и снизив воздействие на окружающую среду.

Время делиться знаниями

Сегодня Ильдар Фаезрахимович трудится ведущим специалистом центральной лаборатории, по-прежнему занимаясь главным делом своей жизни - исследованиями катализа, а также работой по стабилизации качества полупродуктов и готовых продуктов производства капролактама. И воспитанием будущей смены - спустя 37 лет обладателем почетного звания «Ветеран КуйбышевАзота» опыт накоплен немалый, есть чем поделиться с молодежью.

- Это естественный процесс - когда-то нам помогали старшие товарищи, теперь - наша очередь, - считает Ильдар Хусаенов. - Молодежь хорошая, к нам приходят люди с исследовательской жилкой. Задача наставника - правильно направить, сориентировать, а там уже ребята втягиваются в работу.

Под началом ветерана выросли более десяти специалистов, в том числе - сегодняшний руководитель заводской лаборатории.

- Ильдар Фаезрахимович - один из самых грамотных специалистов, встречавшихся на моем трудовом пути, я очень многому у него научился, - рассказывает начальник центральной заводской лаборатории Иван Один. - Это талантливый исследователь и очень хороший руководитель, пользующийся в коллективе заслуженным авторитетом. К Ильдару Фаезрахимовичу любой может обратиться за советом, да он и сам может подойти, подсказать решение, натолкнуть на верную мысль. За консультациями к нему обращаются коллеги не только с лаборатории, но и с производства, потому что знают – его советы всегда имеют особую практическую ценность.

БОльшая часть жизни уроженца Заполярья прошла в Тольятти, среди коллег-химиков. И сегодня, когда дочь и внуки живут в Москве, общение с коллективом по-прежнему радует и на работе, и в свободное время - химики вместе выезжают на природу, организуют Дни здоровья. Когда-то любитель горных лыж, и теперь Ильдар любит спорт - футбол, хоккей, биатлон, но - смотреть по телевизору. А в остальное время - книги, и не только по химии.

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