Весенне-летний призыв стартовал 1 апреля. Фото: Александр ГЛУЗ

В России 1 апреля стартовала призывная кампания. Где будут служить срочники из Самарской области, сколько новобранцев планируют набрать в регионе и какие особенности будут у весенне-летнего призыва, в пресс-центре «КП-Самара» рассказали военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин и начальник Центра военно-врачебной экспертизы Денис Бочкарев.

Сколько призовут в Самарской области весной 2023 года

Всего повестки получат около 17 тысяч человек, однако служить отправятся около 3,5 тысячи молодых людей.

- По сравнению с прошлым годом мы отмечаем незначительное увеличение. Если в прошлом году на службу отправились около 3300 человек, то в этом году порядка 3500. Однако, если брать в процентном соотношении, то за счет увеличения количества граждан, которые встали на воинский учет, изменений нет: порядка 20% каждый год весной и летом мы призываем в вооруженные силы, - рассказал Алексей Вдовин.

Основную массу призывников отправят в учебные части. Служить молодые люди будут во всех видах войск.

- 11 человек будут проходить альтернативную службу, 15 призывников отправятся в Президентский полк, 5 человек – в научные роты, - отметил Алексей Вдовин.

По словам военного комиссара региона, 70% призывников будут служить в сухопутных войсках. Самыми желанными остаются ВДВ и спецназ, однако туда берут здоровых и крепких.

- Призывники сейчас говорят, что здоровым быть модно, - делится наблюдением Денис Бочкарев. – Молодые люди перед тем, как прийти в военные комиссариаты, стараются улучшить свое здоровье. Те, у кого есть лишний вес, ходят в спортзалы, набирают мышечную массу. Все это для того, чтобы перейти в категорию А.

Алексей Вдовин и Денис Бочкарев в пресс-центре «КП-Самара». Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Берут не всех

Впрочем, в армию берут не всех. Что касается болезней, то самыми распространенными среди призывников остаются заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани. Затем идут психические расстройства, болезни нервной системы и нарушение зрения.

- Эти болезни продолжают лидировать, - отмечает Денис Бочкарев, – однако мы видим тенденцию к уменьшению, особенно это касается заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Большая часть отсрочек среди призывников Самарской области – не по здоровью, а из-за учебы. Если молодой человек хочет получить образование, ему такую возможностью дают.

- Мы почти не призываем 18-летних ребят. Причина простая – человек, который в этом году оканчивает школу, в весенний призыв не попадает, ему дается время, чтобы он поступил в учебное заведение. Те ребята, которые заканчивают техникумы и колледжи, им уже за 18 лет. В Государственной думе сейчас рассматривают поправки в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. Думаю, что со следующего года будут призывать граждан с 19 лет, на следующий год – с 20, еще через год – с 21 года. Пока рассматривают такой вариант, - рассказал Алексей Вдовин.

Уклонисты тоже есть, их около 400 человек, но с каждым годом это число уменьшается.

Где будут служить срочники из Самарской области в 2023 году

Это, пожалуй, самый главный вопрос, который волнует родителей призывников и самих призывников. По словам военного комиссара Самарской области, служить ребята будут по всей стране, кроме новых регионов.

- В зону специальной военной операции срочников не отправляют. Это позиция президента и Министерства обороны. Если кто-то нарушит это распоряжение, его привлекут к ответственности, однако таких случаев не было, - заявил Алексей Вдовин.

Служить молодые люди из Самарской области будут от Калининграда до Камчатки и во всех родах войск. Часть ребят останутся в Самарской области. Это казаки и те, кому по закону положено служить близко к дому.

- Всего в Самарской области у нас останется порядка 300 ребят. Это молодые люди из казачьих обществ (около 50 человек), а также призывники, которым законодательством предусмотрено проходить службу в месте проживания. Как правило, это молодые люди, у которых дети. Есть и другие причины, каждый случай рассматривают индивидуально, - уточнил военный комиссар.