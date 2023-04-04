ЧП в школе Жигулевска: семиклассница чуть не погибла из-за травли, у директора сердечный приступ

ЧП в школе Жигулевска: семиклассница чуть не погибла, у директора сердечный приступ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не выдержала сплетен и слухов

В Жигулевске Самарской области семиклассница чуть не погибла из-за сплетен и травли в школе. 13-летняя Кира (имя изменено – Прим.Ред.) решилась на страшный шаг из-за распускаемых о ней слухов. Как рассказали знакомые школьницы, эти сплетни были связаны с личной жизнью девочки.

- Про Киру стали распускать дурные слухи по всей школе, одноклассники начали над ней злобно подшучивать, - рассказали подруги Киры журналисту «КП-Самара».

В результате девочка не выдержала морального давления и попыталась уйти из жизни на перемене в школе. К счастью, Кира выжила, однако ее состояние оценивается как очень тяжелое. Жители небольшого городка надеются, что Кира в скором времени придет в себя и поправится.

«Замалчивали конфликтные ситуации и драки»

Мэр города Жигулевск Илья Сухих отреагировал на страшные новости в местной школе.

- Уже инициирована комиссия по делам несовершеннолетних, с семьей ученицы держим связь и оказываем максимальную поддержку. Желаю родителям сил, все это пережить, а девочке скорейшего выздоровления, - написал он на своей странице в соцсети.

4 апреля в Жигулевске состоялось экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В нем приняли участие представители СУ СК РФ, прокуратуры, управлений образования и социального развития, отдела опеки и других ведомств. От школы на заседании присутствовали классный руководитель, завуч и психолог. Как сообщил Илья Сухих, директор школы не смогла присутствовать, так как ночью у нее случился сердечный приступ.

- Это вопиющий случай! – заявил мэр Жигулевска на совещании. – Речь идет о халатности, замалчивании конфликтных ситуаций и драк. Малейшие конфликты нужно сразу разбирать с привлечением психологов, при необходимости приглашать сотрудников полиции. Тех, кто принимал участие в травле девочки, полиция возьмет на особый контроль.

Возбудили уголовное дело

К расследованию трагедии подключился региональный Следственный комитет.

- 13-летняя девочка с телесными повреждениями госпитализирована в больницу, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ, - сообщили журналисту «КП-Самара» в СУ СК РФ по Самарской области.

Редакция «Комсомольской правды» искренне соболезнует семье Киры и желает девочке скорейшего выздоровления.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Татьяна Прянишникова, руководитель школьных служб примирения Самарской области

- Очень важно заметить буллинг еще на стадии его зарождения. Это не так просто, однако глаза ребенка всегда выдают его тревогу, волнение. Поэтому важно быть глубже, внимательнее, бережнее к детям, нужно стараться завоевать их доверие. В борьбе с буллингом очень мешают стереотипы типа «Пусть поварится в конфликте, научится давать сдачи и крепче будет» или «Не надо выносить сор из избы». Из-за этого зачастую вовремя не обращаются в помогающие службы, которые могут предотвратить трагедию. В любой ситуации нужно не обвинять друг друга, не пытаться скрыть неладное, а разговаривать и вместе разбираться в проблеме.

КОНКРЕТНО

Как помочь жертве буллинга 1. Поговорите с ребенком. Объясните ему, что ситуация не нормальна, насилие неприемлемо, он это ничем не заслужил, он – не один, родители готовы ему помогать.

2. Обратитесь в школу. Начинайте с классного руководителя: опишите ситуацию, свои переживания, последствия буллинга, если учитель не в курсе – в общем, объясните актуальность проблемы, чтобы она не замалчивалась.

3. Идите к психологу – школьному, если он достаточно компетентен, или к стороннему специалисту.

4.Школа в это время должна начать работу с авторами буллинга: классный руководитель организовывает работу со всем коллективом, плюс отдельно - с автором насилия.

5. Следите за тем, как развивается ситуация, не пускайте все на самотек. Если нанесен физический ущерб, то есть смысл обращаться и в полицию.

Как помочь жертве кибербуллинга

1. Начинаем с разговора: ребенок не виноват в том, что происходит, и вы готовы ему помочь

2. Если ребенок получает угрозы или оскорбления, то помним: есть соответствующие статьи УК РФ. Поэтому мы делаем скриншоты, записи, все сохраняем и пишем заявления в соответствующие органы правопорядка. Даже если угрозы анонимные, у силовиков есть возможности установить, от кого они исходят.

3. Работа с психологом никогда не будет лишней, потому что жертва всегда получает травму, и с ней нужно работать.

4. Пересматриваем свой подход к онлайн-поведению ребенка. Это не значит, что его нужно жестко контролировать и все запрещать. Но с ним нужно проговорить, какое поведение в сети можно считать безопасным, на этот счет есть даже специальные курсы.