Сенсации продолжаются! «Акрон» «выставил» из Кубка России уже третий клуб премьер-лиги

Вот этот удар, отбитый Сергеем Волковым в серии пенальти, вывел "Акрон" в следующий этап полуфинала Пути регионов. Фото: скрин видео

«Динамо» и «Акрон» встречались в Москве в рамках первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России по футболу. Игра дошла до серии пенальти, в которой сильнее оказался «Акрон». Рассказываем, как проходил матч.

Никаких «автобусов»

Обе команды выставили на игру сильнейшие на данный момент составы — отсутствовали только травмированные и дисквалифицированные. Для «Динамо» эта игра была тем важнее, что это был последний для них шанс завоевать трофей в год 100-летия клуба. Если после поражения в четвертьфинале Пути РПЛ от самарских «Крыльев Советов» динамовцы просто опустились в сетку Пути регионов, то теперь поражение означало прямой вылет из турнира.

«Акрону», который в этом режиме жесткого плей-офф проводил уже шестой матч, в любом случае никто не сказал бы плохих слов. И дружина Евгения Калешина решила просто поиграть в футбол в свое удовольствие, не ставя «автобусов» в своей штрафной. Тольяттинцы пытались выходить из обороны через пас и проводить быстрые атаки.

Великолепный Волков

Тем не менее чем дальше по ходу первого тайма, тем больше динамовцы прихватывали игру под свой контроль, и «Акрону» большую часть времени пришлось проводить без мяча.

Самый яркий момент возник на 20-й минуте. Удар Фомина пришелся в штангу, а на отскоке Тюкавин не сумел попасть в створ.

А дальше либо динамовцы не попадали в створ из выгодных позиций, либо солировал вратарь «Акрона» Сергей Волков. На 29-й минуте он отбил удар Тюкавина головой с близкого расстояния. На 45-й — ликвидировал выход один на один того же Тюкавина. И почти сразу же накрыл мяч после удара Нгамале. Еще в нескольких эпизодах удары хозяев блокировали защитники.

Тройная замена от Калешина

По тому, как завершался первый тайм, казалось, что голы в ворота младших по рангу — вопрос времени. Но в перерыве главный тренер «Акрона» Евгений Калешин сделал сразу три замены, выпустив в том числе 18-летнего Никиту Салтыкова, который принадлежит «Крыльям Советов».

В первом же своем моменте юный игрок споткнулся, обрабатывая мяч в чужой штрафной. Но его время придет чуть позже.

Пока же «Динамо» вновь методично принялось обстреливать ворота Волкова. И снова либо игроки хозяев были неточны, либо спасал вратарь гостей. На 50-й минуте он отбил удар Гагнидзе. Вновь помогали во многих моментах защитники.

Слалом Салтыкова и спасение Шунина

Тем не менее подавляющего преимущества «Динамо» уже не было. А затем впечатляющий слалом сквозь нескольких соперников совершил Салтыков, а когда он упал, мяч подхватил Абу-Саид Эльдарушев (поменявший опытного Андреса Понсе). Дело дошло до углового.

На 82-й минуте подача углового едва не завершилась взятием ворот «Динамо». Эльдарушев пробил, мяч срикошетил в динамовца, но вратарь Шунин чудом вытащил его из угла.

На 89-й минуте Салтыков вновь отличился, не дав уйти в атаку Захаряну ценой желтой карточки — в данном случае поступок был абсолютно оправданным и нужным команде.

Компенсированное время вместо объявленных арбитром четырех минут длилось почти семь, за это время хозяева несколько раз опасно, но неточно пробили по воротам Волкова. И в итоге дошло до серии пенальти.

У «своего» сектора

Тольяттинцы выбрали для проведения серии ворота, за которыми находилось почти полторы тысячи болельщиков «Акрона». Константин Савичев первым ударом четко развел по углам мяч и Шунина. А динамовец Фомин решил пробить по центру, и Волков успел рукой выцепить мяч!

Тольяттинец Максим Палиенко и динамовец Арсен Захарян (уроженец Самары) свои удары реализовали.

В третьих подходах Абу-Саид Эльдарушев пробил точно, а вот Даниил Лесовой пробил выше! «Акрон» повел в серии с разницей в два мяча, и любой точный удар игрока из Тольятти завершал матч. Алекс Мацукатов не стал никого томить — 4:1, и «Акрон» творит главную сенсацию нынешнего розыгрыша Кубка России!

Во втором этапе полуфинала Пути регионов «Акрон» примет в Жигулевске одного из двух неудачников полуфинала Пути РПЛ. Это будет или московский «Спартак», или проигравший в паре ЦСКА - «Крылья Советов». Матч армейцев с самарцами состоится 5 апреля на «ВЭБ-Арене» в Москве, начало — в 19.30 по московскому времени.