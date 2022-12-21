Карта жителя Самарской области заменит соцкарты и даст держателям дополнительные возможности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2023 года в Самарской области перестанут выпускать социальные карты, по которым льготники каждый месяц получают бесплатные поездки в общественном транспорте. Однако без льготного проезда самарцы не останутся. Социальные карты весь 2023 год можно будет бесплатно заменить на карту жителя Самарской области. Рассказываем, как получить карту жителя и какие возможности открывает новый инструмент.

ЗАМЕНЯТ СОЦКАРТЫ В САМАРЕ БЕСПЛАТНО

Как рассказал замдиректора ГБУ СО «Цифровой регион» Максим Карсаков, уже с января 2024-го социальные карты, выпущенные до 2023 года, будут заблокированы.

- Весь 2023 год дается на то, чтобы вместо них самарцы могли получить карту жителя. Замена будет бесплатной, на новый пластик перенесут весь прежний функционал и добавят новый, - отметил Максим Карсаков. - Льготный сервис социальных карт будет «прошиваться» в карту жителя Самарской области по запросу пользователя.

Как рассказали власти, в течение всего 2023 года социальные карты будут действовать в полном объеме. Тем не менее, затягивать с получением карты жителя не стоит: ведь перейти на нее предстоит 400 тысячам льготников, а сам процесс оформления может занимать до 14 дней.

ГДЕ И КАК ЗАМЕНИТЬ СОЦКАРТЫ В САМАРЕ В 2023

Получить карту жителя очень просто: для этого достаточно обратиться в один из банков-партнеров. Первым банком, поддержавшим проект «Карта жителя Самарской области», стал ВТБ. И на сегодня именно в этот банк поступило две трети заявок на ее получение. В ВТБ заверили, что без проблем справятся с большим наплывом обращений.

- Технология выдачи карты жителя у нас уже отработана. Проще всего подать заявку на ее оформление онлайн – на интернет-портале, - пояснил управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков. - Кроме того, заказать и получить карту можно в любом отделении ВТБ Самарской области, где обслуживают физлиц. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Получить карту можно в любом удобном отделении банка, а также централизованно по реестру работодателя – для этого компании нужно подать в банк списки сотрудников, на которых карта будет оформляться. Сейчас прорабатывается возможность оформления Карты жителя в МФЦ.

КАРТА ЖИТЕЛЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: ВОЗМОЖНОСТИ И СЕРВИСЫ

Карта жителя Самарской области - это универсальная банковская карта, которой можно ежедневно оплачивать товары и услуги, получать на нее денежные переводы и социальные выплаты, копить кешбэк и пользоваться цифровыми банковскими сервисами.

- В ВТБ карту жителя оформляют на базе дебетовой карты банка и национальной платежной системы «Мир», - объяснил Максим Папков. - На нее можно зачислять зарплату, пенсии и все виды выплат и пособий, расплачиваться ей как обычным пластиком. Но одновременно карта жителя дает доступ ко многим государственным, муниципальным и коммерческим сервисам. Например, в декабре самарцы получили возможность использовать карту как ключ от подъезда и открывать с ее помощью «умные» домофоны. Вскоре по этой карте можно будет подтвердить личность при получении лекарств по электронному рецепту. В ближайшем будущем карта сможет выступать в качестве социального сертификата, подтверждая, например, статус многодетной семьи.

Также карта жителя предоставляет своему держателю доступ к более чем 150 скидкам и льготам от самарских коммерческих компаний в области культуры, медицины и образования, развлечений и спорта, товаров для детей и авто.

КОНКРЕТНО

Как оформить карту жителя Самарской области

- обратиться в любое отделение банка-партнера проекта (например, ВТБ) либо подать заявку через

- предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС

- держателям социальных карт – подать заявку на выпуск карты с льготным транспортным приложением

- получить смс-сообщение о готовности карты и забрать ее

- после получения карты жителя социальная карта будет заблокирована с начала следующего месяца.