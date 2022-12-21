Снегурочка уже стала одним из символов Тольятти. Фото: личный архив

Тольяттинская Снегурочка — так ласково прозвали Галину Кутереву жители Автограда. 60-летняя дама живет в вечном лете, причем переезжать из Самарской области женщине даже не пришлось. Юбки, шорты, блузы с коротким рукавом и босоножки — так выглядит гардероб Галины круглый год. Волжанка уже больше 10 лет выходит на улицу в легкой одежде зимой и не ощущает холода даже в самый колкий мороз. Очевидно, ей нетрудно привлечь внимание прохожих. Одни улыбаются и относятся к увиденному с позитивом, другие же могут крикнуть в след глупости и оскорбления, но холодная фея уже привыкла и никак не реагирует на критику. Многие знакомы с историей Галины Кутеревой, кто-то следит за ее жизнью в социальных сетях. Журналист «КП-Самара» пообщалась с местной знаменитостью, узнала, как сейчас обстоят дела со здоровьем и чем занимается на пенсии. Показываем, как сейчас выглядит тольяттинская Снегурочка, которая ходила в летней одежде в 30-градусный мороз.

Галина (в центре) прекрасно выглядит в свои 60 лет. Фото: личный архив

Начала ходить босиком

По словам Галины, у нее все замечательно. Женщина похвалилась своим превосходным здоровьем и внутренней гармонией, которую она обрела благодаря своему образу жизни.

- Я полна сил! Мой организм с каждым годом становится все более выносливым. Чувствую себя настоящей Снегурочкой из сказки. У меня есть еще одно достижение. Я начала ходить босиком. Правда, пока не могу находиться на улице с голыми ногами весь день, но мне нравится.

Жительница Тольятти практикует голодание, выполняет специальные физические упражнения. Например, ходьбу на коленях. Любит наша героиня и купаться в ледяной Волге.

- Вода для меня, как парное молоко. Очень люблю плавать, тело холода совсем не ощущает, - говорит Галина. – Так я омолаживаюсь, а когда ты молод, то можешь все.

Женщина в летнем платье на снегу шокирует прохожих. Фото: личный архив

70-летняя ученица прыгает на скакалке

На пенсии женщина не скучает. Тольяттинка основала клуб под названием «Долгожители». Там, по ее словам, она помогает людям укрепить здоровье.

- Обучаю людей, как правильно жить, как быстро отпускать негатив. Я считаю, все болезни приходят от обид, - уверена волжанка. - Хочу, чтобы мои люди были здоровы, это у меня получается. Например, одна ученица в 70 лет прыгает на скакалке.

А вот родные примеру Галины особо не следуют. Дочь трудится врачом, убедить ее в оздоровительной системе матери удается с трудом.

- Сама она не практикует хождение без верхней одежды, но она уважает меня и мой выбор. Для меня это самое главное.

Пока окружающие кутаются в куртки, Галина не мерзнет в легкой футболке. Фото: личный архив

Ее боялся даже коронавирус

В период пандемии коронавирусной инфекции в жизни Галины ничего не изменилось. Женщина не носила маску и не использовала одноразовые перчатки. Более того, ее не пугали пациенты с выявленной заразой.

- Могла обнять больного знакомого. Я просто знала, что не заболею. У меня давно не было даже простого ОРВИ.

«Я как праздник»

Галина не устает от вечного внимания, взглядов и популярности. Многие подходят фотографироваться, кто-то просто хочет дотронуться до холодной феи.

-Я радуюсь людям, их улыбки наполняют меня теплом. Я как праздник, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Галина Кутерева.

Кстати, у Снегурочки губернии совсем скоро день рождения. 1 января ей исполнится 61 год. Мало похоже на правду — на улице ее можно спутать с молодой девушкой.

-Люблю и всегда жду свой день рождения. Я чувствую, что становлюсь только моложе. Часто хожу со своей дочерью к ее подругам. Не чувствую разницы в возрасте, легко нахожу общий язык со всеми.

А Новый год Галина любит встречать на площади Куйбышева. Конечно, куда же главный зимний праздник и без Снегурочки.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Олег ФАТЕНКОВ

главный внештатный терапевт минздрава Самарской области:

- Конечно, моржевание имеет место быть, но я бы не советовал заниматься этим тем, кто даже никогда не пробовал. Сначала нужно пройти медосмотр, проверить организм на наличие хронических заболеваний. Если что-то есть, то надо заняться лечением. Честно говоря, закаливание для здоровых людей. Экспериментировать со здоровьем без рекомендаций специалиста не нужно. Насчет Галины - это ее выбор. Лично бы я сам никогда бы не практиковал такое

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