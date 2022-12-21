«У мужа много таких, как я»: злая судьба усадила самарчанку в инвалидное кресло, но она нашла свою любовь

Анна оказалась в инвалидном кресле, но не потеряла интерес к жизни. Фото: личный архив

Прошло уже 14 лет с того момента, когда Анна Сайдакова лишилась возможности ходить. Девушка долго не могла смириться с травмой, переживала произошедшее с трудом. Однако любовь к жизни и сила духа не дали ей отвернуться от мира и уйти в себя. Анна решила, что ничто не может помешать ей быть счастливой и начала серьезно работать над собой. Новые увлечения и встреча с будущим мужем раскрасили ее мир самыми яркими красками. Анна Сайдакова рассказала журналисту «КП-Самара», как ей удается успевать то, что зачастую не подвластно здоровым людям.

Анна познакомилась с супругом на курсах реабилитации. Фото: личный архив

Стала лучшей и ушла

Девушка познакомилась с супругом на курсах реабилитации. Владимир как раз занимался с колясочниками (помогает людям и по сей день). Между ними сразу возникли сильные чувства, а уже через год после знакомства мужчина сделал предложение. Спустя время семья увлеклась бодибилдингом, вместе пара участвовала в соревнованиях. Анна быстро добилась успеха в спорте, удивляла своими результатами, но вскоре бросила это занятие и посвятила себя любимому человеку.

Анна обожает собак. Фото: личный архив

-Турниры отнимали много времени, а мне хотелось заботиться о своем муже, помогать ему. Сейчас я слежу за порядком, готовлю. Это приносит мне удовольствие. Еще я подрабатываю у Вовы водителем, - смеется Анна. - Часто вожу его по делам, люблю машину, стаж у меня уже больше 10 лет.

Спорт из жизни Анны не ушел. Только теперь тренировки девушка проводит дома, для этого у нее есть необходимый инвентарь.

Анна мечтает прокатиться на собачьей упряжке. Фото: личный архив

Дома живет Африка

Шесть лет назад в семье Солдаткиных появился пес породы хаски по имени Гарри. Вместе с его приходом в молодой семье зародилась любовь к катанию на собачьих упряжках. Анне даже пообещали изготовить специальные нарты, но ничего не получилось.

- У нас в Самарской области была федерация по ездовому спорту на упряжках. Директор предложил поучаствовать в разработке саней для людей с ограниченными возможностями, но организация со временем распалась, пришлось забыть о своей мечте, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Анна Сайдакова. - Я до сих пор не могу отпустить эту тему. Так хочу, чтобы нашелся специалист, который смог бы мне помочь. Я бы помчалась с собаками в лес.

А вот Владимир продолжает кататься. К тому же, теперь в семье живет уже 9 собак. Одна из них — найденыш.

- Так получилось, что наша знакомая ветврач нашла в поле трехмесячного щенка. Она попросила взять брошенную девчонку на передержку, но мы привязались к малышке и решили оставить. Как выяснилось, собака породы австралийской келпи. Это абсолютная любовь, мы назвали ее Африкой. Я уверена, что собаки посланы нам, чтобы научить нас искренности и доброте.

Изготовление игрушечных хаски стало новым хобби Анны. Фото: личный архив

Все руки были исколоты до крови

Анна продолжает покорять новые вершины. Не так давно девушка открыла свою мастерскую игрушек и сувениров. Сейчас осваивает макраме.

- Валяю из овечьей шерсти, мастерю обереги и брелочки. Для меня это больше хобби, чем какое-то производство. Занимаюсь этим для души. Помню, как в первый раз решила сделать игрушечного хаски. Я все руки себе исколола до крови, было очень сложно, но результат мне понравился.

Целеустремленность и разносторонность жительницы Самары просто поражает. Конечно, не обходится без поддержки мужа. Их объединяют общие увлечения.

- Вова тоже мастер на все руки. Он изготавливает из кожи напульсники, браслеты и шьет кошельки, - говорит Анна Сайдакова.

«У мужа много таких, как я»

Волжанка продолжает заниматься реабилитацией, но уже не ставит перед собой цель встать на ноги. Ее травма никак не мешает ей вести полноценную жизнь.

- Да, про здоровье не забываю, но чаще жалею мужа, он устает. У него ведь таких, как я много.

Анна поражает настойчивостью и силой воли, а позитиву девушки можно только позавидовать. Героиня открыла журналистам «КП-Самара» секрет, как ей удается совмещать столько дел и интересов.

-Надо уметь расставлять приоритеты. На первом месте у меня, конечно, муж, а потом все остальное. Мне нравится все, что я делаю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теперь еще и разулась: что стало с тольяттинской Снегурочкой, которая ходила в летней одежде в 30-градусный мороз

Стало известно, как сейчас выглядит тольяттинская Снегурочка, которая ходила в летней одежде в 30-градусный мороз (подробности)