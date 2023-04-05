Под завалами могли оказаться школьники: в историческом центре Самары обрушилась третья стена за месяц

Стена не погребла никого под собой по счастливой случайности Фото: Евгений ЕГОРОВ

В начале апреля 2023 года в «старом городе» в Самаре произошло очередное обрушение. Часть кирпичной стены рухнула на проезжую часть улицы Степана Разина в районе пересечения с улицей Комсомольской. Обломки цемента и кирпичей засыпали газовую трубу под ней. Лишь по счастливой случайности ЧП обошлось без жертв. Журналист «КП-Самара» побывал на месте обрушения и выяснил подробности.

Могли пострадать дети или авто

Рухнувшая стена - часть котельной. Кому она принадлежит — неизвестно, никаких вывесок не обнаружено. Со стороны этой котельной по Степана Разина нет тротуара, и это оказалось во благо. Окажись там любой прохожий в момент обрушения — шансов выжить у него, наверное, было бы немного. Кстати, по этому участку ежедневно ходят толпами дети — в ста метрах расположена гимназия. К счастью, школьники перемещаются по противоположной стороне улицы.

Серьезно могло достаться и любому автомобилю — тоже большое везение, что когда рухнула стена, дорога была пуста.

Обломки стены погребли под собой подходящую к котельной газовую трубу. Хорошо, что трубу толстую. Какими могли бы быть последствия, если бы труба оказалась повреждена — даже думать не хочется.

На следующий день подъехал трактор и рабочие с лопатами, все обломки собрали и увезли. Вот только оставшаяся часть стены выглядит весьма ненадежно. По кладке идут трещины. Так что риск очередного обрушения сохраняется.

Уцелевшая часть стены не производит впечатления надежной Фото: Евгений ЕГОРОВ

Городская «рулетка»

Это уже третье обрушение по улице Степана Разина за месяц. В самом начале марта куски кладки отлетали от двух зданий в соседнем квартале — между Пионерской и Венцека. Поскольку, по счастью, обошлось без пострадавших, широкого резонанса не случилось.

Зато 9 марта обрушившаяся стена пристроя во дворе дома по улице Молодогвардейская превратила припаркованный под ней автомобиль в «кабриолет», напрочь смяв крышу, салон и даже двигатель. Хозяева авто вышли из него за три минуты до события, которое могло оказаться последним в их жизни.

Последствия обрушения стены на Молодогвардейской 9 марта 2023 чудом не стали трагическими Фото: Евгений ЕГОРОВ

В соцсетях в комментариях к новости об упавшей стене на Степана Разина самарцы называют и другие адреса, где может в любой момент произойти трагедия.

Так, на улице Фрунзе, 82 прямо над газовой трубой нависает шаткая на вид деревянная конструкция, внутри которой, судя по всему, живут люди.

Кажется, над этой газовой трубой живут люди Фото: Евгений ЕГОРОВ

На Венцека, 40 газовая труба во дворе проходит под кирпичной аркой с трещинами, как утверждают местные жители. Корреспонденту «КП-Самара» пройти в эту арку и во двор не удалось — ворота закрыты на кодовый замок, а через расположенный в доме бар попасть во двор не дали сотрудники заведения, сославшись на запрет от владельцев помещения.

Нужен электронный мониторинг

Инженер-строитель, зам. декана института развития и повышения квалификации Дмитрий Волобоев считает, что предсказывать и предотвращать подобные обрушения могли бы современные технологии.

- Уловить системность в таких случаях довольно сложно. Мы видим, что между обрушениями может пройти пара лет, а потом может быть несколько происшествий подряд за короткое время. Это все потому, что нет понимания, какие строения могут представлять опасность. Например, стена внешне может выглядеть целой, без трещин, но при этом она давно держится только за деревянные конструкции кровли. Если они подгнивают и подламываются, например, под тяжестью снега, - падает и стена. Думаю, что примерно это и произошло при обрушении на Молодогвардейской, - анализирует Дмитрий Волобоев.

По его мнению, предотвратить эту «игру в рулетку» могла бы система мониторинга — но исполненная не на бумаге, а электронная.

- На каждый дом или даже десять домов по инженеру не поставишь. А вот если будут стоять «маячки», отслеживающие техническое состояние строений, вибрации, отклонения от нормы, и информацию об этом можно будет получить в любой момент через планшет или телефон, - это позволит вовремя отследить критические отклонения и принять меры, чтобы предотвратить обрушения. Если в городе появится такая система мониторинга — будет просто здорово, - мечтает Дмитрий Волобоев.

Конечно, внедрение такой системы потребует вложений. Но эксперт уверен: когда она будет запущена, то многократно себя окупит.