Улыбка бурлаков и уставший Стенька Разин: нейросеть показала селфи исторических персонажей Самары

Такими нейросеть увидела бурлаков на Волге. Фото: ИИ MidJourney

Наверное, каждый хоть раз в жизни делал селфи. А представьте, что «себяшками» бы увлеклись известные исторические личности, прославившие Самарскую область. Журналисты «КП-Самара» напрягли нейросеть, и вот что из этого вышло.

Такое селфи мог сделать Альфред фон Вакано. Фото Фото: ИИ MidJourney

Знаменитый пивовар и создатель Жигулевского пивоваренного завода Альфред Фон Вакано с удовольствием позирует вместе со своими коллегами. Селфи с бокалом пенного посреди рабочего дня? Почему бы и нет, ведь ты владелец пивзавода.

На фото все должны улыбаться. Бурлаки, которые таскали расшиву с грузом из Царевщины в Ширяево, выглядит гораздо счастливее, чем на картине Репина. Видимо, искусственный интеллект плохо знаком с оригиналом.

Стенька Разин и его разбойники выглядят уставшими. Фото: ИИ MidJourney

А вот Степана Разина и его армию нейросеть улыбками не одарила. Разбойники выглядят уставшими, а сам Разин смотрит прямо в душу. Вероятно, они решили запечатлеть тот исторический момент, когда напуганные жители Самарской крепости открыли ворота и встретили армию атамана хлебом-солью. Все-таки приятно, когда тебя встречают.

Кто-то в нашей редакции предположил, что селфи атаман мог сделать и в Жигулевских горах, где по легенде припрятан знаменитый клад. Остается только гадать…

Такое селфи могли бы сделать конструкторы на фоне самой первой ракеты "Союз". Фото: ИИ MidJourney

Мы не смогли обойти стороной гордость нашего региона – РКЦ «Прогресс». Ведь именно здесь была изготовлена легендарная ракета «Союз», которая отправила на орбиту первого космонавта Земли. В видении нейросети конструкторы «Прогресса» делают позитивное селфи на фоне «Союза», не отрываясь от работы. Правда, в реальности эта фотография дорого бы им обошлась. Вдруг не «себяшку» делают, а раскрывают секреты производства. Хорошо, что это только фантазия искусственного интеллекта.

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