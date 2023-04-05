За секунды до свистка: автогол Бейла помог ЦСКА вырвать победу у «Крыльев Советов» в обидном матче

"Крылья Советов" потерпели очень обидное поражение. Фото: скрин видео

5 апреля 2023 года «Крылья Советов» сыграли в Москве с ЦСКА. Это был ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Рассказываем подробности игры.

В честь Акинфеева — без Акинфеева

Предыдущий визит «Крыльев» на «ВЭБ-Арену» оказался откровенно провальным. Самарцы уступили 0:4 и выглядели во многих моментах просто беспомощными. Однако спустя три дня эти же команды встретились в Самаре уже в рамках Кубка России, и тот матч прошел уже при преимуществе «Крыльев», но завершился вничью 2:2.

Ответная игра, таким образом, носила почти классический кубковый характер. Если ничья — то серия пенальти. Победитель шел дальше, а именно — в финал Пути РПЛ. Проигравший — выбывал из Пути РПЛ, но не из кубкового турнира вообще, «падая» в Путь регионов.

Армейцы вышли на поле в футболках в честь 20-летия дебюта Игоря Акинфеева за столичный клуб в официальных матчах. Однако место в воротах, как и в Самаре, занял молодой Владислав Тороп. В остальном состав ЦСКА был близок к оптимальному.

У «Крыльев» вернулся в оборону капитан Александр Солдатенков. Роману Ежову дали отдохнуть в связи с повреждением, его позицию на бровке занял Николай Рассказов. В центр поля вернулся Александр Коваленко, а пару в атаке составили «король Кубка» Дмитрий Цыпченко (забивший тремя днями раньше наконец и в чемпионате) и Владимир Писарский.

Перекладина от Чалова…

«Крылья Советов» активнее начали встречу, и самым ярким эпизодом оказалась подача Бейла со штрафного, превратившаяся в удар под перекладину — мяч вытянул Тороп.

А вот подача углового у ворот «Крыльев» завершилась ударом Чалова в перекладину. По сути, опасные моменты в первом тайме на этом были исчерпаны. Территориальным преимуществом владели хозяева, но к остроте это не приводило.

Штанга от Костанцы…

Второй тайм практически целиком прошел при очевидном перевесе самарцев. На 71-й минуте состоялся самый реальный шанс открыть счет у «Крыльев» - после углового Евгеньев переправил мяч на Костанцу, и тот пробил в штангу.

На 74-й минуте Горшков пробил в руки Торопу, и это был первый и единственный удар в створ чужих ворот со стороны обеих команд.

...И гол от Бейла

К основному времени матча судья добавил три минуты, и в это время оба соперника готовили массовые замены под серию пенальти. У «Крыльев» на замену должен был выйти в том числе голкипер Евгений Фролов. Такой ход оправдал себя в полуфинале Кубка в 2021 году в Грозном, когда Фролов отразил два удара и вывел «Крылья» в финал.

Однако выходить ему не пришлось. Несчастный случай произошел на второй добавленной минуте — прерывая прострел, Бейл отправил мяч в собственные ворота.

В оставшиеся секунды «Крылья» пошли вперед всей командой, включая вратаря Ломаева, но до угрозы воротам Торопа дело не дошло.

Будет дерби?

ЦСКА, таким образом, вышел в финал пути РПЛ, где встретится в двухматчевом противостоянии с екатеринбургским «Уралом».

«Крылья Советов» пока также не прекращают выступления в Кубке, но продолжат играть в нижней сетке турнира. Во втором этапе Пути регионов им предстоит сыграть в гостях либо с тольяттинским «Акроном», либо с победителем пары «Краснодар» - «Ростов».

Южное дерби начнется 6 апреля в 21 час по самарскому времени. И сразу по его завершении состоится жеребьевка следующего этапа Кубка. Тогда и станет ясно, состоится ли самарско-тольяттинское дерби.

Если жребий отправит «Крылья Советов» в южный регион, тогда в Жигулевск пожалует московский «Спартак» - другой неудачник полуфинала Пути РПЛ.