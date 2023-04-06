Бездомные собаки серьезно повредили автомобиль. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Жители Самары в апреле 2023 года начали все чаще жаловаться на бродячих собак, которые нападают на машины. В соцсетях самарцы публикуют фотографии поврежденных автомобилей, у которых обгрызен бампер, расцарапаны двери, помяты крыши и капоты. Расстроенные автовладельцы не всегда поминают, что им делать в подобных ситуациях, ведь бродячую собаку на скамью подсудимых не усадишь. Юрист рассказал «КП-Самара», что делать, если бездомные собаки повредили автомобиль.

«Держат в страхе весь двор»

1 апреля 2023 года Марина с супругом возвращались домой. Семья не так давно переехала в многоквартирный дом на улице 22 Партсъезда, 56, автомобиль – белоснежный кроссовер «Хендай» - мужчина оставил припаркованным возле подъезда еще с утра, а вечером автовладелец решил проверить, все ли хорошо с его «ласточкой».

- Мы с мужем подошли к машине и просто обомлели. Номер лежит на асфальте, бампер обгрызен, левое переднее крыло расцарапано, а провода, которые идут к фаре, оборваны, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Марина.

Соседи рассказали: мол, это бродячие собаки кошку с утра гоняли. И пожаловались - уже не в первый раз машины портят, сосед от них тоже недавно пострадал. И вообще стая уже давно терроризирует жителей многоэтажки.

- Мы детей на улицу боимся отпускать одних, вдруг накинутся. Они возле подстанции живут в основном, а питаются на контейнерной площадке, - рассказывают местные.

Как обезопасить машину от нападения бездомных собак

Кинолог, эксперт национальной категории по рабочим качествам и спорту Российской кинологической федерации Виталий Рылеев в эфире «Радио КП» (Самара) объяснил, почему собаки нападают на машины.

- Возможно, животные затаили какую-то обиду на владельцев транспорта: чужие заехали на территорию, посигналили и испугали отдыхающих животных или еще что-то сделали плохое собакам. Также собак может привлекать какой-то определенный запах от машины, может, кошка залезла под капот, иногда собаки грызут пластиковые элементы просто играючи, - объясняет поведение животных кинолог Виталий Рылеев.

Кинолог дал несколько советов, как обезопасить машину от нападения бездомных собак.

- Во-первых, постарайтесь наладить доверительный контакт с животным, прикормить его и не обижать в дальнейшем, чтобы пес не затаил обиду. Также можно обработать машину спреем «Антигрызин», который отпугивает животных. Собаки остро реагируют на запах перца, цитрусовых и других едких ароматов, поэтому можно воспользоваться народными «лайфхаками» и натереть свою машину жгучим перцем, - советует кинолог.

С кого взыскать ущерб, если машину повредили собаки

Адвокат коллегии адвокатов Самарской области «Правовой защитник» Руслан Берсагуров рассказал журналисту «КП-Самара»», что делать, если авто стало жертвой собак-вандалов.

- Прежде всего, нужно обратиться в полицию и зафиксировать повреждения, а также попросить провести процессуальную проверку, - советует адвокат. – Если собака имеет хозяина, то возместить ущерб должен именно он. Если же речь идет о безнадзорных собаках, то право собственности на таких животных по закону принадлежит органам местного самоуправления, поэтому обязанность компенсировать ущерб собственнику автомобиля может быть возложена судом на них. До обращения в суд, помимо юридической фиксации самого события необходимо также провести экспертизу с целью определения объективного размера материального вреда. В настоящее время складывается положительная практика разрешения данных негативных ситуаций в судебном порядке.