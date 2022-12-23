НОЦ «Инженерия будущего» создает цифровую платформу для управления интеллектуальной собственностью

По итогам обсуждения будут выработаны конкретные шаги, которые войдут в дорожную карту

Сегодня перед научным сообществом России стоит важная задача - выстроить систему патентного ландшафта. Вопрос особенно обострился на фоне последних событий. Санкции и принятие нерыночных мер в отношении нашей страны показали, насколько важно обладать технологическим суверенитетом. А для этого необходимо выстроить систему управления интеллектуальной собственностью.

Драйвером решения проблемы выступил НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», организовав в Самаре двухдневную стратегическую сессию «Управление интеллектуальной собственностью».

Готовят кадры

Основополагающим вопросом в создании такой системы является подготовка кадров. Он может быть решен через модернизацию системы образования в ВУЗах, которая призвана решить проблемы невысокой патентной активности. По мнению руководителя научно-образовательного центра ФИПС Дениса Монастырского они следующие:

- Нехватка профессионалов в сфере ИС;

- Недостаточный уровень коммерциализации защиты полученных РИД:

- Недостаточный уровень патентной активности регионов. Дисбаланс присутствия патентных поверенных.

Участники сессии поделились кейсами

Главный научный сотрудник — начальник аналитического центра ФИПС Марина Иванова рассказала участникам о системе управления правами на РИД в вузах. Она отметила, что сейчас регистрация пантента не стоит в приоритете у ученых.

- Проблема на самом деле в том, что приоритет стоит в публикациях, а не в патентах. Хотя патентное право, в отличии от авторского, защищает сам продукт или способ, патент более «ликвиден» с точки зрения введения в гражданский оборот, получение более высоких доходов на базе патента, - отметила она.

Чтобы вузы работали в едином ритме, нужно выстраивать общую систему, отметила советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.

- У нас получается разобщенность методик и подходов всех вузов. Это разные условия и формы работы и даже разное отношение к этому. По-другому работают индустриальные партнеры. У них же тоже есть свои подразделения, которые отвечают за результаты интеллектуальной собственности. И у многих индустриальных партнеров есть успешные практики работы с РИД. Так почему нам не взять их и не внедрить в вузы? Тогда взаимодействие вузов и индустриальных партнеров будет более действенным.

Выстроить единое правовое поле

Задачу НОЦ видит в выстраивании единого правового поля, без которого невозможна коммерциализация проектов. Именно для этого был создан Центр патентной аналитики, в него будут входить патентные подразделения вузов. Управляющая компания в данном случае выступает как единое входное окно, однако разработки будут вестись вузами, а центр будет выполнять распределительную функцию.

По словам главного специалиста отдела по работе с интеллектуальной собственностью ПАО ОДК «Кузнецов» Ивана Каурова, в отличие от промышленников, отечественные вузы более открыты миру. А потому работа с патентами у них обстоит значительно лучше.

Поможет искусственный интеллект

Чтобы связать воедино все результаты интеллектуальной деятельности и запросы индустриальных партнеров, планируется создать единую цифровую платформу, которая будет работать в режиме маркетплейса технологий. Работы по ее созданию уже ведутся.

- Платформа будет работать с помощью искусственного интеллекта. Он будет решать, какая разработка оказалась востребованной у компаний, а какая нет. Скажет, если кому-то нужно откорректировать определенные показатели под запросы индустриального партнера, перенаправить разработку в какое-то другое русло.Также предприятия смогут с помощью платформы найти нужных ему исполнителей, - рассказывает Ольга Михеева.

Полученные после двух дней работы в малых группах результаты творческой и интеллектуальной деятельности будут внесены в резолюцию. Она станет основой для будущей дорожной карты. Которая в дальнейшем трансформируется в паспорт будущего цифрового проекта.

У НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» уже есть подписанное соглашение с Федеральным институтом промышленной собственности. Его особенность в том, что в нем прописаны конкретные направления деятельности центра. В том числе создание первого в России межрегионального ЦПТИ.