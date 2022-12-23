Долгое время Самара носила имя Валериана Куйбышева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На более чем полвека в прошлом столетии Самара потеряла свое родное имя. Рассказываем, как и когда Самара стала Куйбышевым, историю, в честь кого назвали и почему горожанам не понравилось переименование.

КТО ТАКОЙ ВАЛЕРИАН КУЙБЫШЕВ

Впервые 27-летний Валериан Куйбышев, уроженец Омской области, юрист по образованию, приехал в Самару в марте 1916 года. К этому моменту он уже был матерым революционером, посидел в тюрьме, несколько раз был в ссылках.

В Самаре он работал фрезеровщиком на Трубочном заводе, табельщиком в пекарне, конторщиком в кооперативе «Самопомощь» и не переставал вести революционную деятельность. За что через полгода и схлопотал новую высылку в Сибирь, но тут грянула революция 1917 года. Куйбышев к тому времени не успел доехать до Сибири и вернулся в Самару.

В нашем городе он занимал множество должностей, самыми высокими из которых были председатель Самарского ревкомитета и председатель президиума губкома.

В 1919 году Куйбышева отправили на юг страны оборонять Астрахань. Далее его карьера строилась в Туркменистане, а потом в Москве. С 1930 по 1934 годы, в числе прочего, он возглавлял Государственный плановый комитет СССР.

Собрание рабочих ЗИМа, поддержавших решение правительства о переименовании Самары в Куйбышев. Фото:https://vk.com/starayasamara

КАК САМАРУ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В КУЙБЫШЕВ

Собственно, смена имени для горожан произошла внезапно. 25 января 1935 года Куйбышев умер от тромбоза в своей московской квартире. А через несколько дней жители Самары из одной из газет узнали, что с 27 января их город зовется Куйбышевым. Конечно, они не обрадовались. Во-первых, мнение людей никто не спрашивал. А во-вторых, Самара звалась так почти 350 лет, а менять родное имя всегда болезненно.

Переименование по сути было делом рук местного партийного руководства. Чтобы показать, что за этим стоит желание народа, после сообщения о смерти Куйбышева на местных предприятиях прошли организованные парткомами траурные митинги, которые дали возможность партийному руководству телеграфировать в центральный ВКП(б) просьбу о переименовании.

Рядом с постановлением о новом названии города в газетах также опубликовали сообщение о присвоении имени Куйбышева Самарскому железнодорожному ремонтному заводу, Самарскому индустриальному институту, о переименовании улицы Советской в Куйбышевскую. Куйбышевским же стал Кротовский сельский район.

В этом же году самарцев ждало еще одно скорбное событие -разрушили храм на Соборной площади. Через несколько лет ей тоже дали имя Куйбышева.

ЧЕМ ПРОСЛАВИЛСЯ ГОРОД КУЙБЫШЕВ

Самара звалась Куйбышевым 56 лет, и именно в эти годы город переживал бурное экономическое развитие. Куйбышев стал авиационно-космическим центром страны, открылась шоколадная фабрика «Россия», приводилась в порядок набережная Волги, появились знаковые для города памятники - например, монумент Славы, по дорогам колесили троллейбусы.

В 1967 году в городе родился миллионный житель, и тогда руководство Куйбышева решило, что мегаполис непременно нуждается в метро. Через 20 лет, в 1987 году, под землей загрохотал первый вагон.

КОГДА КУЙБЫШЕВ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В САМАРУ

В 1991 году по указу Президиума Верховного Совета РСФСР городу вернули его историческое название. Конечно, за это пришлось побороться. Знаменательному событию с конца 80-ых годов предшествовала бурная деятельность общественного комитета «Самара», который организовал сбор подписей в пользу переименования. Партии эта инициатива, конечно, не понравилась. Но как бы то ни было, активная борьба привела к победе - историческое название Самара городу вернули аккурат в годовщину смерти Куйбышева - 25 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А царя они вернуть не хотят?»: как 30 лет назад Куйбышев снова стал Самарой

25 января 1991 года Самара вернула себе историческое имя. Вспоминаем, как это было, с активным участником тех событий Виталием Добрусиным (подробности)