Данил Либуркин: «Хороший проект в удачном месте всегда будет в цене»

Генеральный директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент» Данил Либуркин

«Будущее за теми, кто сможет сделать покупателю хорошее предложение»

- Данил Вячеславович, как вы оцениваете состояние строительной отрасли сейчас? Какие сложности испытывают девелоперы, где у отрасли точки роста?

- Состояние строительной отрасли вызывает у меня сдержанный пессимизм. Не секрет, что за последний год продажи в новостройках резко снизились, поэтому говорить про оптимизм сейчас не слишком корректно. Но и оснований для паники я тоже не вижу. Главный вызов, с которым сейчас сталкиваются строители и девелоперы –снижение спроса со стороны потенциальных покупателей. И единственная возможность повлиять на потребительское поведение горожан у девелоперов – улучшать качество своих проектов и забирать оставшихся на рынке покупателей себе. Отложенный спрос на качественные квартиры никуда не делся, но в Самаре достойных проектов не так много. Поэтому будущее за теми, кто сможет сделать покупателю хорошее предложение.

- Насколько серьезную конкуренцию новостройкам сегодня составляет вторичное жилье?

- Конкуренция с вторичным рынком выросла колоссально. Там более низкие цены, нет необходимости вкладываться в ремонт, это безрисковая сделка, владельцы зачастую готовы идти на дисконт. А базовые ставки по ипотеке на новостройки и вторичку сейчас практически сравнялись. Единственное, за счет чего новостройки могут продолжать конкурировать с вторичным рынком - это опять же качество проекта. В новом жилье можно получить то, чего вторичка с ее сформировавшимися решениями дать не может. Хорошие дворы без машин, удобные и просторные входные зоны, подземные паркинги, более продуманные планировки без мертвых зон и коридоров. Поэтому я убежден, что типовые новостройки, плотная массовая застройка скоро окажется неконкурентоспособной.

Локация – половина успеха проекта

- А каковы сегодня главные критерии качества проекта? Как они изменились за последние 5-10 лет?

- Критерии качества проекта во многом остаются неизменными. В первую очередь это локация, она дает проекту очень много. Это качество благоустройства, наличие подземного паркинга, хорошая инженерия, качественные окна, высокий потолки, продуманные планировки – все то, чего не может дать вторичное жилье. Например, мы подняли высоту потолков, и сейчас не проектируем дома с потолками ниже трех метров. Я убежден, что так должно быть во всех новостройках. Много внимания мы сейчас обращаем на внутреннюю инфраструктуру двора, там не должно быть машин. Большие холлы, площадью от 150 квадратных метров, также повышают качество жизни в новом доме. И для меня непонятно, почему многие застройщики в Самаре этим пренебрегают, штампуя типовые многоэтажки.

- Какими принципами вы руководствуетесь, заходя в новые проекты? Как подходите к выбору площадки для строительства? И согласны ли вы с утверждением некоторых застройщиков, что свободных участков под застройку в Самаре практически не осталось?

- Знаю, что некоторые застройщики ради привлекательной площадки готовы расселять целые кварталы ветхого жилья. Это - тоже подход. У нас он несколько иной. Мы не беремся за площадку с расселением, не берем в аренду городскую землю. Мы покупаем свободные участки за деньги и строим на них. Например, премиальный ЖК «Парус» на берегу Волги мы построили на месте бывшей автостоянки.

Когда мы понимаем, что один проект подходит к концу, приобретаем следующий участок и готовим новый. По нашему мнению, дефицита территорий под застройку в Самаре нет, напротив, нам постоянно поступают предложения о покупке той или иной площадки.

- Каковы для вас главные критерии при выборе площадки кроме возможности выкупить участок в собственность и отсутствия расселения?

- Безусловно, это локация. Она дает главный плюс проекту. Для Самары в первую очередь - это Октябрьский и Ленинский районы. И если в части Ленинского района статус исторического поселения накладывает некоторые ограничения, то в Октябрьском районе их нет. Учитывая, что это деловой и географический центр города, сейчас наши интересы сосредоточены именно здесь.

- Какие еще территории, по вашему мнению, имеют большой потенциал в Самаре и, может быть, сегодня недооценены?

Перспективны, на мой взгляд, те территории, где с одной стороны есть дефицит качественного вторичного жилья, а с другой - многие люди хотели бы там жить. Как пример, Красноглинский район. Конечно, он не сравнится с Октябрьским, но определенный потенциал у него есть. Один из наших новых проектов будет реализован именно там и сформирует там новый уровень качества жилья.

Самое высокое здание Поволжья

- Проект застройки части территории 4ГПЗ вызвал в Самаре немалый резонанс. Каким он будет? Какие вызовы этим проектом вы бросаете себе и отрасли в целом?

- Одно из главных отличий нашего нового проекта на территории бывшего 4ГПЗ в том, что мы привлекли для его реализации московское архитектурное бюро. Мы изначально хотели, чтобы он отличался от любой другой застройки в Самаре. Поэтому сделали акцент на нестандартные, сверхсложные архитектурные решения –две башни-«дженги», соединенные внизу единым стилобатом. Это будет самое высокое здание в Поволжье высотой около 130 метров. Также планируется новый подход к внутреннему наполнению жилого комплекса –максимально продуманные планировки, предугадывающие желания покупателей.

- Что ждет девелопмент в Самаре в 2023 году?

- Девелоперы напрямую зависят от покупательского спроса, а значит все будут стараться забрать его себе. В 2023 году мяч будет на стороне покупателя, он будет голосовать рублем за качественные проекты. Мы даем уникальный для рынка Самары продукт за счет продуманности каждой мелочи в наших проектах, поэтому рассчитываем серьезно побороться за спрос. Мы имеем опыт работы и в 2008 году, и в непростых для строительной отрасли 2014-2015-х годах, и во время пандемии. В целом я уверен, что инвестиции в недвижимость были, есть и останутся самой непоколебимой точкой опоры. Надежные стены и удачные планировки в хорошей локации будут в цене всегда. Отложенный спрос никто не отменял, он обязательно восстановится, а текущие сложности удастся преодолеть.