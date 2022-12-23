«Есть шанс обойтись без операции»: врачи обсудили, как диагностировать и лечить асептический некроз головки бедренной кости

Команда молодых врачей поделилась собственным опытом по борьбе с серьезным заболеванием. Фото: предоставлено «Доктор Ост».

Опытом надо делиться

Дегенеративно-дистрофические поражения опорно-двигательного аппарата – новый бич здоровья в XXI веке. Эти заболевания не смертельны, но они резко снижают качество жизни и часто приводят к инвалидности. Так, патология головки бедренной кости, в частности, ее асептический некроз, способна обездвижить не только пожилых, но и людей активного социального возраста - от 30 лет.

Свою негативную лепту внес и коронавирус. И само заболевание, и его терапия, в частности, использование глюкортикостероидов, провоцирует патологии костной ткани, в том числе развитие асептического некроза головки бедренной кости (АНГБК). Только в самарском филиале специализированного центра лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост» новые случаи этой патологии диагностируют еженедельно – в доковидное время это случалось значительно реже. Асептический некроз развивается очень быстро, поэтому важно суметь его вовремя диагностировать и применить современные методы лечения и реабилитации пациента, которые помогут вернуть ему прежнее качество жизни.

- Когда мы увидели, что эта проблема становится все более распространенной и стремительно молодеет, мы поняли, что обязаны поделиться с коллегами тем опытом диагностики, консервативного лечения и восстановления пациентов, который есть в сети наших клиник. Так возникла идея проведения научной конференции по проблемам АНГБК, - рассказала соучредитель сети клиник «Доктор ОСТ» Оксана Кузина.

Соучредитель клиники «Доктор Ост» Оксана Кузина считает обмен врачебным опытом очень важным. Фото: предоставлено «Доктор Ост».

Конференция была организована Самарским филиалом клиники. Ее программа охватывала широкий спектр вопросов: этиология и патогенез заболевания, постановка диагноза, в том числе дифференциальная диагностика от других заболеваний со схожей симптоматикой, анализ клинической эффективности прогрессивных методик консервативного лечения, включая современные виды физиотерапии, вопросы реабилитации пациентов. Поскольку АНГБК – проблема комплексная, среди докладчиков были врачи сразу нескольких профилей: травматологи-ортопеды, неврологи, реабилитологи из филиалов клиники в Самаре, Нижнего Новгорода, Тюмени, Челябинска, а также врач ГВКГ им. Н.Н. Бурденко (г. Москва).

- Раньше это заболевание заканчивалось для пациента операцией – протезированием тазобедренного сустава. Но эта обширное и травматичное вмешательство, которое к тому же не всем подходит, например, из-за возраста, сопутствующих патологий и т.д. Мы поставили перед собой сверхзадачу – спозиционировать пациентов и медицинское сообщество на своевременную диагностику и лечение актуальными современными органосохраняющими методиками, которые, по нашей практике, дают высокий процент излечения АНГБК при своевременном обращении, - поделилась организатор конференции, руководитель Самарского филиала клиники «Доктор Ост» Ирина Ямщикова.

Каждый доклад вызывал живой отклик аудитории. Фото: предоставлено «Доктор Ост».

От диагностики до реабилитации

Безоперационное лечение АНГБК – тренд нынешнего времени, но для успешной его реализации критически важная правильная ранняя диагностика.

- Для этого, в первую очередь, нужно, чтобы пациент как можно раньше обратился к травматологу-ортопеду при появлении болей в тазобедренном суставе, которая может также иррадиировать в пах, крестец, наружную и внутреннюю поверхность бедра. Если ранее пациент перенес ковид и было лечение глюкортикостероидами, появление таких болей должно насторожить и его самого, и врача. Второе условие – верная диагностика, - рассказал травматолог-ортопед, главный врач самарского филиала сети клиник «Доктор Ост» Владимир Мужилов.

Специалисты поделились особенностями диагностики и точной постановки диагноза, в том числе нюансами интерпретации симптомов и результатов исследований на конкретных клинических случаях из практики. Каждый доклад вызывал живейший интерес и обсуждение.

Несколько докладов было посвящено теме комплексного лечения АНГБК на примере того, как оно проводится на базе клиник «Доктор ОСТ» и ГВКГ им. Н.Н. Бурденко. Врачи рассказали об использовании биорегенераторных подходов, позволяющих восстановить разрушающуюся костную ткань. Обсуждены вопросы практического применения собственной плазмы человека, обогащенной тромбоцитами, о терапии стволовыми клетками, а также о современных физиотерапевтических тенденциях в области патологии суставов.

В конференции приняла участие врач-травматолог ГВКГ им. Н.Н. Бурденко. Фото: предоставлено «Доктор Ост».

- Современная физиотерапия - это не то, к чему все привыкли. Это высокотехнологичное оборудование, обладающее очень точным направленным действием, безопасностью использования и возможностью создать программу индивидуально под каждого пациента, - рассказала Ирина Ямщикова.

Например, для лечения АНГБК используется внутритканевая электростимуляция.

Это прогрессивная физиотерапия, которой поддаются даже сложные заболевания, как коксартроз, гонартоз и другие, которые раньше лечили только хирургически. Применяются в клинике также ударно-волновая терапия, лазерное воздействие и т.д. Обсуждение клинических случаев с использованием этих процедур вызвало живейший интерес участников конференции.

Заключительный этап терапии АНГБК – реабилитация. После того, как пациенту сняли боль и восстановили целостность сустава, ему нужно фактически заново учиться ходить, потому что за время болезни его мышцы, суставы и нервная системы «переключились» на щадящий режим и изменили походку.

- Я использую биомеханический подход к восстановлению ходьбы, который имеет много преимуществ, - поделилась реабилитолог Елена Трубачева. –Процесс идет в несколько этапов.Сначала восстанавливаем объем движения, затем – мышечную силу, которая обслуживает эти суставы, и только потом переучиваем нервную систему пользоваться ими как раньше. И уже затем мы можем передать пациента специально обученным тренерам по программам абилитации, чтобычеловек зажил полноценной жизнью.

По мнению участников конференции, этот форум стал весьма удачным опытом, который можно и нужно масштабировать. Актуальность проблемы, грамотный подбор тем и спикеров, релевантный опыт, готовность обсуждать различные клинические случаи –залог эффективности лечения и успешного восстановления пациентов.

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