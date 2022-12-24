«Ради него была готова отдать все»: как самарский пес Рич стал героическим донором крови

Пес Рич и его хозяйка Фото: Личный архив

В Самаре работает единственная ветеринарная клиника в Поволжье, которая имеет свой банк крови животных. Хвостатые и усатые могут стать донорами и спасти не одну жизнь. Зачастую люди мало знакомы с процедурой переливания и боятся за своих питомцев, но Светлана не из их числа. Самарчанка увидела в социальных сетях один из постов о донорстве и привела в клинику своего пса по кличке Рич. Светлана Липатова рассказала журналисту «Комсомольской правды» о том, как она решилась на такой ответственный шаг.

«Я сама была донором»

Светлана работает в областной столице фитнес-тренером, ведет здоровый образ жизни и обучает этому других людей. Девушка знает о донорстве не понаслышке — она не раз делилась своей кровью с другими. По словам волжанки, все началось с обычного разговора с клиенткой.

- Тогда я жила в Новосибирске. Одна из девочек, которые ходили ко мне на занятия, рассказала, что работает в банке крови в одном из роддомов города. Ученица поделилась со мной историями, когда новоиспеченные мамы нуждались в переливании. Мне это отозвалось в сердце, я захотела помочь, - говорит самарчанка.

Светлана на регулярной основе посещала банк крови, а недавно узнала, что существует такой же, но для животных. Она решила приобщить к благому делу и своего пса по кличке Рич. Хозяйка мокрого носа прошерстила весь Интернет в поисках полезной информации, советовалась с ветеринарным врачом и кинологом.

- Меня все поддержали, специалисты дали добро. Кстати, знакомый кинолог решил составить мне компанию. Мы вместе с собаками поехали в клинику «ЗООМИР».

Сама процедура не слишком долгая Фото: Личный архив

«Он обмяк и уснул»

По словам Светланы, Рич — парень любопытный, но очень спокойный. Например, когда ему вводили под кожу катетер он проявил терпение, как настоящий герой.

-Было видно, что ему не нравится, но он даже не пытался сопротивляться. Мне кажется, я волновалась больше. Ему ввели специальный препарат — он обмяк и начал засыпать, но я понимала, что это нормально, - вспоминает Светлана Липатова. - Сама процедура заняла меньше получаса. С кабинета, где проводилась процедура, Рич вышел бодрячком. Мне кажется, он был рад оттого, что его куда-то свозили, покатали на машине.

С собакой все было отлично. Никаких явных изменений в его поведении хозяйка не заметила. Ну, если не считать обжорство, которое напало на хвостика.

-Он просил у меня больше еды. Это нормально в таком случае, поэтому я не отказывала ему в лишней порции корма.

«Жизнь не подаришь, но можно подарить время»

Светлана уверена, донорство — это проявление заботы и любви к животным. Девушка хочет помочь хозяевам, чьим питомцам может угрожать опасность. Она уже сталкивалась со страшным чувством беспомощности, когда чуть не потеряла Рича.

-Я переборщила с дозой препарата от паразитов, когда он был еще щенком. Собака два дня лежала тряпочкой. Малыш ничего не может сказать, а я не знала, что делать. Это было ужасное чувство. Тогда была готова отдать все, что у меня есть ради него. Хорошо, что все обошлось, нам помогли ветеринары, - рассказала журналисту «КП-Самара» Светлана Липатова.

По словам нашей героини, теперь Рич будет сдавать кровь в банк животных на регулярной основе. Конечно, до тех пор, пока ему позволяет здоровье.

- Мы не можешь подарить жизнь, ведь все мы смертные, но можем подарить время.

Кровь заготавливают также, как и для людей Фото: Личный архив

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Весной 2021 года появилась идея создания банка крови в ветеринарной клинике «ЗООМИР», директором которой является Лилия Фатхутдинова.

- Мы посетили Самарскую станцию переливания крови, чтобы понять, как примерно происходит процесс заготовки крови. Посмотрели на медицинское оборудование, - объясняет заведующий банком крови Линур Чалимов. - Весь наш персонал прошел обучение, а уже летом прошлого года нас посетил первый донор.

По словам специалиста, процедура безопасна для животных. С какой-то стороны даже полезна. Конечно, есть и противопоказания. Например, животное не должно быть старше 7 лет или иметь родство с пациентом.

-Ваши собаки и кошки могут спасти других животных. Переливание необходимо при инфекционных заболеваниях (например, укус клеща), болезнях внутренних органах, серьезных травмах и отправлении ядом, - говорит Линур Чалимов. - Нам всегда нужны доноры. Конечно, мы благодарим хозяев и их питомцев. Например, каждый донор может пройти вакцинацию или получить денежное вознаграждение.