Свиной грипп украл Новый год: самарские ведущие рассказали, что случилось с предновогодними корпоративами

Печально под елочкой сидеть с вирусами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Окончание года всегда захвачено беспокойной энергией предпраздничных дней. Человечество в преддверии торжества намеривает поскорее оставить все свои дела в уходящем году. Новогодние мероприятия – повод на пару часов расслабиться и отдохнуть от трудовых будней. Но как же быть в период новой эпидемии? Как же самарские жители проводят корпоративные вечера? Ответ на данный вопрос узнал корреспондент «КП»-Самара».

- Из-за гриппа меньше заказов, - делится с редакцией самарский ведущий Илья Ерофеев, - сейчас каждый первый болеет! Новогоднего настроения у людей нет от слова совсем. Очень часто коллеги рассказывают, что праздники переносят или отменяют по причине болезни или даже карантина

Вова Fm также считает, что в 2022 ситуация в ивент-индустрии немного изменилась.

-В этом году наше дело обременено предлагаемыми обстоятельствами, в виде гриппа 2022-2023 и ряда различных событий. Корпоративов меньше, но, если компания готова отмечать, то, конечно же, главный критерий – веселье. Новогодний сезон в самом разгаре, наша задача – заражать позитивом, а не вирусом!

В преддверии новогодних праздников, самарцы увлечены суетливыми радостями, но не стоит забывать о своем здоровье. Отважные самарские граждане, не смотря на опасность болезни, создают себе праздничное настроение и, как поделился с редакцией, Вова Fm, наряжаются в костюмы Снегурочки и Деда Мороза, чтобы повеселиться со своими коллегами.

Редакция «КП-Самара» узнала у наших героев, как же они в такое промозглое время года умудряются держать себя в тонусе и избегают болезненных состояний.

- Я, конечно, держу себя в безопасности. Берегу себя и уже месяц пью напитки с лимоном, имбирем, а также не забываю про витамин С, - поделился своим секретом Илья Ерофеев

- Все просто: не забываю про социальную дистанцию, пью чай с лимоном и полощу горло после каждого мероприятия. Чесночный амулет, как в детстве, не ношу, но кто-то из коллег возможно, - рассказал нашему корреспонденту Вова Fm.