«Все коврики связала мама»: водитель троллейбуса из Самары балует пассажиров домашним уютом и новогодним настроением

За рулем троллейбуса - снегурочка Фото: с личной страницы в соцсети.

«С ковриками помогла мама»

Водителем общественного транспорта самарчанка Людмила Серова работает уже 13 лет: как села за руль троллейбуса, так и не представляет себя ни в какой другой ипостаси. Свою работу женщина искренне любит, поэтому и старается дарить радость всем пассажирам, и не только умелой манерой вождения. Недавно в социальных сетях появился пост, полный благодарности – житель Самары сфотографировал празднично украшенный салон и - что самое милое – красивые вязаные коврики на сидениях.

Людмила призналась, что идею с вязаными чехлами вынашивала целых три года, но реализовать получилось только сейчас – помогла мама.

- Мама связала все сама. Я просто рассказала о своей задумке, а она согласилась, сказав, что свяжет хоть 40 штук! Раньше мы использовали чехлы и на спинки кресел, но их стирать чаще нужно, - смеется наша героиня. Сама Людмила признается, что ее радуют позитивные эмоции горожан.

- Мне нравится, когда люди радуются. Многие желают здоровья мне, моей семье, благодарят за уют. Пассажиры счастливы, а значит, я тоже, - говорит она.

Очень праздничный салон! Фото: с личной страницы в соцсети.

«Я сама по себе творческая личность»

Людмила Серова рассказала корреспонденту «КП-Самара», что за 13 лет работы она не только не раз украшала свои маршруты различными тематическими украшениями, но и подключала к этой деятельности членов своей семьи.

- В эту субботу мы с мужем вдвоем будем наводить новогоднюю красоту в салоне. Раньше, когда дети были маленькие, они тоже помогали с украшениями: вырезали снежинки и рисовали плакаты. С детьми, конечно, было интереснее, но они уже взрослые, - призналась водитель.

Если за рулем Людмила – вы гарантировано выйдите с улыбкой из транспорта. Ведь водитель радует своих пассажиров не только уютом и радующими глаз украшениями, по праздникам из динамика троллейбуса можно услышать стихотворения.

- На каждые праздники читаю стихи и на 8 марта, и на 9 мая. Заранее подготовлюсь, в интернете найду, выпишу на листочек и читаю. Конечно, стараюсь не целые поэмы, а так небольшие четверостишья.

Людмила с мужем - праздничная парочка Фото: с личной страницы в соцсети.

Создавать вокруг себя сказку не так сложно, как убедилась наша редакция на примере Людмилы Серовой. Достаточно простого желания и позитивного настроя. А люди точно будут благодарны. Ведь заметьте, коврики из троллейбуса не пропадают!