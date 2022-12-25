Первый пошел: лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой перешел в «Крылья Советов» и сменил фамилию

Владимир Сычевой - игрок "Крыльев" Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» объявили о первом зимнем трансфере: в команду переходит нападающий Владимир Сычевой. Он выступал за «Оренбург» и сейчас возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ. Игрок забил 14 голов в 15 матчах и отдал две голевые передачи. В ноябре дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Таджикистана. Соглашение с самарским клубом рассчитано на три с половиной года.

- Лучший бомбардир и один из самых прогрессирующих игроков Чемпионата переходит в «Крылья» – это достойное усиление для нашей команды. Мы провели большую работу и рады, что Владимир выбрал именно Самару. Хорошо знаем его возможности и высоко оцениваем профессионализм Сычевого. Верим, что вместе мы сможем добиваться поставленных целей, - подчеркнул генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

Сейчас новому игроку еще не присвоен номер – ему предстоит с ним определиться. Выступать за клуб Владимир будет под фамилией Писарский. Ранее, еще играя в составе «Оренбурга»,игрок уже говорил о своем желании сменить фамилию на фамилию отчима, который воспитывал его с самого детства

- Думаю и хочу поменять фамилию, отчим был с детства, и я считаю его родным папой. Когда мы увидим фамилию Писарский на майке? Как будет возможность. Могу сейчас это сделать, но хочу, чтобы всё было официально, - признавался Владимир в интервью журналистам «Чемпионата».

Ранее озвучивалась информация, что Сычевой обойдется «Крыльям» в 100 млн рублей. Также говорилось, что в контракте игрока есть пункт об отступных, который будет действителен для «Зенита».

Приобретение форварда прокомментировал тренер Игорь Осинькин.

- Сычевой был очень интересным вариантом, в нашем шорт-листе был под номером один. Надеемся на плодотворное сотрудничество. Он может нам дать новые опции. Владимир – крупный парень, а нашей «мелкой» команде не хватает иногда габаритов. Надеемся, его умения вести силовую борьбу и играть в достаточно активный футбол с большим количеством движения нашей команде помогут. Надеемся, что он и дальше будет прогрессировать, будет таким же ярким бомбардиром теперь в нашей команде, - цитирует Осинькина Metaratings.ru.

Ранее о своем уходе из команды объявил Сергей Пиняев. Он лично позвонил губернатору Дмитрию Азарову, чтобы прокомментировать это непростое решение. Официально о новой команде игрока не объявлялось, по некоторым данным продолжить карьеру он может в «Локомотиве».