Молодой офицер из Самары отдал свою жизнь на СВО ради спасения боевых товарищей

Офицер Юсиф Тайярзаде отдал свою жизнь ради спасения товарищей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Юсифу Тайярзаде было всего несколько недель, когда его родители, уроженцы Ленинграда, приняли решение перевезти его из Азербайджана в Россию. Семья с двумя сыновьями, младшим из которых был Юсиф, обосновалась в Самаре. Мальчик рос крепким и спортивным, в школе он активно принимал участие в различных патриотических мероприятиях и соревнованиях. Еще тогда школьник уже знал, кем он хочет стать, когда вырастет – военным. 22 года Юсиф шел к своей мечте – военно-патриотические клубы, военное училище - и вот молодой гвардии лейтенант направляется командовать группой спецназовцев на специальную военную операцию.

Чуть больше двух недель 22-летний командир Юсиф Тайярзаде пробыл в зоне боевых действий. Судьба распорядилась так, что военнослужащий отдал свою жизнь за тех, к кому он пришел на помощь. Семья Тайярзаде очень гордится своим героем, старший брат молодого военнослужащего Нияз Теймуров рассказал журналисту «КП-Самара» о том, какой путь прошел патриот и как он погиб под вражеским огнем.

Молодой человек не останавливался на достигнутом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Юсиф учился в самарской школе №108 имени трижды Героя социалистического труда С. В. Ильюшина. С начальной школы Юсиф принимал активное участие в военно-патриотических мероприятиях. Классная руководительница гордилась своим учеником и даже после окончания 4-го класса она продолжила сопровождать активиста в различных общественных организациях военно-патриотической направленности. Школьник уже тогда поставил перед собой цель – стать военным и защищать свою Родину.

На его счету было множество наград, побед в соревнованиях, медалей и грамот Фото: Предоставлено "Комсомолке"

После 11-го класса Юсиф поступил в Рязанское воздушно-десантное командное училище. На его счету было множество наград, побед в соревнованиях, медалей и грамот. Молодой человек не останавливался на достигнутом и постоянно совершенствовал свои знания и умения в военном деле.

У Юсифа был талант к командованию, он мог с легкостью передавать свои знания начинающим курсантам Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- У него был талант к командованию, он мог с легкостью передавать свои знания начинающим курсантам, поскольку военное искусство было для него первостепенным. На третьем курсе Юсифу дали внеочередное знание гвардии младшего сержанта, отмечая его успехи в освоении военных наук, - рассказывает журналисту «Комсомолки» старший брат Нияз.

Юсиф поставил перед собой цель – окончить военное училище с отличием. По словам брата, золотую медаль он хотел посвятить своей маме, которую очень сильно любил и уважал. Летом 2022 года молодой человек исполнил свою мечту и подарил любимой маме красный диплом с золотой медалью, которую ему в торжественной обстановке на плацу училища вручал лично заместитель Министра обороны Российской Федерации.

Красный диплом парень посвятил своей маме Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В училище брат показал себя отличным командиром и хорошим боевым товарищем. Однажды его подчиненный уронил в воду казенную рацию. Будучи старшим по дежурной смене Юсиф не стал подставлять боевого друга и взял ответственность на себя. За свой счет он приобрел новую рацию, а виновник избежал строгого наказания, - рассказывают близкие Юсифа.

Сразу после окончания воздушно-десантного училища курсанту предложили несколько воинских частей, где он мог нести дальнейшую службу. Юсиф выбрал Тольятти, чтобы быть ближе к своей семье. Сослуживцы вспоминают, как молодой командир пришел впервые в часть.

В училище Юсиф показал себя отличным командиром и хорошим боевым товарищем Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Ему выделили кабинет, но он там никогда не появлялся. Юсиф говорил, что он не «кабинетный». Все свое рабочее время гвардии лейтенант проводил со своими подчиненными, общаясь с ними, стараясь помочь в каких-то вопросах и делясь с ними своим многолетним военно-патриотическим опытом, плечом к плечу выполняя различные задачи с рядовыми и сержантами, несмотря на статус офицера, - вспоминают сослуживцы из 3-ей отдельной гвардейской бригады специального назначения.

Долго сидеть в военной части, когда у границы твоей страны происходят боевые действия, кадровый офицер не мог. Даже не имея военного опыта за плечами, молодой лейтенант хотел попасть «за ленточку», чтобы помочь своим землякам дать отпор врагу. Старшие коллеги из воинской части не были готовы к тому, чтобы отправить на СВО молодого офицера, но Юсиф Тайярзаде был настойчив.

Старшие коллеги из воинской части не были готовы к тому, чтобы отправить на СВО молодого офицера, но Юсиф Тайярзаде был настойчив Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Когда мы его провожали из Самары в командировку, друзья спросили: «А оно тебе надо?». Юсиф ответил: «Меня там мои пацаны ждут. Что я их матерям скажу потом?». Он прекрасно понимал, куда едет и что его может там ждать, - рассказывает старший брат.

12 сентября 2022 года Юсиф в соответствии с приказом убыл на территорию Украины, чтобы командовать группой специального значения. У Юсифа осталась молодая невеста, которой он незадолго до командировки на СВО сделал предложение. Они познакомились в военном училище в Рязани. Девушка-радистка влюбилась в молодого и амбициозного спецназовца, но судьба не дала им возможности насладиться долгой семейной жизнью. 14 сентября он написал семье смс-сообщение, что отправляется в зону боевых действий.

- Юсиф написал, что какое-то время будет не на связи. Мы очень переживали, родители не могли поверить в то, что брат принял такое серьезное решение. Это было последнее сообщение от него, - говорит Нияз.

Родные погибшего офицера считают, что Юсиф достоин звания Героя Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В сентябре 2022 года на Лиман началось вражеское наступление. Юсифа Тайярзаде, как ответственного за противотанковой установкой, и еще двух его бойцов отправили на подмогу сослуживцам из другой группы специального назначения. Их накрыло танковым и артиллерийским огнем, в живых осталось только двое. Самарец трагически погиб, защищая своих боевых товарищей и Родину.

- Я общался с солдатами, которые выжили под Лиманом. Они рассказали, что Юсиф отдал свою жизнь, чтобы спасти других ребят, успев при этом подбить два вражеских танка, которые наступали на их позиции. Это невероятный поступок, мой брат достоин звания Героя России, - Нияз не может сдержать слез.

Накануне смерти парень написал письмо своей маме, но так и не отправил его Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Накануне смертного боя Юсиф оставил в заметках на телефоне письмо, адресованное любимой маме. Старший брат специально для «Комсомольской правды» дословно перевел текст сообщения, которое Юсиф написал на азербайджанском языке накануне своей героической смерти. По словам Нияза, брат будто предчувствовал, что погибнет:

«Привет, мама! Как дела? Как дома? У меня все хорошо, работы много. Как папа, как брат? Невесту нашли для брата? Красивую невесту найдите! Я тоже хочу жениться, сына хочу. Здесь я со взрослыми мужиками, с ровесниками отца, я их командир. У меня детей нету, но они для меня как мои дети. Я хочу, чтобы моя невеста была красивее всех, как моя мама. Младший как? Учится? Сейчас хотелось бы вернуть школьные годы, бегать, играть, быть с вами дома. Сейчас лежу в лесу в чьем-то доме. Везде земля, холодно, голодные, без воды. Но еда и вода есть, просто времени нет на это».

1 октября 2022 года старшему брату Ниязу поступил звонок из военкомата. Мужчина услышал на том конце, что его Юсиф погиб, и немедля ни минуты рванул на границу, чтобы найти тело брата. Он не мог поверить до конца, что младшего братика больше нет.

- Мне объяснили, что тело не успели забрать с поля боя. Я объездил все морги в Ростове и Белгороде, но его нигде не было. Только 13 ноября состоялся обмен погибшими солдатами, среди них был Юсиф, - с дрожью в голосе рассказывает мужчина.

В другую страну приехали представители Минобороны и МИДа, чтобы попрощаться с боевым товарищем со всеми почестями Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Гвардии лейтенанта 22-летнего Юсифа Тайярзаде посмертно наградили Орденом Мужества за боевые заслуги. Похороны состоялись в конце ноября на его малой Родине в Азербайджане. Возле фамильного склепа этот трагический день собрал не только родных и близких молодого командира, но в другую страну приехали представители Минобороны и МИДа, чтобы попрощаться с боевым товарищем со всеми почестями.

- Мой брат – герой, который отдал свою жизнь за страну, не отступив и достойно встретив врага с однополчанами, что позволило некоторым из них остаться в живых, - говорит Нияз Теймуров.

Младший брат Юсифа гордится старшим братом и тоже решил связать свою жизнь с военной деятельностью Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Младший брат с детства решил связать свою жизнь с военной деятельностью, вдохновившись примером Юсифа. Сейчас парень заканчивает школу, но уже готовится к поступлению в военное училище. Семья гордится подвигом любимого сына и брата, он навсегда останется в их памяти хорошим, добрым и счастливым человеком.

Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего солдата.