Главный федеральный инспектор по Самарской области посетил тольяттинское предприятие

Михаил Феоктистов посетил промышленную площадку химического предприятия. Фото: Александр Панчешный

Федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов посетил с рабочим визитом промышленную площадку «КуйбышевАзота».Гость получил возможность оценить уровень развития производства, познакомиться со строящимися производствами в рамках инвестиционной программы и современными технологиями, которые внедряются и работают на предприятии. В частности, Михаилу Анатольевичу показали высокотехнологичное производство аммиака, построенное в 2017 году. В проекте используется прогрессивная технология прямого синтеза аммиака, обеспечивающая экологически чистое и безопасное производство. В России аналогов установки нет.

Кроме того, Михаил Феоктистов познакомился с работой производства полиамида, посетил цеха кручения нити, ткачества и пропитки полиамидной кордной ткани.

Михаила Феоктистова познакомили с работой цеха кручения нити, ткачества и пропитки полиамидной кордной ткани. Фото: Александр Панчешный

В рамках официального визита Михаил Феоктистов вручил председателю совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» Виктору Герасименко Почетную грамоту Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Руководитель удостоен награды за большой личный вклад в поддержку общественно значимых проектов, реализуемых на территории ПФО. В ответном слове, Виктор Иванович отметил, что заслуга принадлежит не только ему, но и всему коллективу предприятия. Тольяттинцы могут это подтвердить: на протяжении многих лет химики поддерживают проекты, направленные на развитие культуры, спорта, благоустройства и охрану окружающей среды. В частности, предприятие уделяет большое внимание развитию парусного спорта и спидвея, а также восстановлению лесов.

Виктор Герасименко (слева) подчеркнул: награда — заслуга всего коллектива химиков. Фото: Александр Панчешный

- Для экономики Самарской области «КуйбышевАзот»- важное градообразующее предприятие, выпускающее востребованную продукцию, реализующее серьезные инвестиционные проекты, - подчеркнул Михаил Феоктистов на встрече с трудовым коллективом. - Сегодня предприятие является передовым не только в России, но и в мире, вносит большой вклад в укрепление промышленного потенциала российской экономики. При этом большое внимание уделяется участию в благотворительных и общественно значимых проектах, формированию традиций корпоративной социальной ответственности.