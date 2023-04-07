Когда продавщица сбежала, нападающий переключился на ноутбуки. Фото: скрин видео

В Самаре бывший менеджер одного из СМИ оп имени Валерий напал на 22-летнюю девушку-продавца в интим-магазине и отлупил ее ложкой 7 апреля 2023. Видеозапись трагикомичного ЧП появилась в социальных сетях.

«Учи английский»

Все произошло в интим-магазине «Влюбленный кролик», расположенном на улице Ново-Вокзальной в Самаре. На видеозаписи видно, как в интим-магазин заходит мужчина в шапочке и медицинской маске, держа перед собой длинную синюю ложку для обуви. Угрожая этой ложкой, он пытается командовать продавщицей на малоразборчивом английском языке, но девушка его не понимает. Тогда мужчина не выдерживает и переходит на русский.

- Ты что, в школе плохо английский учила? – возмущается он.

Потом заставляет продавщицу выйти из-за прилавка и лечь на пол.

- Ложись на животик, на животик ложись, вот так, - приговаривает Валерий. И со словами «Учи английский, с..., учи английский» начинает со всей силы лупить продавщицу по ягодицам.

После этого мужчина отошел. Когда он начал искать кнопку вызова охраны, девушке удалось убежать. Нападавший не растерялся и прихватил из магазина два ноутбука. К выставленной на прилавках продукции он при этом остался равнодушен.

Поймали за несколько часов

Нападавшего уже задержали. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, на место оперативно выехала следственная группа.

- Оперативники изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине и на улице, на которые попали действия злоумышленника, - рассказали в ГУ МВД. - Мужчина был одет в темную одежду с маской на лице. Правоохранители выяснили маршрут передвижения нападавшего и, опросив местных жителей, установили его квартиру проживания.

В результате подозреваемого задержали уже через несколько часов после преступления. Похищенную технику изъяли, а против мужчины возбудили уголовное дело за разбой.

- По данным полиции, житель Самары 1973 года рождения нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, - пояснили в ГУ МВД.

Известно, что нападавший - бывший менеджер одного из региональных СМИ. По некоторым данным, у него могут быть проблемы с психикой. Так, например, коллеги рассказывали, что получали от него странные сообщения. Также он оставлял неоднозначные комментарии в соцсетях. Не исключено, что любителю обувных ложек и английского может грозить также принудительное лечение