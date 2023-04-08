Трамваи будут ездить в Юнгородок через площадь Кирова. Фото: администрация Самары

С 10 апреля по 31 октября 2023 года будет закрыт на ремонт путепровод по улице Земеца. Рассказываем, как будут ходить в этот период маршруты общественного транспорта.

Как будет ходить автобус № 8 в Самаре с 10 апреля по 31 октября 2023

Автобус № 8 будет ходить от Безымянского рынка до поселка Падовка и обратно не через хлебозавод № 5, а через Кировский рынок.

У маршрута появится дополнительная остановка на пересечении Заводского шоссе и улицы Земеца.

Маршрут № 8: улица Вольская — улица Воронежская — улица Победы — проспект Кирова — Заводское шоссе — улица Земеца — поселок Падовка — улица Земеца — Заводское шоссе — проспект Кирова — улица Вольская.

Как будет ходить автобус № 12 в Самаре с 10 апреля по 31 октября 2023

Автобус будет ходить от 15а микрорайона в двух вариантах — длинном (через площадь Кирова до Авиационного завода) и укороченном (по улице Земеца до Восточного поселка).

В связи с тем, что путь до Авиационного завода станет длиннее, скорректировано расписание первых рейсов: отправление от 15а микрорайона в 5.56 и 6.59, прибытие на Авиационный завод в 6.25 и 7.28.

Маршруту добавлена дополнительная остановка на пересечении Заводского шоссе и улицы Земеца.

Маршрут № 12: 15а микрорайон — проспект Карла Маркса — улица Алма-Атинская — проспект Металлургов — улица Елизарова - улица Победы — проспект Кирова — Заводское шоссе — улица Земеца — Авиационный завод — улица Земеца — Заводское шоссе — проспект Кирова — улица Победы — улица Елизарова — проспект Металлургов — улица Алма-Атинская — проспект Карла Маркса — 15а микрорайон.

Отправление укороченного рейса от 15а микрорайона в 5.57, прибытие на Восточный поселок — в 6.12.

Маршрут № 12к: 15а микрорайон — проспект Карла Маркса — улица Алма-Атинская — проспект Металлургов — улица Елизарова - улица Победы — улица Земеца — улица Литвинова — Днепровский проезд — Восточный поселок — улица Земеца — Заводское шоссе — проспект Кирова — улица Победы — улица Елизарова — проспект Металлургов — улица Алма-Атинская — проспект Карла Маркса — 15а микрорайон.

Как будет ходить трамвай № 9 в Самаре с 10 апреля по 31 октября 2023

Вместо кольца на Костромском переулке трамвай № 9 будет следовать через площадь Кирова в Юнгородок.

Так как маршрут удлиняется, его расписание от Металлурга будет скорректировано так, чтобы сотрудники предприятий успевали к началу своих смен.

Маршрут № 9: Металлург — улица Алма-Атинская — улица Олимпийская — улица Победы — проспект Кирова — улица Железной Дивизии — Юнгородок — улица Железной Дивизии — проспект Кирова — улица Победы — улица Олимпийская — улица Алма-Атинская — Металлург.

Как будет ходить трамвай № 10 в Самаре с 10 апреля по 31 октября 2023

Трамвай № 10 вместо кольца на Костромском переулке будет оборачиваться на кольце Металлург. Таким образом, его трасса полностью совпадет с новой трассой маршрута № 9.

Маршрут № 10: Металлург — улица Алма-Атинская — улица Олимпийская — улица Победы — проспект Кирова — улица Железной Дивизии — Юнгородок — улица Железной Дивизии — проспект Кирова — улица Победы — улица Олимпийская — улица Алма-Атинская — Металлург.

Как будет ходить трамвай № 13 в Самаре с 10 апреля по 31 октября 2023

Трамвай № 13 вместо кольца на Костромском переулке будет следовать через площадь Кирова в Юнгородок. В утренние и вечерние «часы пик» 12 рейсов будут обслуживаться двухвагонными составами.

Маршрут № 13: Постников овраг — улица Врубеля — 4-й проезд — улица Гаражная — улица Антонова-Овсеенко — улица Ставропольская — улица Советская — улица Победы — проспект Кирова — улица Железной Дивизии — Юнгородок — улица Железной Дивизии — проспект Кирова — улица Победы — улица Советская — улица Ставропольская — улица Антонова-Овсеенко — улица Гаражная — 4-й проезд — улица Врубеля — Постников овраг.

Как будут ходить трамваи № 24 и 24к в Самаре с 10 апреля по 31 октября 2023

Трамваи № 24 и 24к вместо кольца на Костромском переулке будет следовать через площадь Кирова в Юнгородок. Все рейсы будут выполняться двухвагонными составами.

Маршрут № 24: Завод имени Тарасова — улица Ново-Садовая — улица Демократическая — улица Ташкентская - улица Советская — улица Победы — проспект Кирова — улица Железной Дивизии — Юнгородок — улица Железной Дивизии — проспект Кирова — улица Победы — улица Советская — улица Ташкентская — улица Демократическая — улица Ново-Садовая — завод имени Тарасова.

Маршрут № 24к: 15 микрорайон — улица Ташкентская - улица Советская — улица Победы — проспект Кирова — улица Железной Дивизии — Юнгородок — улица Железной Дивизии — проспект Кирова — улица Победы — улица Советская — улица Ташкентская — 15 микрорайон.

Дополнительная маршрутка в Самаре с 10 апреля по 31 октября 2023

На время ремонта путепровода по улице Земеца запускается дополнительный автобус по нерегулируемым тарифам от Барбошиной поляны до Юнгородка в утренний «час пик», и в обратном направлении — в вечерний.

Дополнительный автобус: Барбошина поляна — проспект Кирова — Заводское шоссе — Юнгородок. Отправление от Барбошиной поляны в 6.00, 6.15, 7.00, 7.15.

Дополнительный автобус: Юнгородок — Заводское шоссе — проспект Кирова — Барбошина поляна. Отправление от Юнгородка в 15.57, 16.07, 16.57.